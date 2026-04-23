AI กับอนาคตที่ใกล้ตัว: จีนนำหน้าโลกสู่ยุค Humanoid

บทความวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเติบโตของอุตสาหกรรม humanoid โดยเน้นที่ความก้าวหน้าของจีนและความแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปรียบเทียบการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับภาพยนตร์เรื่อง Bicentennial Man ที่เล่าถึงหุ่นยนต์ที่พัฒนาจนมีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์ และท้ายที่สุดก็แยกไม่ออกระหว่างอวัยวะคนและอะไหล่ของหุ่นยนต์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การพัฒนา AI ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีเงินลงทุนหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าการลงทุนในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะเน้นที่แอปพลิเคชันต่อยอดจากที่มีอยู่แล้ว (apps-based AI) แต่ จีน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI ในภาคอุตสาหกรรมจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง humanoid ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผล และลงมือทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์ทั่วไป เนื่องจากหุ่นยนต์ทั่วไปมักทำงานซ้ำๆ แต่ humanoid สามารถปรับตัวได้ดีกว่าในสถานการณ์ที่ซับซ้อน จีน กำลังผลักดันอุตสาหกรรม humanoid ให้เป็น new s-curve ของประเทศ โดยมีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในด้านนี้ เช่น การนำหุ่น AI มารำมวย จีน ในรายการทีวีก่อนวันตรุษ จีน ความเห็นของ CEO Nvidia ที่ระบุว่า จีน พัฒนา AI ได้เร็วกว่าสหรัฐฯ และจำนวนบัณฑิตและนักวิจัยในอุตสาหกรรม AI ที่มีผลงานวิจัยและสิทธิบัตรมากกว่าสหรัฐฯ โดยเฉพาะในบริเวณสามเหลี่ยมอุตสาหกรรมรอบเซี่ยงไฮ้ (Yangtze River Delta) ที่มีบริษัทและโรงงานผลิต humanoid เกิดขึ้นจำนวนมาก คล้ายกับคลื่นการลงทุนในแผงโซลาร์เซลล์และรถยนต์ไฟฟ้าในอดีต ปัจจุบัน จีน ผลิต humanoid กว่า 14,500 ชิ้น คิดเป็น 90% ของตลาดโลก โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่คือ Agibot และ Unitree ในขณะที่ humanoid ของ Elon Musk (Optimus bots) ผลิตได้เพียง 150 ตัว คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเพียง 1.
ปัญญาประดิษฐ์ AI Humanoid จีน เทคโนโลยี นวัตกรรม บางจาก Bicentennial Man
