AI สุขภาพ: นิสัยใหม่ของผู้คนทั่วโลก เติมช่องว่างระบบสาธารณสุขไทย แต่มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องจับตา

ผู้คนจำนวนไม่น้อยทั่วโลกหันมาปรึกษา AI ด้านสุขภาพแทนการไปพบแพทย์ทันที กลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่สะท้อนปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ซับซ้อนและมีข้อจำกัดในประเทศไทย ขณะที่ AI มีศักยภาพในการเป็นด่านหน้าของการคัดกรองและให้คำแนะนำ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงจากข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนและช่องว่างการกำกับดูแลที่ต้องเร่งแก้ไข
ในยุคดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้คนก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เมื่อรู้สึกไม่สบาย หลายคนไม่ได้รีบเปิดแอปพลิเคชันโรงพยาบาลหรือนัดหมายแพทย์ทันที แต่กลับเลือกที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์คำถามเกี่ยวกับอาการของตนเองให้ AI เป็นผู้ตอบคำถาม ไล่ตั้งแต่ความเจ็บปวดทางร่างกายทั่วไป ไปจนถึงประเด็นด้าน สุขภาพจิต ที่อาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจนไม่กล้าเปิดเผยกับใคร พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็น “นิสัยใหม่” ที่แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างแทบไม่รู้ตัว
ข้อมูลจาก OpenAI ระบุว่า ในแต่ละวันมีผู้คนมากกว่า 40 ล้านคนทั่วโลกหันไปใช้ ChatGPT เพื่อสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแต่เรื่องโภชนาการ การออกกำลังกาย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ไปจนถึงอาการที่อาจเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินที่ควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการ AI เองก็เริ่มปรับเปลี่ยนบทบาทและตำแหน่งของตนเองในระบบนิเวศสุขภาพ AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือค้นหาข้อมูลอีกต่อไป แต่กำลังถูกผลักดันให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ ทำหน้าที่เสมือน “ด่านหน้า” ในการให้คำแนะนำเบื้องต้นและช่วยคัดกรองผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ซับซ้อนกว่าเดิม
แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในประเทศไทยเช่นกัน สังเกตได้จากการใช้งาน AI ในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนอกเวลาทำการปกติของแพทย์ ชี้ให้เห็นว่า AI กำลังเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของระบบสุขภาพที่มักถูกมองว่าเข้าถึงได้ยากและมีความซับซ้อนสูงสำหรับประชาชนทั่วไป
อีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพึ่งพา AI ในด้านสุขภาพมากขึ้น คือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสุขภาพไทย แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่แล้ว แต่ปัญหาด้านการเข้าถึงบริการยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด กรมสุขภาพจิตได้รายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจิตแพทย์เพียงประมาณ 845 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1.28 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งตัวเลขนี้ส่งผลให้การรอคอยเพื่อเข้าพบจิตแพทย์ในหลายพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลานานจนอาจเกินความจำเป็นของอาการ หรือส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับการดูแลที่ทันท่วงที ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาชนมองหาทางเลือกอื่นในการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และ AI ก็ก้าวเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการนั้น
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้คนพึ่งพา AI ในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องตระหนักอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปอาจไม่สามารถแยกแยะและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายนัก นอกจากนี้ ยังมีช่องว่างในด้านการกำกับดูแลการใช้งาน AI ในทางการแพทย์ที่ยังไม่ชัดเจน องค์กรด้านความปลอดภัยผู้ป่วยระดับนานาชาติอย่าง Emergency Care Research Institute (ECRI) ได้จัดให้ “การใช้ AI ด้านสุขภาพอย่างไม่เหมาะสม” เป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆ ของเทคโนโลยีสุขภาพประจำปี 2569 โดยชี้ให้เห็นว่า คำตอบจาก AI ที่มีลักษณะชัดเจน กระชับ และดูน่าเชื่อถืออย่างมาก อาจยิ่งเพิ่มแนวโน้มให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
ในทางปฏิบัติ แพทย์เริ่มสังเกตเห็นผู้ป่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับจาก AI มาประกอบการตัดสินใจในการรักษาของตนเอง โดยบางครั้งอาจอ้างอิงตัวเลขจากงานวิจัยที่อาจไม่ตรงกับบริบททางคลินิกหรือสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ ซึ่งการตีความที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการรักษาที่ตามมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ถูกต้อง โรงพยาบาลในหลายประเทศเริ่มพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเองขึ้นมา ในประเทศไทยเอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เคยได้เปิดตัวระบบให้ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของการใช้งาน AI ในระยะยาว และผลลัพธ์ในเชิงระบบต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยรวมนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามและศึกษาต่อไปในอนาคต ความท้าทายของระบบสาธารณสุขไทยในระยะข้างหน้าอาจไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มจำนวนแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ยังรวมถึงการกำหนดบทบาทและกรอบการใช้งานของ AI ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งในแง่ของการใช้งานโดยประชาชนทั่วไป และการบูรณาการ AI เข้ากับระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
