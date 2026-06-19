Avalanche Payments Collective เริ่มต้นด้วย 28 องค์กร

Avalanche ได้เริ่มต้น Avalanche Payments Collective ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 28 แห่งจากโครงสร้างพื้นฐานด้านเหรียญที่มีเสถียรภาพ
Avalanche ได้เริ่มต้น Avalanche Payments Collective ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 28 แห่งจากโครงสร้างพื้นฐานด้านเหรียญที่มีเสถียรภาพ การชำระเงิน การดูแล คลัง และการชำระหนี้ เครือข่ายได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินในกว่า 150 ประเทศ 96 สกุลเงิน และจุดจ่ายเงินมากกว่า 22 พันล้านจุด องค์กรผู้ก่อตั้ง 28 แห่งได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Avalanche Payments Collective ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งร่วมกันช่วยเหลือด้านกิจกรรมการชำระเงินในกว่า 150 ประเทศและ 96 สกุลเงิน ขนาดของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ความคิดริเริ่มเดียวคือจุดสิ้นสุดการจ่ายเงินประมาณ 22 พันล้านทั่วโลก ตามข้อมูลของ Avalanche บริษัททางการเงินที่เป็นสถาบันและบริษัท เทคโนโลยี การชำระเงิน เช่น Franklin Templeton, VanEck, Anchorage Digital, Paxos, Ethena, Rain, Axiym, Tassat, WisdomTree, Kraken และอื่นๆ เป็นผู้ก่อตั้ง เครือข่ายมีผู้ออกเหรียญ stablecoin และโซลูชั่นการชำระเงินที่จัดตั้งขึ้นจำนวนหนึ่งแล้ว Stablecoins ในสกุลเงินยูโรและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ขับเคลื่อนโดยองค์กรเป็นหนึ่งในการบูรณาการก่อนหน้านี้ที่ได้ขับเคลื่อนรอยเท้าของ Avalanche ในภาคการชำระเงินข้ามพรมแดนและระบบการชำระเงินดิจิทัล Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
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Avalanche Avalanche Payments Collective เครือข่ายการชำระเงิน
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