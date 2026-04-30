Head Topics

AI Avatar ชุบชีวิตคนตาย: เทคโนโลยีที่เยียวยาหรือสร้างความกังวล?

เทคโนโลยี News

AI Avatar ชุบชีวิตคนตาย: เทคโนโลยีที่เยียวยาหรือสร้างความกังวล?
AI Avatarชุบชีวิตคนตายเทคโนโลยี AI
📆4/30/2026 2:41 AM
📰PostToday
89 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

บทความนี้สำรวจเรื่องราวของบริษัทในจีนที่นำ AI มาใช้ในการสร้างตัวตนจำลองทางดิจิทัลของผู้เสียชีวิต เพื่อเยียวยาความสูญเสียของญาติที่โหยหา แต่ก็สร้างความกังวลในเรื่องจริยธรรมและผลกระทบทางจิตใจ

ในยุคที่ เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างรวดเร็ว เรื่องราวของ AI Avatar ที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างตัวตนจำลองทางดิจิทัลของผู้เสียชีวิตกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมีบริษัทในจีนอย่าง Silicon Intelligence และ Super Brain ที่เริ่มนำเสนอบริการ ชุบชีวิตคนตาย ผ่าน AI เพื่อเยียวยา ความสูญเสีย ของญาติที่โหยหา ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มจากการใช้วีดีโอต้นแบบที่มีความยาวเพียง 1 นาที เพื่อสร้างอวาตาร์เสมือนจริงที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ บนแท็บเล็ตที่วางอยู่ในรูปแบบกรอบรูป โดยใช้ เทคโนโลยี Deepfake ในการจำลองหน้าตาและเสียงของผู้เสียชีวิตให้สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขั้นตอนการทำงานของบริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแค่จำลองรูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ นักจิตวิทยา หรือ นักบำบัด ของบริษัทมาสวมบทบาทเป็นผู้เสียชีวิต เพื่อให้คำปรึกษาและบำบัดความเศร้าที่เกิดขึ้นหลังจาก ความสูญเสีย ซึ่งนับเป็นการผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยี และจิตวิทยาในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับ ความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เกิดขึ้นจากบริการเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เนื่องจากการนำหน้าตาและเสียงของคนตายมาให้คนยังมีชีวิตอยู่สวมแล้วใช้ประโยชน์อาจสร้างปัญหาทางจิตใจและกฎหมายได้ โดยเฉพาะเมื่อค่าบริการของบริการเหล่านี้อยู่ในระดับที่สูงมาก เช่น Super Brain ที่มีค่าบริการอยู่ที่ราว 10,000 – 20,000 หยวน หรือราว 50,000 – 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่ว่าการใช้ AI ในการจำลองผู้เสียชีวิตจะส่งผลกระทบต่อความเป็นมนุษย์และความเป็นตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อ เทคโนโลยี เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทางการค้าและการขาย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทาง จริยธรรม และกฎหมายได้ เช่น การละเมิดสิทธิในการเป็นส่วนตัวของผู้เสียชีวิต หรือการใช้ประโยชน์จากความโศกเศร้าของผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้ เทคโนโลยี AI ในการจำลองผู้เสียชีวิตนั้นคุ้มค่าหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไ.

ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างรวดเร็ว เรื่องราวของ AI Avatar ที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างตัวตนจำลองทางดิจิทัลของผู้เสียชีวิตกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมีบริษัทในจีนอย่าง Silicon Intelligence และ Super Brain ที่เริ่มนำเสนอบริการชุบชีวิตคนตายผ่าน AI เพื่อเยียวยาความสูญเสียของญาติที่โหยหา ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มจากการใช้วีดีโอต้นแบบที่มีความยาวเพียง 1 นาที เพื่อสร้างอวาตาร์เสมือนจริงที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ บนแท็บเล็ตที่วางอยู่ในรูปแบบกรอบรูป โดยใช้เทคโนโลยี Deepfake ในการจำลองหน้าตาและเสียงของผู้เสียชีวิตให้สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขั้นตอนการทำงานของบริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแค่จำลองรูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ นักจิตวิทยา หรือ นักบำบัด ของบริษัทมาสวมบทบาทเป็นผู้เสียชีวิต เพื่อให้คำปรึกษาและบำบัดความเศร้าที่เกิดขึ้นหลังจากความสูญเสีย ซึ่งนับเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและจิตวิทยาในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เกิดขึ้นจากบริการเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เนื่องจากการนำหน้าตาและเสียงของคนตายมาให้คนยังมีชีวิตอยู่สวมแล้วใช้ประโยชน์อาจสร้างปัญหาทางจิตใจและกฎหมายได้ โดยเฉพาะเมื่อค่าบริการของบริการเหล่านี้อยู่ในระดับที่สูงมาก เช่น Super Brain ที่มีค่าบริการอยู่ที่ราว 10,000 – 20,000 หยวน หรือราว 50,000 – 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่ว่าการใช้ AI ในการจำลองผู้เสียชีวิตจะส่งผลกระทบต่อความเป็นมนุษย์และความเป็นตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทางการค้าและการขาย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายได้ เช่น การละเมิดสิทธิในการเป็นส่วนตัวของผู้เสียชีวิต หรือการใช้ประโยชน์จากความโศกเศร้าของผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้เทคโนโลยี AI ในการจำลองผู้เสียชีวิตนั้นคุ้มค่าหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

AI Avatar ชุบชีวิตคนตาย เทคโนโลยี AI จริยธรรม ความสูญเสีย

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-30 05:40:59