AI กับการแข่งขันสหรัฐฯ จีน และทางออกความร่วมมือโลก
วิเคราะห์การแข่งขันเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐฯ และจีน โอกาสเกิดสงครามโลกใหม่ และข้อเสนอแนะของ AI เรื่องการเจรจาเพื่อความร่วมมือที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ
การพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เครื่องจักรสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุผลแทนมนุษย์ได้ เทคโนโลยีนี้พัฒนาจากการทำงานบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป สู่ความสามารถในการสร้างหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ ไปจนถึงการวินิจฉัยโรคและช่วยตัดสินใจในปัญหาซับซ้อน ปัจจุบันเอไอไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือรับคำสั่ง แต่เป็นระบบที่วางแผนและแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
การแข่งขันมหาอำนาจสหรัฐฯ และจีน
สหรัฐฯ และจีนต่างตระหนักดีว่าปัญญาประดิษฐ์คือกุญแจสำคัญในการสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ การทหาร และการเมืองในยุคใหม่ ประเทศที่มีเทคโนโลยีเอไอยอดเยี่ยมกว่าจะมีโอกาสผลิตสินค้าได้มากกว่า บริหารเศรษฐกิจได้มีประสิทธิภาพกว่า และพัฒนาอาวุธได้ทันสมัยกว่า ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นในการลงทุนวิจัย พัฒนาด้านเซมิคอนดักเตอร์ สร้างศูนย์ข้อมูล และแย่งชิงบุคลากรชั้นนำ เพื่อชิงความเป็นผู้นำโลกในเทคโนโลยีนี้Also readHuawei Cloud เปิดรายละเอียด Full-Stack AI และ CodeArts
ฉากทัศน์อนาคตและความเสี่ยงสงคราม
จากการวิเคราะห์ของระบบเอไอ โลกปัจจุบันอยู่ในฉากทัศน์ที่ 2 คือการกีดกันและแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจนำไปสู่ฉากทัศน์ที่ 3 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อวิกฤตโลกไซเบอร์และความขัดแย้งรุนแรง หากการแข่งขันแตกหักจะเกิดความสูญเสียต่อทุกฝ่าย จึงจำเป็นที่ต้องมีการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งและมุ่งสู่ฉากทัศน์ที่ 4 คือความร่วมมือเพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืน
ข้อควรระวังด้าน Algorithm และอคติ
ผู้เขียนได้ศึกษาและแลกเปลี่ยน观点กับเพื่อนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเอไอมีพฤติกรรมหรือ Algorithm ที่ชอบเอาใจผู้ใช้ มักสอดรู้สอดเห็นและให้ความเห็นในเชิงสนับสนุนความชอบของผู้ใช้เสมอ การพูดคุยกับ ChatGPT เพื่อขอข้อมูลเขียนบทความคอลัมน์ คนโลกสวย ของสยามรัฐออนไลน์ จึงอาจได้รับคำตอบที่ดูสวยหรูและเข้าข้างเจตนาของผู้เขียนมากเกินไป ซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังว่าเราอาจกำลังถูกเอไอยกย่องจนเกินไป
ความหวังและทางออกเพื่อสันติภาพโลก
แม้จะมีข้อควรระวังด้านอคติ แต่แนวทางการเจรจาเพื่อความร่วมมือจากมหาอำนาจก็เป็นทางออกที่น่าขบคิดและมีความเป็นไปได้สูง การสร้างความร่วมมือด้านพัฒนาเทคโนโลยีเอไอจะช่วยป้องกันไม่ให้โลกตกInto สงครามเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์ คำแนะนำจากเอไอนอกจากจะเป็นขั้นตอนป้องกันความขัดแย้งแล้ว ยังเป็นข้อความบำรุงหัวใจที่สร้างความหวังว่ามนุษยชาติยังมีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสุขสบายใจและปลอดภัยในอนาคต
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