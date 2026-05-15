ACT จี้รัฐบาลแก้ปัญหาสินบนวิกฤติ ชี้เป็นต้นทุนธุรกิจสูงถึง 48 เปอร์เซ็นต์ ฉุดศักยภาพแข่งขันประเทศ

ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอ 3 แนวทางต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสินบนในหน่วยงานรัฐที่เข้าขั้นวิกฤติ พร้อมเปิดผลสำรวจชี้เอกชนเกือบครึ่งต้องจ่ายสินบนจนกลายเป็นต้นทุนธุรกิจและทำลายภาพลักษณ์ประเทศ
สถานการณ์การทุจริต คอร์รัปชัน ในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่จุดวิกฤติที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยล่าสุดนายมานะ นิมิตรมงคล ในฐานะประธานองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญภายหลังการเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะทำงาน Zero corruption: กกร.
และเพื่อนไม่ทน ซึ่งมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา การหารือในครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางภาคเอกชนได้ยื่นข้อเสนอสำคัญ 3 ประเด็นหลักต่อรัฐบาล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ได้รับการตอบรับจากรองนายกรัฐมนตรี และจะถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณาสั่งการในระดับนโยบายต่อไป ประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือผลการสำรวจความคิดเห็นจากภาคประชาชนและเอกชนที่สะท้อนภาพความจริงอันน่าตกใจ โดยมีการระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการเรียกรับสินบนสูงถึง 26 หน่วยงาน ซึ่งทางคณะทำงานได้จัดอันดับความรุนแรงออกเป็น 2 รูปแบบ คือกลุ่มหน่วยงานที่เรียกรับสินบนบ่อยครั้งที่สุด 10 อันดับแรก และกลุ่มหน่วยงานที่เรียกรับสินบนในจำนวนเงินที่สูงที่สุด 10 อันดับแรก ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดใดจุดหนึ่ง แต่กระจายตัวอยู่ในหลายภาคส่วนของระบบราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ หรือออกใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่บางกลุ่มใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีหรือบั่นทอนกำลังใจของคนทำงานในหน่วยงานเหล่านั้น แต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานยอมรับความจริงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและการแก้ไขที่ตรงจุด ผลกระทบจากการเรียกรับสินบนไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความสูญเสียทางงบประมาณ แต่ได้กลายเป็น ต้นทุนแฝง ทางธุรกิจที่รุนแรง โดยจากผลสำรวจพบว่าบริษัทในภาคเอกชนถึงร้อยละ 48 ต้องเผชิญกับการถูกเรียกรับสินบนเมื่อต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ สิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเกิดความลังเลในการเข้ามาลงทุน เนื่องจากความไม่โปร่งใสในกระบวนการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้ตกต่ำลง และสร้างภาพลักษณ์เชิงลบที่ฝังรากลึกในสายตาของนานาชาติ ซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพจากต่างประเทศไปอย่างน่าเสียดาย สิ่งที่น่าพิจารณามากที่สุดคือมุมมองต่อสาเหตุของปัญหา โดยนายมานะ นิมิตรมงคล ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า การทุจริตที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจาก ตัวบุคคล หรือเป็นเพียงความผิดพลาดของข้าราชการบางรายเท่านั้น แต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมในการทำงาน ของระบบราชการที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การที่ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจมักอ้างว่าปัญหาเกิดจากตัวบุคคล