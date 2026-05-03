AI คาดการณ์ราคา XRP สิ้นปี 2569: มองต่างกันแต่โฟกัสที่ Bitcoin และ CLARITY Act

การวิเคราะห์โดย AI 4 ตัว (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok) คาดการณ์ราคา XRP สิ้นปี 2569 โดยมีกรอบราคาที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าราคา XRP ขึ้นอยู่กับ Bitcoin และความคืบหน้าของ CLARITY Act
ในสหรัฐฯ มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมมูลค่า 1,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย XRP กว่า 773 ล้านเหรียญ โดย Goldman Sachs เป็นผู้ถือครองในระดับสถาบันรายใหญ่ที่สุด คิดเป็นมูลค่า 153.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การวิเคราะห์นี้ได้นำ AI จำนวน 4 ตัว ได้แก่ ChatGPT, Claude , Gemini และ Grok มาใช้ในการคาดการณ์ราคาของ XRP ณ สิ้นปี 2569 โดยแต่ละ AI ได้ให้มุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ของ XRP โดยมีกรอบราคาที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 2.
15 ถึง 3.15 ดอลลาร์สหรัฐ โดย Grok ให้กรอบราคาที่กว้างที่สุดคือ 2.00–3.50 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Claude เป็นโมเดลเดียวที่ระบุว่า XRP ยังไม่สามารถทำราคาได้ดีกว่านี้ได้ในขณะที่ Ripple กำลังสร้างความก้าวหน้าเชิงบวกที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดย Ripple ได้ลงทุนกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเข้าซื้อกิจการ 5 บริษัท ได้แก่ Hidden Road, GTreasury, Rail (มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ), Standard Custody และ Metaco ทำให้ Ripple กลายเป็นบริษัทคริปโตรายแรกที่มี global prime broker ในมือ ChatGPT คาดการณ์ราคา XRP ในสถานการณ์ปกติที่ 2.15 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความน่าจะเป็น 50% ซึ่งเป็นเป้าราคาที่ ChatGPT ให้ความมั่นใจมากที่สุด โดยอ้างอิงจากวัฏจักรของตลาดและรูปแบบราคาของ XRP ในอดีต ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวตามหลัง Bitcoin ประมาณ 3–6 เดือน ChatGPT มองว่าการไหลเวียนของเงินทุนเข้าสู่ ETF จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การไม่ผ่าน CLARITY Act ในสภาจะยังคงจำกัดงบประมาณจากนักลงทุนสถาบัน หาก XRP ต้องการราคาที่สูงถึง 3.35 ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องอาศัยการทะลุ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐของ Bitcoin ก่อน ในขณะที่สถานการณ์เชิงลบที่ราคาลดลงเหลือ 0.95 ดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดขึ้นหากไม่มีความคืบหน้าในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี Claude และ ChatGPT มองว่า XRP ไม่สามารถแตะ 5 ดอลลาร์สหรัฐได้ก่อนที่ Bitcoin จะทะลุ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก XRP มักจะตามหลัง Bitcoin เสมอ Claude ให้น้ำหนักกับเรตติ้งเครดิต BBB ที่ Ripple Prime ได้รับในเดือนเมษายน 2569 ว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างแท้จริง เนื่องจากเปิดโอกาสให้กองทุนและบริษัทประกันเข้ามาใช้ระบบนิเวศของ Ripple ได้โดยตรง แต่ Claude ยังชี้ให้เห็นว่า XRP ต้องการแรงส่งจาก Bitcoin ที่แข็งแกร่งก่อนที่ altcoins อื่นๆ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีนัยสำคัญ Gemini คาดการณ์ว่า XRP จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีแรก จนกว่า Bitcoin จะกำหนดทิศทาง จากนั้นหาก Bitcoin ฟื้นตัว จะนำ XRP ขึ้นสู่ 3.15 ดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี Gemini ให้สถานการณ์ตลาดที่เลวร้ายที่สุดที่ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแทบไม่แตกต่างจากราคาปัจจุบัน Grok ใช้ข้อมูลอารมณ์ของตลาดแบบเรียลไทม์ในการประเมิน โดยชี้ให้เห็นว่าสัปดาห์ที่มีการไหลเวียนของเงินทุนเข้าสู่ ETF สูงสุดของปีได้ผลักดันให้ XRP ขึ้นไปแตะ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะร่วงลงมา ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการซื้อยังมีอยู่ แต่ต้องการ CLARITY Act เพื่อเป็นตัวกระตุ้น ในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ XRP อาจสูงถึง 5–8 ดอลลาร์สหรัฐ แต่มีเงื่อนไขว่า Bitcoin ต้องแตะ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อน มิฉะนั้น Grok ไม่เชื่อว่า XRP จะสามารถทะลุ 3.50 ดอลลาร์สหรัฐได้ด้วยตัวเอง การทดสอบ AI ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า AI แต่ละตัวใช้มุมมองและกรอบการทำงานที่แตกต่างกัน ChatGPT เชื่อในรูปแบบในอดีต Claude เน้นปัจจัยเร่งเชิงโครงสร้าง Gemini ดูภาพรวมของตลาดมหภาคและ ETF และ Grok ใช้อารมณ์ตลาดจริงในการประเมิน สิ่งที่เห็นพ้องกันในทุก AI คือ XRP เป็นสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีที่สุดในรอบ 10 ปีของ Ripple แต่ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ Ripple ไม่สามารถควบคุมได้ นั่นคือ Bitcoin และร่างกฎหมาย CLARITY Act การประชุม CLARITY Act ของ SEC เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นสิ่งที่ควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดในเดือนนี
