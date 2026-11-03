AI Data Center ใต้ดินไทย: วิกฤตพลังงาน 1,200 เมกะวัตต์ กับทางเลือกที่ยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญ สจล. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ Data Center ใต้ดิน 1,000 เมกะวัตต์ ชี้ต้องพึ่งก๊าซ LNG 1.5 ล้านตันต่อปี เน้นไทยต้องออกแบบให้สมดุลพลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ขยาย規模เพียงอย่างเดียว
เมื่ออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ที่มีกำลังประมวลผลมหาศาลได้เพิ่มขึ้นจนแตะขีดจำกัดด้านทรัพยากรพื้นฐานอย่าง ไฟฟ้า น้ำ และพื้นที่ดิน ขณะที่ชุมชนเริ่มมีข้อจำกัดในการยอมรับโครงการขนาดใหญ่ บริษัทในสหรัฐอเมริกาจึงนำเสนอแนวคิดการสร้าง Data Center ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ใต้ดินบนพื้นที่เพียง 30 ไร่ พร้อมระบบพลังงานและน้ำที่พึ่งพาสาธารณูปโภคของเมืองน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นทางออกที่แท้จริงหรือยังคงเป็นเพียงแนวคิดที่ต้องพิสูจน์ในทางปฏิบัติ
ข้อจำกัดทางวิศวกรรมและปริมาณพลังงานที่ต้องใช้
อาจารย์ ดร.เมธังกร เจริญสุข จากวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม CIIM สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ชี้แจงว่า การก่อสร้าง Data Center ใต้ดินไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้จะปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน แต่ยังคงต้องมีการขุดดิน ระบบระบายอากาศ ประตูเข้าออก ระบบขนส่งอุปกรณ์ ระบบระบายความร้อน และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานAlso readสิ่งที่ไทยเราต้องรู้และเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี SMR
ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิค หากพิจารณาภาระงาน IT Load ที่ระดับ 1,000 เมกะวัตต์ และสมมติค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือ Power Usage Effectiveness (PUE) เท่ากับ 1.20 จะส่งผลให้มีความต้องการกำลังไฟฟ้ารวมประมาณ 1,200 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงมากและต้องอาศัยแหล่งจ่ายที่มั่นคง
dependency เชื้อเพลิง LNG และระบบสำรองไฟฟ้า
การไม่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือ Grid ไม่ได้หมายความว่า Data Center จะไม่มีการใช้พลังงาน หรือสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไร้เชื้อเพลิง ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าในอัตราที่กล่าวมา พร้อมทั้งต้องมีระบบสำรองและความมั่นคงเพียงพอสำหรับการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
หากมีการใช้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแบบ Combined Cycle Gas Turbine หรือ CCGT ที่มีประสิทธิภาพสุทธิประมาณ 55 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ การผลิตไฟฟ้า 1,200 เมกะวัตต์อย่างต่อเนื่องตลอดปี อาจต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ประมาณ 1.44 ถึง 1.57 ล้านตันต่อปี โดยอ้างอิงสมมติฐานค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ 50 เมกะจูลต่อกิโลกรัม
ประเด็นสำรองพลังงานยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากต้องการสำรองกำลังไฟฟ้า 1,200 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องมีการจัดเตรียมพลังงานสำรองที่สามารถจ่ายออกได้ประมาณ 28.8 จิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งยังไม่รวมการสูญเสียและกำลังสำรองเพิ่มเติมที่ต้องรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ความท้าทายด้านความร้อนและการพิสูจน์ผลจริง
หัวใจสำคัญของการสร้าง Data Center คือการจัดการกับความร้อนจำนวนมหาศาลที่เกิดจากหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการออกแบบระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมใต้ดิน ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับสมรรถนะ ความปลอดภัย การประหยัดต้นทุน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังคงต้องได้รับการพิสูจน์ผ่านการออกแบบรายละเอียด การทดสอบระบบ และการดำเนินงานจริงในพื้นที่
โครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของอุตสาหกรรม Data Center ในการค้นหารูปแบบใหม่เพื่อตอบโต้ความต้องการกำลังประมวลผล AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความใหญ่โตของโครงสร้าง แต่อยู่ที่ความสามารถในการดำเนินงานที่มั่นคงและยั่งยืน
บทเรียนสำหรับไทยในการพัฒนา AI Infrastructure
สำหรับประเทศไทย บทเรียนสำคัญจากกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่การรีบสร้าง Data Center ใต้ดินตามแบบฉบับ แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเฉพาะโครงการที่มีความต้องการไฟฟ้าหลายร้อยเมกะวัตต์ ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบไฟฟ้าและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ
คำถามสำคัญในอนาคตจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะสร้าง Data Center ให้ใหญ่ได้อีกแค่ไหน แต่เป็นการหาแนวทางสร้าง Data Center ที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ผลักภาระต้นทุนให้ประชาชนแบกรับแต่เพียงผู้เดียว
หากประเทศไทยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่บูรณาการระบบไฟฟ้า พลังงานสะอาด ระบบทำความเย็น และการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนมากกว่าการดึงดูดเงินลงทุน Data Center เพียงอย่างเดียว เพราะในยุค AI ประเทศที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่ประเทศที่สร้าง Data Center ได้ใหญ่ที่สุด แต่เป็นประเทศที่สามารถออกแบบให้มันเติบโตไปพร้อมกันกับระบบพลังงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนได้อย่างสมดุล
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology