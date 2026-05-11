Head Topics

AI Agent และระบบชำระเงินบนบล็อกเชน: Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) และ PayPal เผยแนวโน้มโลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่

Economy News

AI Agent และระบบชำระเงินบนบล็อกเชน: Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) และ PayPal เผยแนวโน้มโลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่
AI AgentAI CommerceBlockchain
📆5/11/2026 3:49 AM
📰siamblockchain
48 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 53%

ผู้บริหารจาก PayPal และ Google Cloud มองว่า AI Agent หรือผู้ช่วย AI อัตโนมัติจะต้องใช้ระบบชำระเงินบนบล็อกเชน Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) หรือโปรโตคอลจ่ายเงินสำหรับ AI ร่วมกับพันธมิตรกว่า 120 บริษัท PayPal เผยว่า ตอนนี้ AI เริ่มเข้าเว็บร้านค้าเพื่อค้นหาและเลือกซื้อสินค้าแล้ว แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมรองรับ AIผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal มองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่เรียกว่า ‘Agentic Commerce’ จะต้องใช้บล็อกเชนเป็นระบบการเงินหลัก เพราะ AI Agent ไม่สามารถเปิดหรือใช้งานบัญชีธนาคารแบบเดิมได้ตามโครงสร้างปัจจุบัน Google จึงเปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) เพื่อสร้างมาตรฐานการจ่ายเงินสำหรับ AI ในงาน Consensus Miami ผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal ออกมาแสดงมุมมองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจต้องพึ่งพาบล็อกเชนคริปโตเป็นหลัก เพราะ AI Agent หรือระบบ AI อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมได้ตามโครงสร้างของกฎหมายและระบบการเงินในปัจจุบัน

ผู้บริหารจาก PayPal และ Google Cloud มองว่า AI Agent หรือผู้ช่วย AI อัตโนมัติจะต้องใช้ระบบชำระเงินบนบล็อกเชน Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) หรือโปรโตคอลจ่ายเงินสำหรับ AI ร่วมกับพันธมิตรกว่า 120 บริษัท PayPal เผยว่า ตอนนี้ AI เริ่มเข้าเว็บร้านค้าเพื่อค้นหาและเลือกซื้อสินค้าแล้ว แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมรองรับ AIผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal มองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่เรียกว่า ‘ Agentic Commerce ’ จะต้องใช้บล็อกเชนเป็นระบบการเงินหลัก เพราะ AI Agent ไม่สามารถเปิดหรือใช้งานบัญชีธนาคารแบบเดิมได้ตามโครงสร้างปัจจุบัน Google จึงเปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) เพื่อสร้างมาตรฐานการจ่ายเงินสำหรับ AI ในงาน Consensus Miami ผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal ออกมาแสดงมุมมองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจต้องพึ่งพาบล็อกเชนคริปโตเป็นหลัก เพราะ AI Agent หรือระบบ AI อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมได้ตามโครงสร้างของกฎหมายและระบบการเงินในปัจจุบั.

ผู้บริหารจาก PayPal และ Google Cloud มองว่า AI Agent หรือผู้ช่วย AI อัตโนมัติจะต้องใช้ระบบชำระเงินบนบล็อกเชน Google เปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) หรือโปรโตคอลจ่ายเงินสำหรับ AI ร่วมกับพันธมิตรกว่า 120 บริษัท PayPal เผยว่า ตอนนี้ AI เริ่มเข้าเว็บร้านค้าเพื่อค้นหาและเลือกซื้อสินค้าแล้ว แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมรองรับ AIผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal มองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่เรียกว่า ‘Agentic Commerce’ จะต้องใช้บล็อกเชนเป็นระบบการเงินหลัก เพราะ AI Agent ไม่สามารถเปิดหรือใช้งานบัญชีธนาคารแบบเดิมได้ตามโครงสร้างปัจจุบัน Google จึงเปิดตัว Agentic Payments Protocol (AP2) เพื่อสร้างมาตรฐานการจ่ายเงินสำหรับ AI ในงาน Consensus Miami ผู้บริหารจาก Google Cloud และ PayPal ออกมาแสดงมุมมองตรงกันว่า โลกการค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจต้องพึ่งพาบล็อกเชนคริปโตเป็นหลัก เพราะ AI Agent หรือระบบ AI อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมได้ตามโครงสร้างของกฎหมายและระบบการเงินในปัจจุบั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

