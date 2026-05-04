AI ทำให้งานง่ายขึ้นหรือเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเหนื่อย?

แม้ AI จะช่วยลดงานเล็ก ๆ เช่น เขียนอีเมลหรือสรุปเอกสาร แต่พนักงานกลับพบว่าตนเองมีงานเพิ่มขึ้นและต้องใช้สมองหนักกว่าเดิม การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าจะลดเวลาทำงาน แต่กลับทำให้งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะสมองล้าเกินพิกัด
แม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยลดภาระงานเล็ก ๆ เช่น การเขียนอีเมลหรือสรุปเอกสาร แต่ปรากฏว่าพนักงานส่วนใหญ่กลับพบว่าตนเองมีงานเพิ่มขึ้นและต้องใช้สมองหนักกว่าเดิม การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าจะลดเวลาทำงาน แต่กลับทำให้งานมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากพนักงานต้องคิดคำสั่งให้ AI ตรวจสอบผลลัพธ์ แก้ไขข้อผิดพลาด และสลับงานไปมาระหว่างงานที่ต้องใช้สมองกับงานที่ AI ช่วยทำให้เสร็จเร็วขึ้น ซึ่งทำให้ สมองล้า โฟกัสยาก และอาจเกิดภาวะที่เรียกว่า brain fry หรือ สมองล้า เกินพิกัดได้ องค์กรควรจัดเวลาปลอดประชุมหรือปลอดการขัดจังหวะให้พนักงานได้คิดลึก ๆ และใช้ AI เป็นคู่คิดเพื่อยกระดับความคิด ไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือเร่งผลิตงานจนทำให้พนักงานหมดแรง ในช่วงแรก หลายคนคาดหวังว่า AI จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของมนุษย์ โดยทำให้งานที่ใช้เวลามาก เช่น การเขียนอีเมล สรุปเอกสาร ร่างรายงาน หรือจัดการข้อมูลเบื้องต้น ให้เสร็จเร็วขึ้น เพื่อให้คนทำงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่า เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ หรือการคิดไอเดียใหม่ ๆ แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจซับซ้อนกว่านั้น เพราะเมื่อ AI เข้ามาช่วยลดงานระดับล่าง มนุษย์กลับไม่ได้มีเวลาพักมากขึ้นเสมอไป ตรงกันข้าม หลายคนต้องขยับไปทำงานที่ใช้สมองหนักกว่าเดิมแทบทั้งวัน การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือการตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI ล้วนเป็นงานที่ใช้พลังสมองสูง แม้จะดูมีคุณค่ามากขึ้น แต่ก็เหนื่อยมากขึ้นเช่นกัน นี่จึงกลายเป็นคำถามสำคัญว่า AI กำลังทำให้งานง่ายขึ้นจริง หรือเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเหนื่อยจากงานจุกจิกไปเป็นงานคิดหนักแทน งานวิจัยจาก Haas School of Business มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เผยผลการศึกษาการใช้ AI ในที่ทำงานเป็นเวลา 8 เดือน จากพนักงานราว 200 คน พบว่า AI ไม่ได้ลดภาระงานอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับทำให้งานเข้มข้นขึ้น เพราะเมื่อเครื่องมือทำให้คนทำงานได้เร็วขึ้น พนักงานก็มักรับงานเพิ่ม ขยายบทบาทของตัวเอง หรือใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปกับงานใหม่ แทนที่จะได้พักจริง ๆ นี่คือดาบสองคมของ AI ในที่ทำงาน ด้านหนึ่ง พนักงานอาจรู้สึกตื่นเต้น มีพลัง และรู้สึกว่าตัวเองทำสิ่งที่เคยยากได้มากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง ปริมาณงานโดยรวมก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย คนทำงานจึงอาจทำงานยาวนานขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น และเหนื่อยลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัว งานวิจัยจาก BCG ยังพูดถึงภาวะที่เรียกว่า brain fry หรืออาการ สมองล้า จากการใช้ AI เพราะการใช้ AI ให้ได้ผลดีไม่ใช่แค่สั่งงานแล้วจบ แต่ต้องคิดคำสั่ง ตรวจคำตอบ ประเมินความถูกต้อง แก้ไขผลลัพธ์ และนำข้อมูลไปใช้จริง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับงานเดิมที่ยังไม่ได้หายไปไหน ปัญหาสำคัญคือ มนุษย์มักเผลอมองสมองของตัวเองเหมือนเครื่องจักรที่ประมวลผลได้ไม่จำกัด ทั้งที่สมองมีขีดจำกัดชัดเจนมาก แค่ลองจำรายการของ 10 อย่างในหัว ก็จะเห็นทันทีว่าสมองเริ่มล้าและหลุดโฟกัสได้เร็วแค่ไหน ซึ่งเป็นความสามารถในการถือข้อมูลไว้ในหัวชั่วคราวเพื่อคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ เดิมทีเคยเชื่อกันว่าสมองมนุษย์รับข้อมูลพร้อมกันได้ราว 7 อย่าง แต่การศึกษาระยะหลังเสนอว่า จำนวนจริงอาจอยู่เพียงประมาณ 3-5 อย่างเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีเรื่อง intermediate term memory หรือความสามารถในการเก็บข้อมูลไว้ในช่วงเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เราอาจคิดว่าตัวเองทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดี แต่ในทางวิทยาศาสตร์ สมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โยนข้อมูลหลายชุดไปมาพร้อมกันอย่างไร้พลา.
