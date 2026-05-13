AI และละครสั้น: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างเนื้อหา

Hongguo เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ละครสั้นโดยเฉพาะ และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามการขยายตัวของตลาดละครสั้น มีโมเดลธุรกิจแบบให้รับชมฟรีแบบมีโฆษณา จนมียอดผู้ใช้งานสูงเฉลี่ย 245 ล้านราย/เดือน และมียอดวิวสูงสุดหลักพันล้านวิว/เรื่องด้วยการสร้างง่าย นำเสนอรวดเร็ว ถ่ายจบในเวลาสั้นๆ ทำให้ซีรีส์แนวตั้งถูกอัปโหลดนับร้อยเรื่องในแต่ละวัน หลายเรื่องเริ่มนำเทคโนโลยี AI มาช่วยทุ่นแรงและงบประมาณเพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ โดยเฉพาะ ByteDance ที่มีชื่อเสียงในโมเดล Seedance 2.0 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะมีละครสั้นที่ถูกเนรมิตขึ้นมาจาก AI ทั้งเรื่องนี้กลับกลายเป็นปัญหาเมื่อ AI นำภาพใบหน้าที่ถูกอัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียมาใช้ จากนั้นจึงดำเนินเรื่องผ่านละครสั้นด้วยรูปร่างหน้าตาดังกล่าว นำเอาเทคโนโลยี Deepfake มาผสมผสานกับการสร้างเนื้อหาด้วย AI จนสามารถสวมรอยหรือใช้รูปลักษณ์ของใครก็ได้มาถ่ายทอดเนื้อหาตามต้องการแน่นอนการนำภาพลักษณ์และหน้าตาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องผิด โดยนักกฎหมายจีนระบุว่า ถือเป็นการละเมิดสิทธิในภาพลักษณ์และชื่อเสียง นับเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของบุคคล ที่สามาถแจ้งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลไซเบอร์ของจีน เพื่อกำหนดบทลงโทษทางปกครองต่อไป
