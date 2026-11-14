AI Giants Recruit Ex-Intel to Counter Espionage Threats
Top AI firms like Nvidia, OpenAI, and Anthropic hire former intelligence officials to protect against espionage and blackmail following recent controversies.
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกกำลังเร่งสรรหาอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเข้าทำงาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและรับมือกับภัยคุกคามจากการจารกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางหลังจากเหตุการณ์ดราม่าของบริษัท Nvidia ที่ส่งผลให้ เจนเซน หวง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ต้องลงจากตำแหน่ง
Nvidia และวิกฤตความมั่นคงของ Jensen Huang
Nvidia ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ว่า เจนเซน หวง จะลงจากตำแหน่งซีอีโอของบริษัทรายนี้ ซึ่งสร้างความสะเทือนวงการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม AI อย่างรุนแรง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ เจนเซน หวง ยอมรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ว่าเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหญิงสาวผู้หนึ่ง โดยไม่ได้ระบุชื่อชัดเจน แต่รายงานชี้ว่าเป็น อัลlices หวง ซึ่งทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นสายลับของจีนAlso readหอการค้าไทย ผนึก แกร็บ อัปสกิลร้านอาหาร ดันยอดขายด้วย AI
แม้ Nvidia จะยืนยันว่ากรณี scandals นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ หรือความลับทางการค้าของบริษัท แต่จีนก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรม โดยเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI ตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามด้านข่าวกรองอย่างจริงจัง
คลื่นลูกใหม่ของการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญข่าวกรอง
บริษัทยาจัดหางานและบุคลากรภายในอุตสาหกรรมเปิดเผยกับ Reuters ว่า บริษัทรูปแบบต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิตชิปและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการความต้องการเทคโนโลยี AI ที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังเร่งเสริมสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นลำดับต้นๆ
คริสโตเฟอร์ ฟอลเคนเบิร์ก อดีตเจ้าหน้าที่กรมความลับของสหรัฐฯ (Secret Service) และประธานของ Insite Risk Management ระบุว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI จำนวนมากกำลังดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเข้ามาทำงานในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในตลาดแรงงานช่วงนี้
ข้อมูลจาก Revelio Labs บริษัทติดตามแนวโน้มการจ้างงาน ชี้ให้เห็นว่าการสรรหาบุคลากรด้านการต่อต้านข่าวกรองถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI, Anthropic และ Nvidia ต่างก็เปิดรับสมัครตำแหน่งงานที่มีหน้าที่ด้านนี้อย่างชัดเจนและเจาะจงมากขึ้น
บทบาทเชิงรุกในการป้องกันภัยคุกคามภายใน
แคเธอลีน มารินิส-ยาคุบ อดีตเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ปัจจุบันทำงานให้กับ Control Risks บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และ keamanan กล่าวว่า บริษัทยาต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านข่าวกรองเป็นอย่างมาก เนื่องจากพวกเขามีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามที่แฝงเร้น เช่น พนักงานที่อาจลักลอบขโมยความลับทางการค้า หรือความพยายามเจาะช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
ภัยคุกคามเหล่านี้รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านผู้บริหาร ซึ่งอาจถูกแบล็กเมลหรือข่มขู่บังคับให้เปิดเผยความลับ หน้าที่ของยาคุบคือช่วยให้ผู้บริหารสามารถระบุภัยคุกคามที่อาจดูเป็นการพบปะโดยบังเอิญตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ฟิตเนสหรือร้านกาแฟ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นความพยายามของสายลับที่ต้องการสร้างความสนิทสนมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย
กรณีศึกษา OpenAI และ Anthropic
OpenAI ได้แต่งตั้ง พอล นาซาโซเน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (NSA) ให้เป็นกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและความมั่นคง เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 และปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงอาวุโสระดับโลก ซึ่งหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดคือความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านข่าวกรอง
ในส่วนของ Anthropic คู่แข่งสำคัญของ OpenAI ได้แต่งตั้ง เดวิด โคเฮน อดีตรองผู้อำนวยการ CIA และ เดฟ ลูเบอร์ อดีตผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ NSA เข้าร่วมสภาที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติที่บริษัทยกระดับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว นอกจากนี้ Anthropic ยังกำลังเปิดรับสมัครวิศวกรด้านความมั่นคงที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวกรองภัยคุกคาม เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มีความสามารถสูง
ประกาศรับสมัครงานของ Anthropic ระบุอย่างชัดเจนว่า บริษัทยาเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดกลุ่มหนึ่งสำหรับกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และอาชญากรไซเบอร์ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของสนามแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ตลาดงานและผลกระทบจาก ASML
เคธี่ ลาวินเดอร์ ผู้ก่อตั้ง SI Placement บริษัทจัดหางานเฉพาะทาง ระบุว่า อัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่าในภาคเอกชน สะท้อนถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างรุนแรง โดยหัวหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยระดับสูงในภาคเอกชนอาจมีรายได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ขึ้นอยู่กับโครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้น
ASML บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการข่าวกรอง และกำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ข่าวกรองประจำไต้หวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ TSMC ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัท และผู้ผลิตชิปที่สำคัญให้กับ Nvidia
รายละเอียดประกาศรับสมัครงานของ ASML มีลักษณะคล้ายคลึงกับบทบาทของตัวละครสำคัญในนวนิยายสายลับของจอห์น เลอ แครร์ ซึ่งต้องคอยสืบเสาะและกำจัดภัยคุกคามจากภายในองค์กร ทั้งการจารกรรม การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย โดยต้องมีประสบการณ์ด้านการต่อต้านข่าวกรองอย่างน้อย 10 ปี
ก่อนหน้านี้ ASML ได้จ้าง เซบาสเตียน เรน อดีตรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางการทหารของเนเธอร์แลนด์ มาร่วมงานด้วย อาร์เนาต์ ไรเมอร์ อดีตหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ ASML และผู้บริหารของ CyberAlloy ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญสูงสุดคือการรับมือกับการแฮกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปกป้องข้อมูลระหว่างการใช้งาน AI
สถานการณ์นี้ทำให้คณะกรรมการบริหารอาจลดความสนใจและความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่ผู้บริหารอาจตกเป็นเป้าหมายของสายลับ ซึ่งบางครั้งถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เขายืนยันว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและธนาคารมักมีระบบป้องกันที่ดี แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากกระแสการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์
ลาวินเดอร์ย้ำว่า แม้ทีมงานที่มีบุคลากรเพียบพร้อมก็อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาหรือชี้นำชีวิตส่วนตัวของเจ้านายได้ตลอดเวลา เนื่องจากทีมรักษาความปลอดภัยไม่มีอำนาจสั่งการ และท้ายที่สุดแล้วผู้บริหารก็ยังเลือกที่จะทำสิ่งที่ตนเองต้องการอยู่ดี
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