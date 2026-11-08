AI เปลี่ยนตลาดแรงงาน: ความเข้าใจธุรกิจสำคัญกว่าทักษะโค้ดดิ้ง
AI เข้ามายึดงานเขียนโค้ด บุคลากรที่เข้าใจธุรกิจยังปลอดภัย การลงทุน AI ต้องวางรากฐานดีเพื่อควบคุมต้นทุนและสร้างมูลค่าจริง ไม่ใช่แค่ทำ Use Case ให้เยอะ
ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเขียนโปรแกรมและโค้ด ทำให้รูปแบบการทำงานขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บุคลากรที่มีทักษะเพียงการเขียนโค้ดตามคำสั่งแต่ขาดความเข้าใจในรายละเอียด ธุรกิจ ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์หรือเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก AI เข้ามาช่วยทำงานหรือทดแทนงานบางส่วนขององค์กร
ผลกระทบต่อการจ้างงานและความต้องการทักษะใหม่
ในทางกลับกัน บุคลากรที่มีความเข้าใจธุรกิจ หรือ Business Understanding อย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสารกับคนในสายงานอื่น และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง จึงยังคงเป็นกลุ่มที่องค์กรต้องการอย่างมาก แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วยทำงานได้รวดเร็วขึ้น แต่การเข้าใจปัญหา การตีโจทย์ให้ถูกต้อง และการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ยังคงเป็นทักษะสำคัญที่มนุษย์ต้องมีความสามารถเหนือกว่าAlso readบิวกิ้น ภูวินทร์ เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ "ระบบขัดข้อง (SOS)" 12 พ.ย. นี้
ผู้บริหารหญิงมองว่า ผลกระทบต่อตลาดแรงงานไม่ได้เกิดจาก AI เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับทิศทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม หรือ Right Size & Right Shape เมื่อทิศทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ทักษะบางอย่างที่เคยจำเป็นอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ขององค์กร จึงต้องปรับขนาดและรูปแบบการทำงานให้ตอบสนองอนาคตมากขึ้น หลายองค์กรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเดิมหรือ Re-skill และปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจธุรกิจอยู่แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อบoth พนักงานปัจจุบันและเด็กจบใหม่ เพราะตลาดแรงงานกำลังต้องการทักษะที่แตกต่างกันจากเดิม เมื่อ AI เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เด็กจบใหม่จึงมีความเสี่ยงถูกแย่งงานจริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะตกงาน สิ่งที่น่ากังวลคือคนที่มีความสามารถทำงานตามคำสั่งโดยไม่สามารถคิด วิเคราะห์ สื่อสาร หรือเข้าใจธุรกิจอาจเสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้น
กลยุทธ์เตรียมตัวคนรุ่นใหม่และใช้ AI เป็นเครื่องมือ
ดังนั้น การเตรียมตัวของคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่การพยายามทำงานแข่งกับ AI แต่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของตัวเอง พร้อมพัฒนาทักษะที่เทคโนโลยียังไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด โดยมี 5 เรื่องสำคัญที่ควรเร่งพัฒนา ได้แก่ การเรียนรู้การใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงาน ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนโค้ด สรุปข้อมูล ค้นคว้า และสร้างแนวคิดใหม่ ๆ พร้อมทั้งรู้จักตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ ไม่พึ่งพา AI ทุกอย่าง เพราะคนที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะมีเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเอง
การมีความรู้เฉพาะด้านเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ต้องเข้าใจด้วยว่าการทำอะไรมีเป้าหมายอะไร ช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจอย่างไร และสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือองค์กรได้อย่างไร เพราะตลาดแรงงานต้องการคนที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ไม่ใช่เพียงทำงานตามคำสั่ง แม้ AI จะสามารถประมวลผลและเสนอคำตอบได้อย่างรวดเร็ว แต่คนทำงานยังต้องมีความสามารถในการตั้งคำถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะปัญหาที่ต้องอาศัยความเข้าใจบริบทและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
ทักษะการสื่อสารและผลงานจริงสำคัญกว่าวุฒิการศึกษา
ทักษะการสื่อสารยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการทำงานจริงต้องอาศัยการประสานงาน การอธิบายแนวคิด การรับฟังความคิดเห็น และการทำความเข้าใจความต้องการของคนอื่น เด็กจบใหม่จึงควรฝึกทำงานร่วมกับคนต่างสายอาชีพ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ของตัวเองเข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วุฒิการศึกษายังไม่ใช่สิ่งเดียวที่การันตีความสำเร็จ เด็กจบใหม่ควรมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานจริง เช่น การฝึกงาน ทำโครงการ ทดลองใช้ AI แก้ปัญหา หรือสร้าง Portfolio ที่แสดงกระบวนการคิดและผลลัพธ์ของงาน
เป้าหมายเพื่อให้นายจ้างเห็นว่าผู้สมัครไม่ได้มีความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์ได้จริง การเตรียมความพร้อมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกแทนที่และเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การลงทุน AI และการจัดการต้นทุนที่คุ้มค่า
นอกจากผลกระทบต่อตลาดแรงงานแล้ว อีกประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องจับตาคือการลงทุน AI ที่อาจไม่ได้สร้างผลตอบแทนอย่างที่คาดหวัง คุณต๋องมองว่า ปัญหาการลงทุน AI แล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นจนกระทบกำไรมีโอกาสเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างกรณีการใช้งาน AI หรือ Use Case ให้ได้จำนวนมากแต่ไม่ได้วางรากฐานระบบรองรับและกลไกควบคุมต้นทุนตั้งแต่ต้นให้เกิดคุณค่า
แนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่การเร่งสร้าง Use Case ให้ได้มากที่สุด เช่น การตั้งเป้าพัฒนา 1,000-2,000 Use Cases แต่ต้องเริ่มจากการวางรากฐานหรือ Foundation และสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม พร้อมออกแบบระบบให้สามารถนำส่วนประกอบต่าง ๆ กลับมาใช้งานร่วมกันได้ หรือ Component Style by Design รวมถึงมีแนวทางกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ หรือ Responsible AI และระบบบริหารจัดการต้นทุน Cost Management ตั้งแต่เริ่มต้น
ผู้บริหารกล่าวว่า จากประสบการณ์ขององค์กร การวางโครงสร้างและระบบควบคุมตั้งแต่แรกช่วยให้บริหารต้นทุน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน องค์กรที่เร่งขยายจำนวนโครงการโดยไม่มีแพลตฟอร์มรองรับหรือขาดระบบบริหารจัดการที่ดี อาจต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจกลับมาได้คุ้มค่าการลงทุน
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