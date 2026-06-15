AIS ร่วมมือกับตำรวจไซเบอร์สืบคุกคามการหลอกลวงผ่าน SMS ปลอมด้วย FBS

บริษัท AIS ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) สนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือในการสืบคามคดีการใช้ False Base Station (FBS) ส่ง SMS ปลอม หลอกให้ประชาชนกดลิงก์และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการตรวจยึดอุปกรณ์และจับกุมผู้กระทำผิดได้ показаinga การร่วมมือนี้เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ และเตือนประชาชนให้ระลึกในการตรวจสอบข้อมูล
บริษัท แอเดนซ์ ( AIS ) ส่งเสริมการร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( CCIB ) โดยสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ด้านโทรคมนorms ในกระบวนการสืบสวนและติดตามขบวนการกระทำผิดที่ใช้อุปกรณ์สถานีฐานปลอมหรือ False Base Station ( FBS ) ซึ่งจะช่วยในการตรวจพบและยุติการกระทำผิดที่Publik กดลิงก์ปลอมและเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงิน โดยมีการ ตรวจยึดอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ล่าสุดมีผู้กระทำผิดถูกจับกุมได้จากการที่เจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและการวิเคราะห์จาก AIS การร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการต่อสู้กับ อาชญากรรมไซเบอร์ ที่มี así และซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ CCIB และ AIS ส่งเสริมการเตือนประชาชนให้ระลึกว่าองค์กรที่น่าเชื่อถือจะไม่เคยขอ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินโดยตรงผ่าน SMS และแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ AIS ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถื.
บริษัท แอเดนซ์ (AIS) ส่งเสริมการร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) โดยสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ด้านโทรคมนorms ในกระบวนการสืบสวนและติดตามขบวนการกระทำผิดที่ใช้อุปกรณ์สถานีฐานปลอมหรือ False Base Station (FBS) ซึ่งจะช่วยในการตรวจพบและยุติการกระทำผิดที่Publik กดลิงก์ปลอมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน โดยมีการตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ล่าสุดมีผู้กระทำผิดถูกจับกุมได้จากการที่เจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและการวิเคราะห์จาก AIS การร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ที่มี así และซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ CCIB และ AIS ส่งเสริมการเตือนประชาชนให้ระลึกว่าองค์กรที่น่าเชื่อถือจะไม่เคยขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินโดยตรงผ่าน SMS และแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ AIS ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถื
AIS CCIB False Base Station FBS SMS ปลอม อาชญากรรมไซเบอร์ ทricks หลอกลวง ข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจยึดอุปกรณ์ ความร่วมมือ
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