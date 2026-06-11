AI+ App for Digital Health Tech Platform

The trend of digitalization plays a significant role in the lives of customers, who demand speed, ease, and convenience. This is the reason why AIA Thailand has developed the AIA+ app, formerly known as AIA iService. The main goal is to make it easy for customers from all groups to use the app in their daily lives.
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คริสเตียน โรแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เทรนด์หลักอย่างดิจิทัลมีบทบาทมากๆ เพราะลูกค้าต้องการความเร็ว ความง่าย และความสะดวก เลยเป็นที่มาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AIA+ (จากเดิมที่ชื่อ AIA iService) เป้าหมายคือให้ลูกค้าทุกกลุ่มใช้งานได้ง่ายและพร้อมใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าพบว่า ลูกค้าต้องการเข้าถึงบริการประกันได้ง่าย สามารถจัดการทุกอย่างได้ผ่านมือถือ ซึ่งบริการหรือฟีเจอร์ที่ลูกค้ามักจะใช้งานมากที่สุดคือ การชำระเบี้ยประกัน, การเคลมประกัน, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ, การเข้าถึงบัตรกรมธรรม์, การดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ ดังนั้น บริษัทจะปรับใช้ AI และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การบริการเหล่านี้เร็ว และครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น Pre-Authorization (ประเมินค่ารักษาล่วงหน้า) เมื่อลูกค้าเลือกหัตถการและโรงพยาบาล จะประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมถึงตรวจสอบความคุ้มครองจากกรมธรรม์ได้ผ่านมือถือ (ว่าเคลมได้แค่ไหน) Personal Medical Case Management (PMCM) เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาทางการแพทย์ (Second Opinion) เพื่อช่วยเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม AIA Smart Network ให้ลูกค้าเช็กเครือข่ายโรงพยาบาลของเอไอเอ จุดเด่นคือ มีขั้นตอนเคลมที่ชัดเจน, อาจช่วยคุมค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้ เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ AIA+ จะเน้นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานอายุประมาณ 30–55 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพ และคุ้นเคยกับการใช้บริการดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ซึ่งเชื่อว่าการยกระดับ AIA+ จะตอบโจทย์การเป็น Digital Health Tech Platform ได้ดีปัจจุบัน AI สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ได้ตรงจุดมากขึ้น ดังนั้น เอไอเอ ประเทศไทย จะปรับใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งด้านเอกสาร การพิจารณารับประกัน การเคลม และการสนับสนุนตัวแทน โดยตั้งงบประมาณการพัฒนาด้าน AI ราว 10% ของงบลงทุนเทคโนโลยีทั้งหมด ส่วนเป้าหมายการยกระดับแอป AIA+ ในครั้งนี้เชื่อว่าทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้งานมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีผู้ใช้งาน AIA+ กว่า 5 ล้านราย (จากฐานลูกค้าราว 8 ล้านราย) และคาดว่าจะมีอัตราการใช้งานประจำ (Active User) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ราว 30% ของลูกค้าที่ใช้แอปฯ ทั้งหมด ขณะที่ครึ่งปีหลัง 2569 นี้ ทางบริษัทฯ มีแคมเปญอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ AIA+ ผ่านกิจกรรม AIA+ Roadshow และลงพื้นที่ทั่วประเท
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