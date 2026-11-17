AI FOR ALL Hackathon 2026 คัด 20 ทีมเข้ารอบลึกสุดหลังประเมินไอเดียกว่า 400 ทีม
AI FOR ALL Hackathon 2026 คัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบ Bootcamp วันที่ 21-22 พ.ย. 2569 พร้อมเตรียมชิงรางวัลรวม 500,000 บาท ในรอบ Final Pitching
AI FOR ALL Hackathon 2026 ได้ทำการประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรุมเชิงลึกหรือ Bootcamp โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ การคัดเลือกครั้งนี้อ้างอิงจากการประเมินไอเดียจำนวน 423 ไอเดีย จาก 406 ทีมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ระบบ AI Scoring คู่ไปกับการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
โครงสร้างการคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
กระบวนการคัดเลือกทีมทั้ง 20 ทีมนี้ เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับสายตาของมนุษย์อย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการได้นำไอเดียทั้งหมด 423 ไอเดียมาประเมินด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 6 ประการ ได้แก่ ความชัดเจนของปัญหาที่โซลูชันนั้นๆ กำลังแก้ไข ระดับความสร้างสรรค์ของแนวทางที่เสนอ上来 ความเหมาะสมของโซลูชันกับบริบทปัจจุบัน ผลกระทบเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสังคมหรือธุรกิจ ความเป็นไปได้ในทางเทคนิคในการพัฒนาจริง และศักยภาพในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์Also readบริษัทรับรางวัล HR ในปี 2026 จากการพัฒนาทักษะพนักงานและสุขภาพทางการเงิน
ในการให้น้ำหนักคะแนน ระบบกำหนดให้คุณภาพแนวคิดมีความสำคัญมากกว่าส่วนนำเสนอ โดยแบ่งน้ำหนักคะแนนด้านคุณภาพแนวคิดถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และด้านเทคนิคการนำเสนออีก 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มั่นใจว่าไอเดียที่มีความเป็นไปได้สูงจะถูกเลือกขึ้นมาอย่างแท้จริง ระบบการให้คะแนนนี้ยังอ้างอิงจากหลักฐานหรือ Evidence-Based Scoring เพื่อลดอคติและเพิ่มความเที่ยงตรงของผลลัพธ์
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี AI ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดสินเพียงลำพัง แต่มีการวางระบบ Human Oversight หรือการกำกับดูแลโดยมนุษย์เข้าไปตรวจสอบคะแนนที่ AI ประเมินไว้ทุกครั้ง ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจว่าปัจจัยเชิงนามธรรมหรือบริบททางสังคมที่ AI อาจมองข้าม ยังคงได้รับความสนใจจากมนุษย์ก่อนที่จะนำผลงาน 50 ทีมแรกที่ผ่านรอบแรก เข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเหลือเพียง 20 ทีม
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มโจทย์นวัตกรรม
โครงการ AI FOR ALL Hackathon 2026 เปิดโอกาสให้คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน ผลปรากฏว่ามียอดผู้ลงทะเบียนรวมมากถึง 8,302 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสนใจในเทคโนโลยีนี้ได้อย่างชัดเจน โดยในกลุ่มผู้ลงทะเบียนมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 6,278 คน จาก 109 สถาบัน และประชาชนทั่วไปอีก 2,024 คน
ด้านระดับทักษะ พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ถึง 72 เปอร์เซ็นต์ มีทักษะ AI ในระดับเริ่มต้นหรือพื้นฐาน ซึ่งโครงการได้เตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะผ่าน 99 Online Sessions และฝึกปฏิบัติจริงผ่านเครื่องมือ AWS Quick ก่อนส่งผลงาน การกระจายตัวของโจทย์ที่ผู้เข้าร่วมสนใจสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มสุขภาพและสังคมสูงวัยมีจำนวนไอเดียมากที่สุดถึง 107 ไอเดีย
สำหรับโจทย์อื่นๆ มีการกระจายตัวดังนี้ กลุ่มการศึกษาและทักษะแห่งอนาคตมี 73 ไอเดีย คิดเป็น 17.3 เปอร์เซ็นต์ ของไอเดียทั้งหมด กลุ่มการเดินทางและเมืองอัจฉริยะมี 45 ไอเดีย คิดเป็น 10.6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่ครอบคลุมเรื่องอาหาร ชุมชน และเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการใช้ AI ในการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติของชีวิตประจำวัน
บทบาทเทคโนโลยี AWS และ Kiro ในการพัฒนาต้นแบบ
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป และทรู คอร์ปอเรชั่น โดยได้รับสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้จาก Amazon Web Services (AWS) ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง นายประเทศ ตันกุรานันท์ Head of Technology and Solutions AI First Program ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายหลักคือให้ผู้เข้าร่วมนำ AI ไปแก้ปัญหาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
แนวคิด AI with Heart ที่โครงการนี้ยึดถือ ส่งเสริมให้เทคโนโลยีมีความหมายและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต โดยในระหว่างรอบ Bootcamp วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2569 ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AWS ครอบคลุมหัวข้อ Amazon Bedrock AgentCore ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแอปพลิเคชัน AI และเทคนิคการนำเสนอผลงาน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังจะได้ฝึกใช้ Kiro ซึ่งเป็น AI engineering agent สำหรับช่วยพัฒนา Working Prototype ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้ การสนับสนุนจากเครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดข้อจำกัดด้านเทคนิคสำหรับผู้ไม่มีพื้นหลังด้านโปรแกรมมิ่ง
เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศและรางวัลมูลค่าสูง
หลังจากเสร็จสิ้นรอบ Bootcamp คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดย 5 ทีมนี้จะได้รับโอกาสในการพัฒนาโซลูชันอย่างเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม Amazon Bedrock ของ AWS ก่อนจะมานำเสนอผลงานใน Final Pitching Day ที่กำหนดในเดือนธันวาคม 2569
รางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละทีมมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 500,000 บาท ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับนักประดิษฐ์และทีมพัฒนาทั่วประเทศ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ของ AWS ประจำประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีประสบการณ์กับ AI น้อยมาก แต่ด้วยเครื่องมืออย่าง AWS Quick และ Kiro ก็สามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นโซลูชันที่ทำงานได้จริงภายในไม่กี่สัปดาห์
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก และขั้นตอนถัดไปของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของโครงการ การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันหาผู้ชนะ แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายและพัฒนากำลังคนด้าน AI ของประเทศไทยให้พร้อมรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว
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