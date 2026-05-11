AI Agent และระบบชำระเงินบนบล็อกเชน: Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) และ PayPal เผยแนวโน้มโลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่

ผู้บริหารจาก PayPal และ Google Cloud มองว่า AI Agent หรือผู้ช่วย AI อัตโนมัติจะต้องใช้ระบบชำระเงินบนบล็อกเชน Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) หรือโปรโตคอลจ่ายเงินสำหรับ AI ร่วมกับพันธมิตรกว่า 120 บริษัท PayPal เผยว่า ตอนนี้ AI เริ่มเข้าเว็บร้านค้าเพื่อค้นหาและเลือกซื้อสินค้าแล้ว แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมรองรับ AIผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal มองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่เรียกว่า ‘Agentic Commerce’ จะต้องใช้บล็อกเชนเป็นระบบการเงินหลัก เพราะ AI Agent ไม่สามารถเปิดหรือใช้งานบัญชีธนาคารแบบเดิมได้ตามโครงสร้างปัจจุบัน Google จึงเปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) เพื่อสร้างมาตรฐานการจ่ายเงินสำหรับ AI ในงาน Consensus Miami ผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal ออกมาแสดงมุมมองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจต้องพึ่งพาบล็อกเชนคริปโตเป็นหลัก เพราะ AI Agent หรือระบบ AI อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมได้ตามโครงสร้างของกฎหมายและระบบการเงินในปัจจุบัน
AI Agent AI Commerce Blockchain Google Cloud Paypal Agentic Payments Protocol (AP2) Agentic Commerce Crypto Custody Multi-Party Crypto Custody
