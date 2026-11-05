AIS ยกระดับสัญญาณ 5G ข้ามทะเลไทยไกล 60 กม. รายแรกอาเซียน
AIS นำเทคโนโลยี Sub-1 GHz Massive MIMO ขยายสัญญาณ 5G ข้ามทะเลไทยไกลถึง 60 กิโลเมตร รายแรกในอาเซียน เตรียมรับฤดูท่องเที่ยวปลายปี รองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนบนเกาะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ประกาศความสำเร็จในการยกระดับขีดความสามารถเครือข่าย 5G ข้ามพื้นที่ทางทะเลของไทย ด้วยการนำเทคโนโลยี Sub-1 GHz Massive MIMO มาประยุกต์ใช้งานเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยให้สามารถขยายระยะสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลได้ไกลขึ้นถึง 60 กิโลเมตร
การพัฒนานี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ AIS 5G Sea Coverage ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ที่มุ่งขยายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลทั้งชายฝั่ง หมู่เกาะ และเส้นทางเดินเรือสำคัญทั่วประเทศ สู่การยกระดับขีดความสามารถของเครือข่ายอีกครั้งภายใต้แนวคิด Sea First Coverage เพื่อตอบสนองความต้องการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่Also readAIS Sport Academy สานต่อ “Creator on the Pitch” ปั้นนิสิตสู่ครีเอเตอร์กีฬา
ประสิทธิภาพสัญญาณขยายจาก 38 เป็น 60 กิโลเมตร
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายบนเส้นทาง Ferry Line บริเวณปากน้ำชุมพร มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถขยายระยะสัญญาณ 5G ให้ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลได้ไกลถึง 60 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีระยะครอบคลุมเพียง 38 กิโลเมตร อย่างมีนัยสำคัญ
การขยายระยะทางนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการส่งสัญญาณให้ไปไกลขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ใช้งานและการรับส่งข้อมูลในอัตราที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัญญาณในจุดที่ยากต่อการติดตั้งสถานีฐาน และรองรับการใช้งานที่จำเป็นต่อการเดินทางทางทะเลได้อย่างครบถ้วน
เทคโนโลยีผสมผสานคลื่นความถี่ต่ำกับเสาอากาศหลายชุด
เทคโนโลยี Sub-1 GHz Massive MIMO เป็นการผสานศักยภาพของคลื่นความถี่ย่านต่ำ ได้แก่ คลื่น 700 MHz และ 900 MHz ซึ่งมีความได้เปรียบด้านการส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล ผสมผสานกับเทคโนโลยี Massive MIMO ที่ใช้ระบบเสาอากาศหลายชุดในการรับส่งสัญญาณร่วมกัน
วิธีการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณและรองรับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่ทางทะเลที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และระยะทางที่ห่างจากชายฝั่ง ทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมทำได้ยาก แต่การใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบกระจายอำนาจนี้สามารถเชื่อมต่อบริเวณระหว่างทางได้มีประสิทธิภาพ
ยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวทะเลไทยรับปีใหม่
การอัปเกรดเครือข่ายนี้เกิดขึ้นเพื่อกำหนักรับช่วงฤดูการท่องเที่ยวปลายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติทางทะเล เอไอเอส มุ่งมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถใช้ชีวิตและเชื่อมต่อกับสิ่งที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่ากำลังอยู่บนชายฝั่ง กำลังล่องเรือ หรือเดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆ
การใช้งานจริงครอบคลุมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ การใช้งานแอปแผนที่นำทาง ตลอดจนการอัปโหลดภาพและวิดีโอเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจระหว่างการเดินทางได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีอาการขาดตอนหรือความล่าช้า
กลยุทธ์ WISE Framework ขจัดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์
นายกิตติ งามเจตนารมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี เอไอเอส ระบุว่า เอไอเอสไม่ได้วัดคุณภาพเครือข่ายเพียงความรวดเร็วหรือพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณเท่านั้น แต่สำคัญคือการทำให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตและเชื่อมต่อได้อย่างมั่นใจ โดยขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ WISE Framework ที่ผสานศักยภาพของ Spectrum, Technology และ Expertise
แนวทาง Innovate Beyond ที่เอไอเอสนำใช้นี้ มุ่งมั่นส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเครือข่ายให้ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ อย่างการเชื่อมต่อบนผืนน้ำ ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่ายดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนและทุกพื้นที่เข้าด้วยกันอย่างเท่าเทียม
ภาคใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอไอเอส
นายโชติวัฒน์ อุ่นพิกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคใต้ เอไอเอส ให้ข้อมูลว่า ภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะที่มีความท้าทายในการพัฒนาเครือข่ายต่างจากพื้นที่ทั่วไป ทั้งลักษณะภูมิประเทศและระยะทางระหว่างชายฝั่งกับเกาะ
แผนการพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่นี้ต้องมองไกลกว่าการติดตั้งสถานีฐานบนเกาะเพียงอย่างเดียว แต่ต้องออกแบบให้สัญญาณสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลการใช้งานจริงมาวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะภูมิประเทศ เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณให้เหมาะสมกับแต่ละเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
เป้าหมายสูงสุดของเอไอเอสคือการทำให้การเชื่อมต่อมีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาโครงข่ายทางทะเลของเอไอเอสในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
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