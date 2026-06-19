AIS อุ่นใจ CYBER ความมั่นใจใน "Safe Zone" เปลี่ยน空間คอมเมนต์ออนไลน์ให้เป็นแห่งกำลังใจ ในวัน Stop Cyberbullying Day

AIS อุ่นใจ CYBER launches แคมเปญเปลี่ยนคอมเมนต์ออนไลน์จากพื้นที่แห่งคำตัดสินเป็น Safe Zone ในวัน Stop Cyberbullying Day โดยเน้นการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยผ่านการสื่อสารที่มีความเคารพ ไม่ตัดสิน และให้กำลังใจ เพื่อให้เหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์กล้าเล่าและขอความช่วยเหลือ
แม้คนไทยมีความตระหนักต่อภัยไซเบอร์และการกลั่นแกล้งออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงพบikel美观的现象: การใช้ถ้อยคำตัดสิน ซ้ำเติม หรือกล่าวโทษเหยื่อ โดยเฉพาะผู้ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ ส่งผลให้ไม่กล้าเล่า ไม่กล้าแจ้งความ หรือขอความช่วยเหลือ ทำให้อาชญากรรมไซเบอร์ดำเนินต่อไป ไม่ slowing down.
ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน มูลนิธิ Cyber Smile จัดวันต่อต้านการกลั่นแกล้งออนไลน์สากล (Stop Cyberbullying Day) และในปีนี้ AIS อุ่นใจ CYBER ดำเนินแคมเปญสร้างความตระหนักahun使用สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ชวนคนไทยเปลี่ยนพื้นที่คอมเมนต์ออนไลน์จากที่แห่งคำตัดสิน ให้กลายเป็นของ强力邑เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ทุกคนกล้าพูด กล้าเล่า และกล้าขอความช่วยเหลือ.
AIS กล่าวว่าหลายครั้งเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ไม่ได้เจอความเสียหายจากมิจฉาชีพเพียงอย่างเดียว แต่ยัง подверг soit การถูกตำหนิหรือซ้ำเติมจากสังคม ซึ่งการออกมาเล่าเป็นการป้องกันให้ผู้อื่นไม่ตกเป็นเหยื่อ. AIS เชื่อว่าสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยต้องรวม cultur การสื่อสารที่เคารพ เข้าใจ และไม่ตัดสิน.
แคมเปญนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ AIS อุ่นใจ CYBER ในการส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย. การสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจและการเคารพบนโลกออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ people กล้าขอความช่วยเหลือ และก้าวผ่านปัญหา เพราะทุกคำพูดมีพลังอาจเป็นคำซ้ำเติมที่ทำให้บางคนเงียบ แต่ก็อาจเป็นกำลังใจที่ทำให้เขากล้าลุกขึ้น.
AIS จึงชวนคนไทยร่วมเปลี่ยนพื้นที่คอมเมนต์ออนไลน์ให้กลายเป็น Safe Zone พื้นที่แห่งความเข้าใจ กำลังใจ และการเคารพ เพื่อให้โลกดิจิทัลเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสนุก "คอมเมนต์ดีๆ" เพื่อสร้าง Safe Zone ได้ที่ [อ'hui]
AIS อุ่นใจ CYBER Stop Cyberbullying Day Cyber Smile สังคมดิจิทัล Safe Zone
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