AI: The Future of Work and Education

The article discusses the challenges and opportunities presented by AI in the context of education and the workforce. It highlights the need to re-evaluate the traditional education system and the impact of AI on various professions. The author emphasizes the importance of responsible AI development and the need to ensure that AI does not replace human values and skills. The article also raises concerns about the lack of open conversations about the future of work and education in the current AI era.
มหาวิทยาลัยจำนวนมากยังคงสอนแบบเดิม วัดผลแบบเดิม และผลิตบัณฑิตเพื่อโลกใบเดิม ทั้งที่โลกเดิมกำลังหายไป หลายหลักสูตรยังถูกออกแบบขึ้นสำหรับตลาดแรงงานในอดีต ดังนั้น เมื่ออีกครั้งหนึ่ง มีคนพูดติดตลกบนเวทีของมหาวิทยาลัยว่า ‘ภารกิจของคนรุ่นคุณ คือการทำลาย AI ซะ’ จึงได้รับเสียง ‘เฮ’ อย่างล้นหลาม คำตอบของปัญหา คงไม่ใช่การต่อต้านหรือทำลายเทคโนโลยี เพราะประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่า มนุษย์ไม่อาจหยุดความก้าวหน้าได้จริง คำถามจึงอยู่ที่ว่า ‘จะออกแบบสังคมแบบไหน’ เพื่อให้มนุษย์ยังมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีอนาคตอยู่ในโลกที่ AI เก่งขึ้นทุกวัน เพราะถึง AI จะทำอะไรได้มากมาย แต่สิ่งที่ยังแทนมนุษย์ได้ยาก คือความรับผิดชอบทางศีลธรรม จริยธรรม ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่น ภาวะผู้นำ ความไว้วางใจ และการตัดสินใจในบริบทซับซ้อนของชีวิตจริงจะเข้ามาหรือไม่ เพราะมันเข้ามาแล้ว แต่หลายหน่วยงานยังมอง AI เป็นเพียงเครื่องมือใหม่ หรือของทันสมัยที่ต้องซื้อมาใช้ ทั้งที่ในความเป็นจริง มันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงาน วิธีการเรียนรู้ และการทำงานของทั้งระบบ น่าห่วงกว่านั้นคือ เรายังไม่กล้าพูดกับนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมาว่า บางอาชีพกำลังจะเล็กลง บางอย่างกำลังจะตาย บางทักษะกำลังหมดความหมาย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่เป็นเงื่อนไขของการอยู่รอด เสียงโห่ไล่ในงานรับปริญญาหลายสถาบันที่อเมริกา จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ใช่เรื่องขำขัน แต่คือสัญญาณเตือนว่า คนรุ่นใหม่เริ่มไม่เชื่ออีกแล้วว่า ‘ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี’ จะนำไปสู่ ‘ความก้าวหน้าของมนุษย์’ โดยอัตโนมัติ นี่อาจเป็นโจทย์สำคัญที่สุดของยุค A.
มหาวิทยาลัยจำนวนมากยังคงสอนแบบเดิม วัดผลแบบเดิม และผลิตบัณฑิตเพื่อโลกใบเดิม ทั้งที่โลกเดิมกำลังหายไป หลายหลักสูตรยังถูกออกแบบขึ้นสำหรับตลาดแรงงานในอดีต ดังนั้น เมื่ออีกครั้งหนึ่ง มีคนพูดติดตลกบนเวทีของมหาวิทยาลัยว่า ‘ภารกิจของคนรุ่นคุณ คือการทำลาย AI ซะ’ จึงได้รับเสียง ‘เฮ’ อย่างล้นหลาม คำตอบของปัญหา คงไม่ใช่การต่อต้านหรือทำลายเทคโนโลยี เพราะประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่า มนุษย์ไม่อาจหยุดความก้าวหน้าได้จริง คำถามจึงอยู่ที่ว่า ‘จะออกแบบสังคมแบบไหน’ เพื่อให้มนุษย์ยังมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีอนาคตอยู่ในโลกที่ AI เก่งขึ้นทุกวัน เพราะถึง AI จะทำอะไรได้มากมาย แต่สิ่งที่ยังแทนมนุษย์ได้ยาก คือความรับผิดชอบทางศีลธรรม จริยธรรม ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่น ภาวะผู้นำ ความไว้วางใจ และการตัดสินใจในบริบทซับซ้อนของชีวิตจริงจะเข้ามาหรือไม่ เพราะมันเข้ามาแล้ว แต่หลายหน่วยงานยังมอง AI เป็นเพียงเครื่องมือใหม่ หรือของทันสมัยที่ต้องซื้อมาใช้ ทั้งที่ในความเป็นจริง มันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงาน วิธีการเรียนรู้ และการทำงานของทั้งระบบ น่าห่วงกว่านั้นคือ เรายังไม่กล้าพูดกับนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมาว่า บางอาชีพกำลังจะเล็กลง บางอย่างกำลังจะตาย บางทักษะกำลังหมดความหมาย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่เป็นเงื่อนไขของการอยู่รอด เสียงโห่ไล่ในงานรับปริญญาหลายสถาบันที่อเมริกา จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ใช่เรื่องขำขัน แต่คือสัญญาณเตือนว่า คนรุ่นใหม่เริ่มไม่เชื่ออีกแล้วว่า ‘ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี’ จะนำไปสู่ ‘ความก้าวหน้าของมนุษย์’ โดยอัตโนมัติ นี่อาจเป็นโจทย์สำคัญที่สุดของยุค A
AI Education Workforce Future Of Work Responsible AI
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