AI Data Center 1 GW ต้องการนิวเคลียร์ SMR 6 เครื่อง รองรับกำลังไฟฉุกเฉิน
การศึกษากรณี AI Data Center ขนาด 1,300 เมกะวัตต์ พบว่าต้องใช้ Small Modular Reactor กำลังผลิตรวมกว่า 1.8 กิกะวัตต์ เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงและรักษาความมั่นคงทางไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลจากอาคารใช้ไฟฟ้าระดับเมกะวัตต์สู่ระบบขนาดกิกะวัตต์ โดยมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอาจพุ่งถึง 1,300 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการเดียว ซึ่งสร้างความท้าทายใหม่ต่อระบบพลังงานทั่วโลก
ความต้องการไฟฟ้าพุ่งสูงสู่ระดับกิกะวัตต์
การเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนขนาดของ Data Center จากอาคารที่ใช้ไฟฟ้าหลักสิบเมกะวัตต์ ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความต้องการไฟฟ้าระดับกิกะวัตต์หรือ 1,000 เมกะวัตต์ การแข่งขันพัฒนา Large Language Model การฝึก AI Model และการให้บริการ AI Inference แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก ทำให้บริษัทเทคโนโลยีต้องลงทุนใน GPU จำนวนมหาศาล พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และระบบสื่อสารที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงAlso readรับมือแรงสั่นสะเทือนการเมืองสหรัฐฯ ก้าวสู่ยุค Agentic AI
International Energy Agency หรือ IEA ประเมินในรายงาน Energy and AI ว่าการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 415 TWh ในปี 2024 และอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 945 TWh ภายในปี 2030 ในกรณีฐาน ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Microsoft, Amazon, Google และ Meta หันมาสนใจพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้น โดยเฉพาะ Small Modular Reactor หรือ SMR ซึ่งมีแนวคิดการเพิ่มกำลังผลิตเป็นโมดูลตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า
กลไกการคำนวณกำลังไฟและตัวชี้วัด PUE
ก่อนคำนวณจำนวน SMR จำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ตัวเลข 1 GW ของ Data Center หมายถึงกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ IT หรือกำลังไฟฟ้ารวมของโครงการ หากตัวเลขดังกล่าวหมายถึง IT Load จะครอบคลุมเฉพาะกำลังไฟฟ้าที่ใช้กับ Server, GPU, Storage และ Network Equipment แต่ยังไม่รวมระบบทำความเย็น ระบบ UPS การสูญเสียในระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ในการออกแบบ Data Center มีตัวชี้วัดสำคัญเรียกว่า Power Usage Effectiveness หรือ PUE ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้ารวมของ Data Center กับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยอุปกรณ์ IT
หากเดินเครื่องเต็มกำลังตลอด 8,760 ชั่วโมงต่อปี จะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 11,388 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 11.39 TWh ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณภายใต้สมมติฐานการเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดปี โดยยังไม่รวมรายละเอียดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Small Modular Reactor หรือ SMR เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่โดยทั่วไปมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เกินประมาณ 300 MWe ต่อโมดูล ตามนิยามที่ใช้กันแพร่หลายของ International Atomic Energy Agency หรือ IAEA กำลังผลิตในตารางเป็นข้อมูลตามการออกแบบโดยประมาณ ไม่ได้หมายความว่าเครื่องปฏิกรณ์ทุกรุ่นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว หรือมีกำลังผลิตสุทธิที่ส่งมอบได้เท่ากันทุกโครงการ
การเลือกขนาดเครื่องปฏิกรณ์และข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ
ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า หากใช้ SMR ขนาด 300 MW จะต้องติดตั้งอย่างน้อย 5 เครื่อง ขณะที่หากใช้ Xe-100 ขนาด 80 MW จะต้องติดตั้งอย่างน้อย 17 เครื่อง ส่วนการใช้ Microreactor ขนาด 5 MW จะต้องใช้มากถึง 260 เครื่อง ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดด้านการประหยัดจากขนาดและความซับซ้อนในการบริหารจัดการเครื่องปฏิกรณ์จำนวนมาก แต่หากเครื่องปฏิกรณ์หนึ่งเครื่องหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนเชื้อเพลิง กำลังผลิตที่เหลือจะลดลงเหลือเพียง 1,200 เมกะวัตต์
ความมั่นคงทางไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ
ดังนั้น หากใช้ SMR ขนาด 300 MW และต้องการรองรับการหยุดเดินเครื่องหนึ่งหน่วยโดยไม่พึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอกในเชิงกำลังผลิต จะต้องติดตั้งอย่างน้อย 6 เครื่อง รวมกำลังผลิต 1,800 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม การมี Reactor แบบ N+1 ไม่ได้หมายความว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือระดับ Tier III หรือ Tier IV โดยอัตโนมัติ เพราะยังต้องพิจารณาความขัดข้องของระบบร่วม ระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า หม้อแปลง ระบบควบคุม และเหตุการณ์ที่อาจทำให้เครื่องปฏิกรณ์หลายหน่วยหยุดพร้อมกัน
หากสมมติให้ SMR ขนาด 300 MW มี Capacity Factor เท่ากับ 90% จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 2 ซึ่งเป็นตัวเลขเบื้องต้นที่ต้องพิจารณาภายใต้ปัจจัยทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์พลังงานที่ซับซ้อน โดย ผศ.ดร.ญาณิน สุขใจ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำเสนอประเด็นเหล่านี้เพื่อเปิดบทสนทนาเรื่องความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ขนาดโมดูลในการสนับสนุนอุตสาหกรรม AI ในประเทศไทย
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