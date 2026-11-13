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AI ในการศึกษา: โรงเรียนสีกันอบรมครูแกนนำ 120 คนผลิตสื่อการสอน

thaipost#62 in ประเทศไทย
AI ในการศึกษา: โรงเรียนสีกันอบรมครูแกนนำ 120 คนผลิตสื่อการสอน
AI ในการศึกษา · โรงเรียนสีกัน · สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
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โรงเรียนสีกันและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อบรมครูแกนนำ 120 คนใช้ AI ผลิตสื่อการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยลดภาระงานครูและเพิ่มเวลาพัฒนาการคิดของผู้เรียน

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AI ในการศึกษา ให้ ครูแกนนำ 120 คน ภายใต้หลักสูตรชื่อ 'AI-Powered Content Creation ผลิตสื่อการสอนแบบมืออาชีพด้วย AI' โดยมุ่งให้ครูนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยสร้างสื่อการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

การอบรมนี้ผสานกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง ดร.ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมเปิดการอบรมผ่านระบบวิดีโอคอล ท่ามกลางคำถามว่าครูจะใช้ AI อย่างไรให้เด็กคิดเป็นโดยไม่พึ่งพา AI จนสูญเสียทักษะการเรียนรู้ของตนเอง

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ครูฝึกใช้ AI ตั้งแต่เขียนคำสั่งจนถึงการประเมินผล

ครูทั้ง 120 คนที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกใช้ AI ตั้งแต่การเขียนคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ การสร้างภาพและกราฟิกประกอบบทเรียน ไปจนถึงการผลิตวิดีโอสำหรับการสอน

นอกจากการผลิตสื่อ ผู้เข้าอบรมยังเรียนรู้การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ครูทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน แทนการรอผลสอบปลายทาง

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หลักสูตรนี้ยังกำหนดให้ครูเรียนรู้การใช้ AI อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ ควบคู่กับการฝึกใช้งานจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในชั้นเรียนได้ทันที

ผู้บริหารเน้นบทบาทครูและการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ระบุว่าปัจจุบันครูใช้เวลาจำนวนมากในการค้นคว้าและผลิตสื่อการเรียนการสอน ขณะที่ AI สามารถประมวลผลและสร้างสรรค์สื่อได้อย่างรวดเร็ว

ดร.วัชรพงษ์ คาดว่าการใช้ AI จะทำให้ครูมีเวลาออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจและตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้มากขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มทั้งความสนใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อย่างไรก็ตาม ดร.วัชรพงษ์ย้ำว่าการนำ AI เข้าห้องเรียนต้องไม่ทำให้บทบาทของครูและนักเรียนลดลง โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เนื่องจาก AI มีทั้งคุณและโทษ หากใช้ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้

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ทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยมองว่าห้องเรียนควรฝึกให้เด็กตั้งคำถามและวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงใช้เครื่องมือเป็น

แผนขยายองค์ความรู้สู่โรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษา

โรงเรียนสีกันฯ วางแนวทางต่อยอดองค์ความรู้จากการอบรมไปยังโรงเรียนเครือข่าย โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และค่ายพัฒนาทักษะ

เป้าหมายของแนวทางนี้คือเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงนวัตกรรมการศึกษามากขึ้น โดยเน้นการสร้างกิจกรรมที่ให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนขนาดใดก็ตาม

การอบรมครั้งนี้สะท้อนว่าห้องเรียนแห่งอนาคตจำเป็นต้องมีมากกว่าเด็กที่ใช้ AI เก่ง ผู้บริหารและวิทยากรมองว่าต้องมีเด็กที่คิดเองเป็น ตั้งคำถามเป็น และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณควบคู่กันไป

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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AI ในการศึกษา โรงเรียนสีกัน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดร.ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย์ ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย GPAS 5 Steps ครูแกนนำ

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