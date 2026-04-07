AI เจาะระบบ KYC: ภัยคุกคามใหม่ในโลกคริปโตและบริการทางการเงินไทย

เครื่องมือ AI ทะลวงระบบ KYC: เตือนภัยความเสี่ยงทางการเงินจากเทคโนโลยี Deepfake และการหลอกลวงผ่าน AI รวมถึงมาตรการป้องกันและข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน
เครื่องมือ AI ระดับสูงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเจาะระบบ KYC (Know Your Customer) ของเว็บเทรด คริปโต และแพลตฟอร์มชำระเงินต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้มีความสามารถในการสร้างใบหน้าบุคคลที่ไม่เคยมีอยู่จริง พร้อมทั้งสร้างวิดีโอ Deepfake และภาพถ่ายคู่กับเอกสารประจำตัวปลอม เช่น พาสปอร์ตหรือใบขับขี่ เพื่อหลอกระบบตรวจจับใบหน้า (Facial Recognition) ให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลตัวจริง รายงานระบุว่า Pro KYC ซึ่งเป็นชื่อเรียกของเครื่องมือดังกล่าว สามารถผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเว็บเทรดชื่อดังอย่าง Bybit มาแล้ว
รวมถึงแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Stripe และ Revolut ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงและประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ในการหลอกลวงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ\ในประเทศไทยเอง ภัยเงียบนี้ได้คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับกุมแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนในกรุงเทพฯ ที่ใช้ AI สร้างภาพนิ่งของเหยื่อเพื่อหลอกระบบยืนยันตัวตนของธนาคารและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทางที่ผิดเพื่อหลอกลวงและฉ้อโกงประชาชนได้อย่างน่ากลัว นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับรายงานที่พบว่ากว่า 65% ของบริษัท AI ชั้นนำมักมีข้อมูลสำคัญรั่วไหลบนแพลตฟอร์มสาธารณะ ทำให้มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการโจมตีแบบเจาะจงได้ง่ายขึ้น สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้น\ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ออกหลักเกณฑ์การนำเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) มาใช้ในบริการทางการเงิน เพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเน้นย้ำให้สถาบันการเงินต้องมีระบบ Liveness Detection หรือการตรวจสอบว่าบุคคลที่กำลังยืนยันตัวตนนั้นมีชีวิตอยู่จริง ไม่ใช่เพียงภาพวิดีโอหรือหุ่นจำลอง นอกจากนี้ ยังแนะนำให้มีการใช้มาตรการความปลอดภัยหลายชั้น (Multi-layered Security) เช่น การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ (Behavioral Biometrics) ควบคู่ไปกับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่า ผู้ใช้งานเองก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีการติดต่อที่เร่งให้โอนเงิน ขอรหัส OTP หรือให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ให้ไว้ก่อนว่าเป็นความเสี่ยงสูง และควรตรวจสอบผ่านช่องทางทางการของธนาคารหรือแพลตฟอร์มนั้นๆ ทันที เนื่องจากในสมรภูมิระหว่างอาชญากรไซเบอร์และระบบความปลอดภัย ความตระหนักรู้ของผู้ใช้งานคือ ด่านป้องกันที่สำคัญที่สุดในโลกยุค AI มุมมองผู้เขียน ศึกระหว่าง AI แฮ็กเกอร์ กับระบบความปลอดภัย จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตแค่การสแกนหน้าธรรมดาอาจไม่เพียงพอ เราอาจได้เห็นการใช้รหัสผ่าน หรือการยืนยันตัวตนผ่านบล็อกเชนที่ซับซ้อนกว่าเดิม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ AI ที่เก่งขึ้น แต่คือความประมาทของผู้ใช้งาน ซึ่งในยุคนี้เราต้องสงสัยไว้ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่
AI KYC Deepfake ความปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคาร คริปโต การฉ้อโกง
Polymarket: AI ชี้ช่องรวยในตลาดคริปโตฯ, โอกาสหรือกับดัก?Polymarket Prediction market เผยให้เห็นการใช้ AI ในการเก็งกำไร Bitcoin ที่มีความรวดเร็วเหนือกว่ามนุษย์ เกิดช่องว่างราคาให้ทำกำไรมหาศาลภายในเวลาอันสั้น แต่เตือนว่าเป็นเพียงกรณีศึกษา ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ต้องอาศัยทักษะและระบบที่ซับซ้อน ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในการเทรดคริปโตฯ มากขึ้นเรื่อยๆ
Read more »
ก.ล.ต. เร่งปิดจุดเสี่ยง Investment Scam ยกระดับ KYC-ตามเงินดิจิทัล สกัดบัญชีม้าก.ล.ต. ยกระดับกำกับตลาดทุน-คริปโต ผ่าน 5 มาตรการเข้มข้น ตั้งแต่ KYC ตรวจตัวตนจริง จนถึงติดตามเส้นทางเงินด้วย Data Analytics มุ่งสกัดบัญชีม้า-หลอกลงทุน ปิดช่องทุนเทา พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในระบบการลงทุนไทย
Read more »
CEO Perplexity AI ชี้ AI เปลี่ยนตลาดแรงงานไทย: โอกาสและความท้าทายAravind Srinivas CEO ของ Perplexity AI มอง AI ในมุมมองบวก โดยมองว่า AI จะสร้างโอกาสในการทำธุรกิจส่วนตัว แต่เตือนถึงผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การเข้ามาของ AI ในหลายสายงาน เช่น Call center, งานสายข้อมูล, งานกราฟิก และความจำเป็นในการปรับตัวของคนไทย
Read more »
ดีอี-ETDA เปิดเวทีอบรมพัฒนาโซลูชัน AI ยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยดีอี-ETDA ผนึกพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เดินหน้าจัดอบรมผู้เชี่ยวชาญ AI ผ่านเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ มุ่งยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทย
Read more »
Samsung ยืนยันฟีเจอร์ AI คัดกรองสายเรียกเข้า และ Galaxy AI ขั้นสูง สำหรับ Galaxy S25Samsung ยืนยันฟีเจอร์ AI คัดกรองสายเรียกเข้า และ Galaxy AI ขั้นสูง สำหรับ Galaxy S25 แม้การอัปเดต One UI 8.5 จะล่าช้า
Read more »
Marc Andreessen ซัด AI แย่งงานแค่ลวงโลก ชี้อนาคตงานพุ่งสรุปข่าว Marc Andreessen มหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดัง จุดประเด็นร้อนโดยระบุว่าความกลัวเรื่อง AI แย่งงานเป็นเรื่องหลอกลวง เขามองว่า AI จะเพิ่มการจ้างงานต่างหาก
Read more »