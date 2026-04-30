AIMCo กองทุนบำเหน็จบำนาญอัลเบอร์ตา เข้าซื้อหุ้น MicroStrategy มูลค่า 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรกของกองทุนบำเหน็จบำนาญระดับจังหวัดในแคนาดา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุน Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) ซึ่งเป็นผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ของรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา บริหารสินทรัพย์รวมกว่า 1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เปิดเผยการเข้าซื้อหุ้น MicroStrategy (MSTR) มูลค่า 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.
38 ล้านหุ้น นับเป็นการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin ครั้งแรกของ AIMCo และเป็นครั้งแรกของกองทุนบำเหน็จบำนาญระดับจังหวัดในแคนาดาที่เปิดสถานะแบบนี้ โดยข้อมูลนี้มาจากเอกสาร 13F ที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 การซื้อหุ้น MicroStrategy แทนการถือ Bitcoin โดยตรงเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนสถาบันหลายรายนิยมใช้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและข้อบังคับภายในที่ยังไม่อนุญาตให้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง MicroStrategy ซึ่งนำโดย Michael Saylor ถือครอง Bitcoin มากกว่า 818,000 BTC ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 ทำให้หุ้น MSTR ทำหน้าที่เหมือนตัวแทนในการรับผลตอบแทนจาก Bitcoin ผ่านตลาดหุ้นทั่วไป อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางรายชี้ว่าหุ้น MSTR มีความผันผวนสูงกว่า Bitcoin โดยตรง และการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องของ MicroStrategy อาจทำให้สัดส่วน Bitcoin ต่อหุ้นลดลงเมื่อเวลาผ่านไป AIMCo ไม่ใช่กองทุนแคนาดารายแรกที่เข้าถือหุ้น MicroStrategy เพราะก่อนหน้านี้มีทั้ง National Bank of Canada ที่ถือครองหุ้นมูลค่าประมาณ 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ที่เปิดสถานะถือครอง 393,322 หุ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 มาก่อนแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้กรณีของ AIMCo โดดเด่นคือขนาดของกองทุนที่ใหญ่กว่า และเป็นการเปิดสถานะครั้งแรกของกองทุนบำเหน็จบำนาญระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าสถาบันการเงินอนุรักษนิยมกำลังเปิดรับ Bitcoin มากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะผ่านช่องทางทางอ้อมก็ตาม ราคา Bitcoin ในปัจจุบันอยู่ที่ 76,360 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบวก 1.28% ในรอบ 24 ชั่วโมง ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าข่าวนี้น่าสนใจมากในแง่ของสัญลักษณ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญขนาด 1.9 แสนล้านดอลลาร์ที่บริหารเงินออมของชาวอัลเบอร์ตา กล้าก้าวมาแตะ Bitcoin แล้ว แม้จะเป็นทางอ้อมผ่านหุ้น MicroStrategy แต่มันก็บอกอะไรมากเกี่ยวกับทิศทางของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ สิ่งที่น่าจับตาต่อจากนี้คือ AIMCo จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนนี้หรือไม่ และจะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญรายอื่นในแคนาดาหรือประเทศอื่นทำตามหรือเปล่า ถ้าเกิดปรากฏการณ์ domino effect จริงๆ อาจเห็นแรงหนุน Bitcoin จากฝั่งสถาบันอีกระลอกในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ การที่กองทุนบำเหน็จบำนาญขนาดใหญ่เริ่มเข้าสู่ตลาด Bitcoin แม้จะเป็นทางอ้อมผ่านหุ้น MicroStrategy ก็ถือเป็นสัญญาณที่สำคัญในการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในระดับสถาบัน การลงทุนครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอื่นๆ ในการเข้าสู่ตลาด Bitcoin มากขึ้น นอกจากนี้ การที่ AIMCo เลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนผ่านหุ้น MicroStrategy แทนการถือ Bitcoin โดยตรง อาจสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของสถาบันการเงินในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจคือ การที่กองทุนบำเหน็จบำนาญระดับจังหวัดของแคนาดาเริ่มเปิดรับ Bitcoin แม้จะเป็นทางอ้อมผ่านหุ้น MicroStrategy ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในระดับสถาบัน การลงทุนครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอื่นๆ ในการเข้าสู่ตลาด Bitcoin มากขึ้น นอกจากนี้ การที่ AIMCo เลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนผ่านหุ้น MicroStrategy แทนการถือ Bitcoin โดยตรง อาจสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของสถาบันการเงินในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคปัจจุบั
Aimco Microstrategy Bitcoin กองทุนบำเหน็จบำนาญ การลงทุนสถาบัน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