แม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยลดภาระงานเล็ก ๆ เช่น การเขียนอีเมลหรือสรุปเอกสาร แต่ปรากฏว่าพนักงานส่วนใหญ่กลับพบว่าตนเองมีงานเพิ่มขึ้นและต้องใช้สมองหนักกว่าเดิม การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าจะลดเวลาทำงาน แต่กลับทำให้งานมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากพนักงานต้องคิดคำสั่งให้ AI ตรวจสอบผลลัพธ์ แก้ไขข้อผิดพลาด และสลับงานไปมาระหว่างงานที่ต้องใช้สมองกับงานที่ AI ช่วยทำให้เสร็จเร็วขึ้น ซึ่งทำให้สมองล้า โฟกัสยาก และอาจเกิดภาวะที่เรียกว่า brain fry หรือสมองล้าเกินพิกัดได้ องค์กรควรจัดเวลาปลอดประชุมหรือปลอดการขัดจังหวะให้พนักงานได้คิดลึก ๆ และใช้ AI เป็นคู่คิดเพื่อยกระดับความคิด ไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือเร่งผลิตงานจนทำให้พนักงานหมดแรง ในช่วงแรก หลายคนคาดหวังว่า AI จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของมนุษย์ โดยทำให้งานที่ใช้เวลามาก เช่น การเขียนอีเมล สรุปเอกสาร ร่างรายงาน หรือจัดการข้อมูลเบื้องต้น ให้เสร็จเร็วขึ้น เพื่อให้คนทำงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่า เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ หรือการคิดไอเดียใหม่ ๆ แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจซับซ้อนกว่านั้น เพราะเมื่อ AI เข้ามาช่วยลดงานระดับล่าง มนุษย์กลับไม่ได้มีเวลาพักมากขึ้นเสมอไป ตรงกันข้าม หลายคนต้องขยับไปทำงานที่ใช้สมองหนักกว่าเดิมแทบทั้งวัน การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือการตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI ล้วนเป็นงานที่ใช้พลังสมองสูง แม้จะดูมีคุณค่ามากขึ้น แต่ก็เหนื่อยมากขึ้นเช่นกัน นี่จึงกลายเป็นคำถามสำคัญว่า AI กำลังทำให้งานง่ายขึ้นจริง หรือเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเหนื่อยจากงานจุกจิกไปเป็นงานคิดหนักแทน งานวิจัยจาก Haas School of Business มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เผยผลการศึกษาการใช้ AI ในที่ทำงานเป็นเวลา 8 เดือน จากพนักงานราว 200 คน พบว่า AI ไม่ได้ลดภาระงานอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับทำให้งานเข้มข้นขึ้น เพราะเมื่อเครื่องมือทำให้คนทำงานได้เร็วขึ้น พนักงานก็มักรับงานเพิ่ม ขยายบทบาทของตัวเอง หรือใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปกับงานใหม่ แทนที่จะได้พักจริง ๆ นี่คือดาบสองคมของ AI ในที่ทำงาน ด้านหนึ่ง พนักงานอาจรู้สึกตื่นเต้น มีพลัง และรู้สึกว่าตัวเองทำสิ่งที่เคยยากได้มากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง ปริมาณงานโดยรวมก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย คนทำงานจึงอาจทำงานยาวนานขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น และเหนื่อยลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัว งานวิจัยจาก BCG ยังพูดถึงภาวะที่เรียกว่า brain fry หรืออาการสมองล้าจากการใช้ AI เพราะการใช้ AI ให้ได้ผลดีไม่ใช่แค่สั่งงานแล้วจบ แต่ต้องคิดคำสั่ง ตรวจคำตอบ ประเมินความถูกต้อง แก้ไขผลลัพธ์ และนำข้อมูลไปใช้จริง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับงานเดิมที่ยังไม่ได้หายไปไหน