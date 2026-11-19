Awwc เปิดตัว Tram ลานนาทีค ยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืน
AWC เปิดให้บริการรถไฟฟ้าวางราง Chiang Mai Tram by Lannatique เส้นทาง 15.8 กม. เชื่อม 15 จุดหมายสำคัญ ฟื้นฟูขนส่งสาย 5 พร้อมลดมลพิษ PM2.5
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Chiang Mai Tram by Lannatique อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการนำรถแทรมไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100% ออกให้บริการในเส้นทางที่มีความยาวรวม 15.8 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุม 15 จุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่ โครงการนี้ถือเป็นการรื้อฟื้นระบบขนส่งสาธารณะสาย 5 ที่เคยหยุดให้บริการไปนานกว่า 20 ปี ให้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง โดยมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนา เชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน
กลไกการดำเนินการและโครงสร้างความร่วมมือ
โครงการ Chiang Mai Tram by Lannatique เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหลายฝ่าย ได้แก่ AWC จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN+) บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ (ประเทศไทย) จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ การดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่นำรายได้และกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนAlso readเชียงใหม่เปิดให้บริการรถแทรมไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100% เชื่อมโยง 15 จุดหมายสำคัญ ราคา 20 บาทต่อเที่ยว
นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แนวคิดเรื่องระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบนี้เคยอยู่เพียงในกระดาษเมื่อ 2 ปีที่แล้ว แต่ด้วยแรงผลักดันจาก AWC ทำให้โครงการก้าวสู่ความเป็นจริงขึ้นมา การกลับมาให้บริการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นการเติมเต็มช่องว่างการเดินทางที่ขาดหายไปมานานกว่า 20 ปี
จุดหมายสำคัญและประสบการณ์การท่องเที่ยว
เส้นทางของ Chiang Mai Tram by Lannatique ได้เชื่อมโยง 15 จุดหมายสำคัญที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ บ้านมรดกเจิ้งเหอ ลานนาทีค วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดโลกโมฬี ย่านช้างม่อย ตลาดวโรรส ถนนท่าแพ ประตูท่าแพ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล บ้านโบราณเชียงใหม่ และ มีเลีย เชียงใหม่ เส้นทางนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสัมผัสบรรยากาศมรดกวัฒนธรรมล้านนา วิถีชีวิตชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำได้อย่างครบวงจร
นายไชยวรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ระบุว่าการนำรถแทรมมาใช้จะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับลักซ์ชูรี (Luxury) ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและคุณค่าของประสบการณ์มากกว่าแค่การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว การใช้บริการแทรมทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องความซับซ้อนของเส้นทาง
ผลกระทบต่อชุมชนและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการลดปัญหาการจราจรติดขัด มลภาวะทางอากาศ และฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า อบจ.เชียงใหม่ กำลังเร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการได้ผู้ชนะการประมูลด้วยวิธีการ e-bidding สำหรับการจัดหารถโดยสาร 2 เส้นทาง รวม 14 คัน พร้อมยื่นขอรับการสนับสนุนรถโดยสารเพิ่มเติมอีก 4 เส้นทาง เพื่อขยายบริการรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เทคโนโลยีของรถแทรมได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ARUN+ โดยใช้รถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตรูปแบบโดยคนไทย พร้อมติดตั้งระบบกรองฝุ่น PM2.5 เพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในรถและภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในเขตเมือง ช่วยให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
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