AI Agent AI Commerce Blockchain Google Cloud Paypal Agentic Payments Protocol (AP2) Agentic Commerce Crypto Custody Multi-Party Crypto Custody

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Siam AI แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขนส่ง AI Server ที่อาจเป็นมูลเหตุในคดีอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯSiam AI แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขนส่ง AI Server ที่อาจเป็นมูลเหตุในคดีอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯสยาม เอไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับมรสุมเกี่ยวกับพฤติกรรมการขนส่งสินค้าบางประการที่เชื่อมโยงกับบริษัทฯ ในการฟ้องร้องของทางการสหรัฐฯ ในคดีอาญาที่กำลังพิจารณาอยู่ที่ศาลกลางของนครนิวยอร์ก.
Read more »

Bloomberg เปิดข้อมูล สหรัฐฯ สงสัยบริษัทไทย อาจเป็นช่องทางลักลอบส่งชิป Nvidia มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาทไปยังจีนBloomberg เปิดข้อมูล สหรัฐฯ สงสัยบริษัทไทย อาจเป็นช่องทางลักลอบส่งชิป Nvidia มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาทไปยังจีนทางการสหรัฐฯ สงสัยบริษัท AI สัญชาติไทยอาจเป็นช่องทางลักลอบส่งเซิร์ฟเวอร์ Super Micro ที่บรรจุชิป AI Nvidia ขั้นสูงไปยังจีน โดยมี Alibaba
Read more »

Google เปิดตัว Fitbit Air อุปกรณ์สวมใส่ไร้หน้าจอ ราคาเริ่ม 3,218 บาท ท้าชน Whoop แบบไม่ต้องจ่ายสมาชิกรายปีGoogle เปิดตัว Fitbit Air อุปกรณ์สวมใส่ไร้หน้าจอ ราคาเริ่ม 3,218 บาท ท้าชน Whoop แบบไม่ต้องจ่ายสมาชิกรายปีGoogle เปิดตัว Fitbit Air อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพแบบไม่มีหน้าจอ ราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,218 บาท) ถือเป็นการขยับเข้าชนกับ Whoop
Read more »

The Dragon Rebirth: จากหุ้น Internet สู่โครงสร้างพื้นฐาน AIThe Dragon Rebirth: จากหุ้น Internet สู่โครงสร้างพื้นฐาน AIส่องโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีนปี 2569 ที่กำลังเปลี่ยนจากหุ้น Internet สู่กลุ่มเทคโนโลยี AI Hardware และ AI Infrastructure แม้ดัชนีฟื้นตัวเพียง 5%
Read more »

อาลีบาบาเปิดตัว Qwen AI ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด ไปสู่การเลือกซื้อผ่าน AI สนทนาอาลีบาบาเปิดตัว Qwen AI ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด ไปสู่การเลือกซื้อผ่าน AI สนทนาอาลีบาบาเตรียมเชื่อม Qwen AI กับ Taobao และ Tmall เพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์จากระบบค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด ไปสู่การเลือกซื้อผ่านการสนทนากับ AI แบบเต็มรูปแบบ.
Read more »

เทรนด์เจนรูป AI ยังไม่หมดกระแวนัก เชียร์เบสบอลข้างสนามด้วยรูป AIเทรนด์เจนรูป AI ยังไม่หมดกระแวนัก เชียร์เบสบอลข้างสนามด้วยรูป AIเทรนด์เจนรูป AI ยังคงเป็นกระแวนัก เพราะเหล่าดาราคนดังและอินฟลูเเนเซอร์ต่างพากันเจนรูปตัวเองเพื่อไปนั่งเชียร์เบสบอลข้างสนามundayละ อัลลีสาวเกาหลีสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่งของ AI แต่ต้องใช้คำสั่งให้ถูกต้องตามขั้นตอนล่วงหน้าทุกๆ ข้อ
Read more »



Render Time: 2026-05-11 06:49:01