ปัญหาสำคัญคือ มนุษย์มักเผลอมองสมองของตัวเองเหมือนเครื่องจักรที่ประมวลผลได้ไม่จำกัด ทั้งที่สมองมีขีดจำกัดชัดเจนมาก แค่ลองจำรายการของ 10 อย่างในหัว ก็จะเห็นทันทีว่าสมองเริ่มล้าและหลุดโฟกัสได้เร็วแค่ไหน ซึ่งเป็นความสามารถในการถือข้อมูลไว้ในหัวชั่วคราวเพื่อคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ เดิมทีเคยเชื่อกันว่าสมองมนุษย์รับข้อมูลพร้อมกันได้ราว 7 อย่าง แต่การศึกษาระยะหลังเสนอว่า จำนวนจริงอาจอยู่เพียงประมาณ 3-5 อย่างเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีเรื่อง intermediate term memory หรือความสามารถในการเก็บข้อมูลไว้ในช่วงเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เราอาจคิดว่าตัวเองทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดี แต่ในทางวิทยาศาสตร์ สมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โยนข้อมูลหลายชุดไปมาพร้อมกันอย่างไร้พลา
AI การทำงาน สมองล้า ภาวะ Brain Fry การใช้เทคโนโลยี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กรมศุลกากรยกระดับระบบ AI ป้องกันการใช้นอมินีในธุรกรรมนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่ากรมศุลกากรสนับสนุนการยกระดับความโปร่งใสในธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี AI และระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ DBD เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของนิติบุคคลที่อาจสวมรอยทำผิดกฎหมาย ลดปัญหาการใช้นอมินีและการฉ้อโกงในการนำเข้า-ส่งออก
Read more »
Visa เปิดตัว Agentic Ready ยกระดับระบบชำระเงินไทยสู่ยุค AIVisa รุกคืบ Agentic Commerce เปิดตัวโครงการทดสอบธุรกรรมผ่าน AI Agent ร่วมกับ 4 แบงก์ไทย มุ่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและระบบบริหารความเสี่ยงยุคใหม่
Read more »
เมื่อคนรุ่นใหม่ Gen Z และ Gen Alpha เริ่มเมิน 'เพลงที่สร้างจาก AI'ในวันที่เทคโนโลยีอย่าง AI กำลังก้าวหน้าและได้รับความนิยมในหลายวงการ แต่กับอุตสาหกรรมดนตรีอาจจะไม่เป็นแบบนั้น เมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มไม่อยากสนับสนุนเพลงจาก AI
Read more »
ถอดแนวคิด 2 แบรนด์ต่างขั้ว COPPER-VISAI AI กับ “สิ่งที่ต้องทำ” ในวันที่โลกคุมอะไรไม่ได้'COPPER-VISAI AI' 2 แบรนด์ต่างขั้วกับ “สิ่งที่ต้องทำ” ในวันที่โลกคุมอะไรไม่ได้ ถอดบทเรียนใช้ Data-นวัตกรรม รับมือต้นทุนผันผวนและเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว
Read more »
ตรวจมะเร็งด้วยลมหายใจ นวัตกรรม AI ปลดล็อกอุปสรรคการคัดกรอง“นวัตกรรมตรวจมะเร็งด้วยลมหายใจ ” ตัวอย่างบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย RUN ต่อยอดเทคโนโลยี AI-Nose ปลดล็อกการเข้าถึงการคัดกรองโรคสำหรับคนไทยทุกพื้นที่
Read more »
ศึกแดงเดือดตัดสินชะตากรรม! แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ ลิเวอร์พูล ลุ้นตั๋ว UCLวิเคราะห์ฟอร์มและสถิติของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ลิเวอร์พูล ก่อนศึกแดงเดือดนัดสำคัญ พร้อมมุมมองจาก AI ที่ช่วยประเมินโอกาสในการคว้าชัยชนะของทั้งสองทีม
Read more »