เป็นการปัดความรับผิดชอบและเป็นการปิดกั้นโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า เพราะหากไม่ยอมรับว่าระบบมีปัญหา การแก้ไขก็จะทำได้เพียงแค่การลงโทษรายบุคคล แต่ตัวระบบที่เอื้อให้เกิดการทุจริตจะยังคงอยู่และผลิตซ้ำพฤติกรรมเดิมๆ ออกมาอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นการแก้ไขจึงต้องเริ่มจากการรื้อถอนวัฒนธรรมการทำงานที่ผิดเพี้ยนและสร้างระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและโปร่งใส ในท้ายที่สุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ออกมารณรงค์และเรียกร้องให้ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป เลิกอดทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยขอให้เปลี่ยนจากการยอมจำนนเป็นการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเมื่อพบเห็นการเรียกรับสินบน เพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ ไม่ทนต่อการโกง การขับเคลื่อนครั้งนี้ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยหวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอทั้ง 3 ประเด็นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกอบกู้ศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากวิกฤติคอร์รัปชันที่กัดกินประเทศมาอย่างยาวนา
คอร์รัปชัน สินบน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ขีดความสามารถในการแข่งขัน ระบบราชการ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
นักวิเคราะห์ฟันธงเหรียญคริปโตตัวนี้จะได้อานิสงส์จาก CLARITY Actสรุปข่าว ร่างกฎหมาย CLARITY Act ฉบับล่าสุดมีการเพิ่มหมวดหมู่ Network Token ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านิยามนี้สอดคล้องกับโครงสร้างของ XRP โดยตรง มาตรา 105
Read more »
วุฒิสภาจ่อโหวต Clarity Act ท่ามกลางการยื่นขอแก้กฎหมายกว่า 100 ข้อสรุปข่าว วุฒิสภาสหรัฐฯ เตรียมลงมติร่างกฎหมาย Clarity Act ในวันพฤหัสบดีนี้ โดยมีการยื่นขอแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมกว่า 100 ฉบับ
Read more »
จ่อฟ้องพ้นเพลย์ออฟ! ภาพหลุดสปาย เซาแธมป์ตัน ซุ่มหลังต้นไม้แอบถ่ายแผนซ้อม มิดเดิลสโบรซ์ดราม่าเดือดนอกสนามขยับสู่ขั้นวิกฤต! สื่อดังเปิดภาพมัดตัวนักวิเคราะห์ฝั่ง เซาธ์แฮมป์ตัน ยืนแอบหลังต้นไม้ใช้มือถือแอบถ่ายการซ้อมของ มิดเดิลสโบรซ์ ก่อนเกมเพลย์ออฟ นัดแรก 48 ชั่วโมง ด้านโบโร่ไม่ยอมความ จ้างทนายกีฬาเบอร์หนึ่งยื่นหลักฐานให้ EFL หวังลงดาบสถานหนักริบสิทธิ์ตั๋วนัดชิงชนะเลิศ แม้ เซาแธมป์ตัน...
Read more »
5 เหรียญ Altcoin น่าสะสม ก่อนชี้ชะตา CLARITY Act วันนี้สรุปข่าว ร่างกฎหมาย CLARITY Act ในสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้การบังคับใช้และอาจกลายเป็น “จุดเปลี่ยน” สำคัญของตลาดคริปโต นักวิเคราะห์เริ่มจับตา Altcoin
Read more »
ตลาดคริปโตพุ่งขึ้นยกแผง หลังทรัมป์เยือนแท่นบูชาสวรรค์ ดัน CLARITY Act ผ่านสภาฯสรุปข่าว ร่างกฎหมายคริปโตสหรัฐฯ CLARITY Act ผ่านคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้วยคะแนน 15-9 หลังค้างมานานกว่า 4 เดือน สะท้อนว่าสหรัฐฯ
Read more »
3 องค์กร ร้องรัฐสกัด 'เงินใต้โต๊ะ' ชง 3 ข้อเสนอแก้คอร์รัปชั่นถึงมือนายกฯกกร.-สภาอุตฯ-ACT ชง 3 ข้อเสนอแก้คอร์รัปชั่นถึงมือรัฐบาล สกัด 'เงินใต้โต๊ะ' ชี้ เป็นต้นทุนแฝงฉุดรั้งขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้าน ปธ.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ย้ำ วงจรสินบนไทยเข้าขั้นวิกฤต
Read more »