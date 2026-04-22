AI ชี้เป้าเหรียญคริปโตเสี่ยงศูนย์: RaveDAO จุดชนวนความหวาดระแวง

ปัญญาประดิษฐ์ 4 ตัววิเคราะห์ความเสี่ยงในตลาดคริปโต พบเหรียญ AI, เกม และ DeFi รุ่นเก๋าอาจเผชิญวิกฤต หลังกรณี RaveDAO ดิ่งเหว ชี้ Altcoins ส่วนใหญ่อาจล้มเหลวในอนาคต
ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี เผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญขนาดกลางและขนาดเล็ก กรณีของ RaveDAO ที่ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วจาก 27 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง และมูลค่าตลาดที่เคยสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเหลือเพียง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในพริบตา ได้จุดประกายความกังวลในหมู่นัก ลงทุน เกี่ยวกับ ความเสี่ยง ที่เหรียญคริปโตอื่นๆ จะเผชิญชะตากรรมเดียวกัน บทความนี้จึงได้ทำการสอบถาม 4 ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ ได้แก่ ChatGPT, Gemini, Perplexity AI และ Grok เพื่อวิเคราะห์และประเมินเหรียญคริปโตที่มี ความเสี่ยง ที่จะสูญเสียมูลค่าจนเป็นศูนย์มากที่สุด ChatGPT วิเคราะห์ว่า การระบุเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างชัดเจนเป็นเรื่องยาก แต่มีสัญญาณอันตรายที่น่าจับตามองในกลุ่มเหรียญ AI ที่มีกระแสความนิยมสูงเกินจริง เช่น PAAL AI และ ChainGPT เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในด้านการใช้งานจริง หากกระแสเงิน ลงทุน เริ่มลดลง เหรียญเหล่านี้อาจเผชิญกับการพังทลายของราคาได้ทันที นอกจากนี้ ChatGPT ยังเตือนถึงเหรียญในกลุ่มเกม เช่น GALA และ Illuvium รวมถึงโปรเจกต์ DeFi รุ่นเก๋าอย่าง SushiSwap และ Balancer ที่กำลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดและค่าธรรมเนียมให้กับคู่แข่งรายใหม่ หากไม่สามารถฟื้นฟูโมเมนตัมได้ เหรียญเหล่านี้อาจหายไปจากตลาดแลกเปลี่ยนตลอดกาล ในขณะที่ Gemini ชี้เป้าไปที่เหรียญ Power (POWER), Story (IP), Wormhole (W) และ Drift (DRIFT) โดยเฉพาะเหรียญ POWER ที่กำลังเผชิญกับปัญหาสินค้าล้นตลาดจากการเพิ่มจำนวนเหรียญอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Google AI มองว่าเป็นปรากฏการณ์การพังทลายแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยราคาจะค่อยๆ ลดลงจนเหลือศูนย์หากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเหรียญ Perplexity AI เลือกที่จะแจ้งเตือนในรูปแบบของสัญญาณเตือนภัยที่นัก ลงทุน ควรสังเกตด้วยตนเอง โดยเน้นย้ำให้ระวังเหรียญที่มีการกระจุกตัวของกระเป๋าเงินจำนวนน้อย แต่ถือครองเหรียญรวมกันมากกว่า 90% ของทั้งหมด รวมถึงเหรียญที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์หรือการใช้งานจริงมารองรับ เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการปั่นราคาเพื่อหลอกลวงนัก ลงทุน รายย่อย ในขณะที่ Grok ของ Elon Musk แสดงความเห็นที่รุนแรงที่สุด โดยระบุว่า Altcoins ส่วนใหญ่ในตลาดจะร่วงลงจนมีมูลค่าเป็นศูนย์ในที่สุด โดยเฉพาะเหรียญใหม่ที่มีปริมาณเหรียญหมุนเวียนต่ำ ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นเพื่อปั่นกระแสในระยะสั้น ความเห็นของ AI เหล่านี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายรายที่คาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า เหรียญที่น่าจะอยู่รอดได้อาจมีเพียง Bitcoin, Ethereum และ Solana เท่านั้น ส่วนเหรียญอื่นๆ อีกนับหมื่นโปรเจกต์อาจล้มเหลวถึง 99% ของทั้งหมด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ RAVE เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้ตระหนักถึง ความเสี่ยง ที่สูงของเหรียญ Web3 ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
