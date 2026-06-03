ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล AIS ร่วมกับ Wisesight ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล ได้จัดงาน Thailand Social AIS Gaming Awards ][][][六大 manière ปีที่ 6 ซึ่ง进化เป็น Digital Playground ที่เน้นการวัดผลลัพธ์ thru การวิเคราะห์ข้อมูลลึกกว่าการวัดการมองเห็น assisted by Generative AI เพื่อระบุความสำเร็จของคอนเทนต์และ creators ในวงการเกมและอีสปอร์ตThai landscape ผ่าน 48 รางวัล Klasse 8 หมวดหมู่ 수 geographic factors สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกมไทย
ผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล อัจฉริยะของไทย ร่วมกับ Wisesight ผู้ให้บริการด้านการ วิเคราะห์ข้อมูล โซเชียล เดินหน้าจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อตอกย้ำบทบาทของ เวทีรางวัลที่เชิดชูบุคคลในวงการ เกม และ อีสปอร์ต ที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นบน โซเชียลมีเดีย พร้อมยกระดับเกณฑ์ การตัดสินให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค ดิจิทัล ที่ เกม ได้ก้าวสู่การเป็นไลฟ์สไตล์สำคัญของคนทุกเจเนอเรชัน เผยว่า วันนี้ เกม ไม่ได้เป็น เพียงความบันเทิงหรือการแข่งขัน แต่ได้กลายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์สำคัญที่เชื่อมโยงผู้people ครีเอเตอร์ แบรนด์ และ เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะบทบาทของ Generative AI ที่กำลังเปิดโอกาสใหม่ให้การสร้างสรรค์ คอนเทนต์ ไร้ขีดจำกัด AIS จึงมุ่งยกระดับเวที Thailand Social AIS Gaming Awards ให้เป็นมากกว่างานประกาศรางวัล แต่เป็น Digital Playground ที่สะท้อนศักยภาพของวงการ เกม และ อีสปอร์ต ไทย พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ในการวัดความสำเร็จ บนโลก ดิจิทัล และผลักดันคอมมูนิตี้ เกม ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน และต่อยอดสู่เศรษฐกิจ ดิจิทัล ของประเทศ กล่าวเสริมว่า ในฐานะผู้ให้บริการด้านการ วิเคราะห์ข้อมูล โซเชียล เชื่อมั่นว่าข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนผ่าน อุตสาหกรรม เกม ไปสู่ยุคเศรษฐกิจ ดิจิทัล อย่างยั่งยืน การจัดงานในปีที่ 6 นี้ ไวซ์ไซท์ได้ยกระดับการวัดผลให้ลึกยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ มองเพียงแค่ยอดการมองเห็นแต่เน้นการ วิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก เพื่อดึงศักยภาพของเหล่าครีเอเตอร์ออกมาเป็นตัวเลขที่ จับต้องได้จริง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์และภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนวงการ เกม และ อีสปอร์ต ไทยให้เติบโตอย่างมีทิศทางและแข็งแกร่งในระดับสากล โดยผลการตัดสินของรางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2026 ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ในวงการ เกม อีสปอร์ต และ โซเชียลมีเดีย ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่คุณเมธี ช่วยปู่ Founder, Game Director บริษัท บั๊คบลิโอ สตูดิโอ จำกัด และอาจารย์ประจำสาขา เกม และสื่อ เชิงโต้ตอบ คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยไฮไลท์รางวัลในปี 2026 ครอบคลุมทุกมิติของ Digital Gaming แบ่งเป็น 8 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 48 รางวัล ดังนี้กลุ่มที่ 2: The Most Popular Game จำนวน 12 รางวัลกลุ่มที่ 4: The Most Popular Esports Players and Clubs จำนวน 9 รางวัลกลุ่มที่ 6: The Most Popular Gaming Industry and Business จำนวน 6 รางวัลกลุ่มที่ 8: Special Award จำนวน 1 รางวั.
ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะของไทย ร่วมกับ Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โซเชียล เดินหน้าจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อตอกย้ำบทบาทของ เวทีรางวัลที่เชิดชูบุคคลในวงการเกมและอีสปอร์ตที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นบนโซเชียลมีเดีย พร้อมยกระดับเกณฑ์ การตัดสินให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่เกมได้ก้าวสู่การเป็นไลฟ์สไตล์สำคัญของคนทุกเจเนอเรชัน เผยว่า วันนี้เกมไม่ได้เป็น เพียงความบันเทิงหรือการแข่งขัน แต่ได้กลายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์สำคัญที่เชื่อมโยงผู้people ครีเอเตอร์ แบรนด์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะบทบาทของ Generative AI ที่กำลังเปิดโอกาสใหม่ให้การสร้างสรรค์คอนเทนต์ ไร้ขีดจำกัด AIS จึงมุ่งยกระดับเวที Thailand Social AIS Gaming Awards ให้เป็นมากกว่างานประกาศรางวัล แต่เป็น Digital Playground ที่สะท้อนศักยภาพของวงการเกมและอีสปอร์ตไทย พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ในการวัดความสำเร็จ บนโลกดิจิทัล และผลักดันคอมมูนิตี้เกมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน และต่อยอดสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ กล่าวเสริมว่า ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล เชื่อมั่นว่าข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนผ่าน อุตสาหกรรม เกมไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน การจัดงานในปีที่ 6 นี้ ไวซ์ไซท์ได้ยกระดับการวัดผลให้ลึกยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ มองเพียงแค่ยอดการมองเห็นแต่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อดึงศักยภาพของเหล่าครีเอเตอร์ออกมาเป็นตัวเลขที่ จับต้องได้จริง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์และภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนวงการ เกมและอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างมีทิศทางและแข็งแกร่งในระดับสากล โดยผลการตัดสินของรางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2026 ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ในวงการเกม อีสปอร์ตและโซเชียลมีเดีย ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่คุณเมธี ช่วยปู่ Founder, Game Director บริษัท บั๊คบลิโอ สตูดิโอ จำกัด และอาจารย์ประจำสาขาเกมและสื่อ เชิงโต้ตอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยไฮไลท์รางวัลในปี 2026 ครอบคลุมทุกมิติของ Digital Gaming แบ่งเป็น 8 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 48 รางวัล ดังนี้กลุ่มที่ 2: The Most Popular Game จำนวน 12 รางวัลกลุ่มที่ 4: The Most Popular Esports Players and Clubs จำนวน 9 รางวัลกลุ่มที่ 6: The Most Popular Gaming Industry and Business จำนวน 6 รางวัลกลุ่มที่ 8: Special Award จำนวน 1 รางวั
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