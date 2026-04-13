ACSC เผยสถิติภัยออนไลน์: หลอกซื้อขายสินค้าครองแชมป์! ความเสียหายเกือบ 400 ล้านบาทในสัปดาห์เดียว

ACSC เปิดสถิติอาชญากรรมออนไลน์ล่าสุด พบยอดคดีพุ่งสูง หลอกซื้อขายสินค้ายังครองแชมป์ กลุ่มวัย 21-30 ปี เสี่ยงถูกหลอกมากที่สุด พร้อมเผยผลการจับกุมและแนวทางการป้องกัน
สถิติ อาชญากรรม ทางออนไลน์พุ่งสูงต่อเนื่อง! ACSC รายงานยอดคดีหลอกลวงพุ่ง 7,372 คดีในสัปดาห์เดียว สร้างความเสียหายเกือบ 400 ล้านบาท โดยคดี “หลอกซื้อ-ขายสินค้า” ครองแชมป์อันดับ 1 คิดเป็น 70% ของคดีทั้งหมด และกลุ่มอายุ 21-30 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. จากการรวบรวมข้อมูลคดีที่แจ้งผ่านระบบ Thaipoliceonline ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2569 พบว่าจำนวนคดีรวมทั้งสิ้น 7,372 คดี แม้จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าเพียง 6 คดี แต่ความเสียหายรวมมีมูลค่าสูงถึง 397,413,314 บาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15 ล้านบาท
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า คดี “หลอกซื้อ-ขายสินค้า” ยังคงเป็นปัญหาหลัก คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของคดีทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คดี “หลอกลงทุน-จ้างงานหารายได้เสริม” แม้จำนวนคดีจะลดลง แต่ยังคงเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 213 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละเคสมีความรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นอย่างน่ากังวล
กลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็น “ผู้หญิง” มากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ตกเป็นเหยื่อมากที่สุด โดยคดีหลอกซื้อ-ขายสินค้ายังคงครองแชมป์ในกลุ่มอายุนี้ อันดับที่สองคือคดีหลอกทำงานหารายได้เสริม ซึ่งพบมากในกลุ่มอายุ 31-40 ปี และอันดับที่สามคือคดีหลอกรับรางวัล ซึ่งพบในกลุ่มอายุ 41-50 ปี และ 51-60 ปี ตามลำดับ
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ACSC ร่วมกับสถาบันการเงินและตำรวจในพื้นที่ สามารถจับกุมขบวนการ “ม้าถอนเงิน” ได้ 11 เคส ผู้ต้องหา 27 ราย (คนไทย 26 ราย และชาวจีน 1 ราย) พร้อมยึดเงินสดได้กว่า 3.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้ทัน 12 เคส และระงับการโอนเงินได้ 57 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5.18 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับคดีที่น่าสนใจ ได้แก่ การจับกุมแก๊ง “ม้าถอนเงิน” จำนวน 3 ราย ที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมของกลางเงินสด 500,000 บาท ผู้ต้องหาสารภาพว่าทำงานให้กับขบวนการสแกมเมอร์ และการจับกุมเยาวชนอายุ 17 และ 19 ปี ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขณะกดเงินจากบัญชีม้า พร้อมยึดเงินสด 150,000 บาท อีกทั้งยังมีกรณีที่น่าสนใจในการช่วยเหลือผู้เสียหาย เช่น หญิงวัย 66 ปี ที่ถูกหลอกโอนเงินรวมกว่า 2 ล้านบาท และผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกหลอกลงทุนหรือซื้อสินค้าออนไลน์ สูญเสียเงินตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถระงับความเสียหายได้ทันก่อนที่จะมีการโอนเงินเพิ่มเติม
จากสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายสินค้าออนไลน์และการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง ซึ่งยังคงเป็นกลลวงหลักที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงประชาชนในปัจจุบัน ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำธุรกรรม และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อที่อ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ หากพบเห็นความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางออนไลน์ที่นับวันยิ่งมีความซับซ้อนและแพร่หลายมากขึ้น การเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันตนเองและครอบครัวจากภัยคุกคามทางออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประชาชนควรศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กสทช. ผนึก ศูนย์ ACSC บุกทลายจุดติดตั้ง Sim Box บ้านเช่า - คอนโด 2 แห่ง ย้ำเดินหน้ากวาดล้างต่อเนื่องกสทช. ผนึก ศูนย์ ACSC บุกทลายจุดติดตั้ง Sim Box บ้านเช่า - คอนโด 2 แห่ง ย้ำเดินหน้ากวาดล้างต่อเนื่อง
Read more »
‘อมตะ’ รุก Smart City ลาวเหนือ ปั้นโครงข่ายไฟ 400 เมกฯ รับนิคม 1.9 หมื่นไร่อมตะผนึก EDL เดินหน้ารุก Smart City ลาวเหนือ ปั้นโครงข่ายไฟ 400 เมกะวัตต์ รับนิคมอุตสาหกรรม 1.9 หมื่นไร่ ปักหมุดศูนย์กลางการลงทุน
Read more »
“เอกนิติ” สรุปมาตรการช่วย ปชช. 5 กลุ่มจากผลสู้รบ ตอ.กลาง“เอกนิติ” สรุปมาตรการช่วย ปชช. 5 กลุ่มจากผลสู้รบ ตอ.กลาง - ย้ำบัตรสวัสดิการเติม 100 บาทรวมเป็น 400 บาท - เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเยียวยากลุ่มขนส่ง
Read more »