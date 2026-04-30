AI Avatar ชุบชีวิตคนตาย: เทคโนโลยีที่เยียวยาหรือสร้างความกังวล?

บทความนี้สำรวจเรื่องราวของบริษัทในจีนที่นำ AI มาใช้ในการสร้างตัวตนจำลองทางดิจิทัลของผู้เสียชีวิต เพื่อเยียวยาความสูญเสียของญาติที่โหยหา แต่ก็สร้างความกังวลในเรื่องจริยธรรมและผลกระทบทางจิตใจ
ในยุคที่ เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างรวดเร็ว เรื่องราวของ AI Avatar ที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างตัวตนจำลองทางดิจิทัลของผู้เสียชีวิตกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมีบริษัทในจีนอย่าง Silicon Intelligence และ Super Brain ที่เริ่มนำเสนอบริการ ชุบชีวิตคนตาย ผ่าน AI เพื่อเยียวยา ความสูญเสีย ของญาติที่โหยหา ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มจากการใช้วีดีโอต้นแบบที่มีความยาวเพียง 1 นาที เพื่อสร้างอวาตาร์เสมือนจริงที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ บนแท็บเล็ตที่วางอยู่ในรูปแบบกรอบรูป โดยใช้ เทคโนโลยี Deepfake ในการจำลองหน้าตาและเสียงของผู้เสียชีวิตให้สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขั้นตอนการทำงานของบริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแค่จำลองรูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ นักจิตวิทยา หรือ นักบำบัด ของบริษัทมาสวมบทบาทเป็นผู้เสียชีวิต เพื่อให้คำปรึกษาและบำบัดความเศร้าที่เกิดขึ้นหลังจาก ความสูญเสีย ซึ่งนับเป็นการผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยี และจิตวิทยาในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับ ความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เกิดขึ้นจากบริการเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เนื่องจากการนำหน้าตาและเสียงของคนตายมาให้คนยังมีชีวิตอยู่สวมแล้วใช้ประโยชน์อาจสร้างปัญหาทางจิตใจและกฎหมายได้ โดยเฉพาะเมื่อค่าบริการของบริการเหล่านี้อยู่ในระดับที่สูงมาก เช่น Super Brain ที่มีค่าบริการอยู่ที่ราว 10,000 – 20,000 หยวน หรือราว 50,000 – 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่ว่าการใช้ AI ในการจำลองผู้เสียชีวิตจะส่งผลกระทบต่อความเป็นมนุษย์และความเป็นตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อ เทคโนโลยี เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทางการค้าและการขาย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทาง จริยธรรม และกฎหมายได้ เช่น การละเมิดสิทธิในการเป็นส่วนตัวของผู้เสียชีวิต หรือการใช้ประโยชน์จากความโศกเศร้าของผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้ เทคโนโลยี AI ในการจำลองผู้เสียชีวิตนั้นคุ้มค่าหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไ.
