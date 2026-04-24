AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กร

รายงานชี้ว่าความสำเร็จในการนำ AI มาใช้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ แต่อยู่ที่การสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจากผู้นำ เพื่อให้พนักงานเข้าใจบทบาทของตัวเองในยุค AI และลดความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
หลายองค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายในการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการลงทุนในระบบและเครื่องมือใหม่ๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง พฤติกรรมการทำงานของพนักงานยังคงเหมือนเดิม บางส่วนใช้ AI แบบผิวเผิน ไม่ได้ใช้งานจริง หรือมองว่า AI เป็นภาระมากกว่าตัวช่วยสนับสนุนการทำงาน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในองค์กร รายงานล่าสุดจาก Gallup ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ AI มาใช้ ไม่ใช่ตัวเครื่องมือ AI เอง แต่เป็นบทบาทของหัวหน้างาน ทีมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากหัวหน้างาน จะเห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ทีมที่ขาดการสื่อสารและการสนับสนุน มักมองว่า AI ทำให้การทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความท้าทายที่แท้จริงขององค์กรในยุค AI ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่เป็นการทำให้คนทั้งองค์กรเข้าใจตรงกันและปรับตัวไปพร้อมๆ กัน แก่นของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ AI มาเร็วเกินไป แต่เป็นเพราะคนในองค์กรยังมองอนาคตไม่เหมือนกัน และนี่คือเหตุผลที่ทักษะ Articulating Vision หรือการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลายเป็นหัวใจสำคัญของ ผู้นำ ในยุคนี้ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย SlingShot Group ร่วมกับ Center for Creative Leadership ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล Articulating Vision ไม่ใช่แค่การบอกว่าองค์กรจะไปในทิศทางใด แต่คือการทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันและเข้าใจว่าตัวเองมีบทบาทอย่างไรในภาพนั้น ตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณีของ Adobe ที่ตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการขายซอฟต์แวร์แบบซื้อขาด ไปสู่ระบบ Subscription ผ่าน Adobe Creative Cloud การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับพนักงาน ทีมขายกังวลว่ารายได้จะลดลง ทีมพัฒนาโปรดักต์กังวลว่าลูกค้าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หาก Adobe เพียงแค่สื่อสารว่ากำลังจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ ก็อาจเกิดแรงต้านจากภายในองค์กรได้ แต่ Shantanu Narayen และทีม ผู้นำ เลือกที่จะเล่าอนาคตให้เห็นภาพ พวกเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องโมเดลรายได้ แต่สื่อสารให้คนทั้งองค์กรเห็นว่าอนาคตของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าต้องการ ecosystem ที่เชื่อมต่อ ทำงานร่วมกันได้ และอัปเดตอยู่เสมอ พวกเขาทำให้พนักงานเห็นว่าบทบาทของแต่ละคนจะมีความสำคัญในโลกใหม่นี้อย่างไร ทีมขายจะกลายเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ระยะยาว ทีมพัฒนาโปรดักต์จะกลายเป็นผู้สร้างประสบการณ์ต่อเนื่องให้กับลูกค้า ผลลัพธ์คือ Adobe ไม่ได้แค่ผ่านการเปลี่ยนแปลง แต่ยังประสบความสำเร็จ เพราะคนทั้งองค์กรเห็นภาพเดียวกัน นี่คือพลังของ Articulating Vision ในโลกของ AI สถานการณ์ในปัจจุบันไม่แตกต่างกัน หลายองค์กรพูดถึงการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่สำหรับทีมงาน คำพูดเหล่านี้ยังคลุมเครือเกินไป บางคนกังวลว่างานจะหายไป บางคนคิดว่าต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ บางคนไม่แน่ใจว่า AI จะช่วยอะไรพวกเขาได้จริงหรือไม่ หาก ผู้นำ ไม่สามารถแปลคำว่า AI ให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้ ทีมงานก็จะสร้างภาพของตัวเองขึ้นมาแทน ซึ่งส่วนใหญ่มักเต็มไปด้วยความกังวลมากกว่าความหวัง การมี Articulating Vision ไม่ได้หยุดอยู่แค่การพูดว่า เราจะใช้ AI แต่จะทำให้เห็นว่า งานส่วนใดของทีมจะง่ายขึ้น ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างไร และพนักงานแต่ละคนจะเติบโตไปในทิศทางใด เพราะสุดท้ายแล้ว คนจะไม่เดินตามเทคโนโลยี แต่จะเดินตามความหมายที่เขาเข้าใ.
AI ปัญญาประดิษฐ์ Articulating Vision ผู้นำ การเปลี่ยนแปลงองค์กร Adobe Gallup
