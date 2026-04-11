Artemis II สำเร็จ! NASA พาลูกเรือกลับโลกอย่างปลอดภัย ทำลายสถิติเดินทางไกลที่สุดในประวัติศาสตร์

NASA ประกาศความสำเร็จของภารกิจ Artemis II อย่างยิ่งใหญ่ หลังลูกเรือทั้งสี่คนเดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย สร้างสถิติใหม่ในการเดินทางไกลที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศ และเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต
องค์การ NASA ประกาศความสำเร็จของภารกิจ Artemis II อย่างเป็นทางการ หลังยาน Orion พร้อมลูกเรือทั้งสี่คนเดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย การกลับมาครั้งนี้เป็นการเดินทางไปใกล้ ดวงจันทร์ ครั้งแรกของมนุษย์ในรอบกว่า 50 ปี และสร้างสถิติใหม่ในการเดินทางในอวกาศที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา ลูกเรือทั้งสี่คน ได้แก่ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch และ Jeremy Hansen จาก Canadian Space Agency ได้ลงจอดแบบ splashdown ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่ง San Diego เมื่อเวลา 17:07 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา 07:07 น.
ตามเวลาในประเทศไทย) หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเกือบ 10 วัน การเดินทางครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศักยภาพของมนุษยชาติในการสำรวจอวกาศอย่างลึกซึ้ง ภารกิจ Artemis II ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศอย่างต่อเนื่อง\การเดินทางของยาน Orion ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยระยะทางรวม 694,481 ไมล์ และเดินทางไกลที่สุดถึง 252,756 ไมล์จากโลก ทำลายสถิติเดิมของภารกิจ Apollo 13 ที่เคยทำไว้ในปี 1970 การปล่อยยานขึ้นสู่อวกาศเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ Kennedy Space Center โดยใช้จรวด Space Launch System (SLS) ซึ่งมีแรงขับดันมหาศาลถึง 8.8 ล้านปอนด์ ทำให้ยาน Orion สามารถเข้าสู่วงโคจรได้อย่างแม่นยำและมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ได้อย่างราบรื่น ระหว่างภารกิจ ลูกเรือได้ทำการทดสอบระบบสำคัญต่างๆ ของยาน Orion อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งระบบช่วยชีวิตในอวกาศลึก การควบคุมยานด้วยมือ ระบบความปลอดภัย และขั้นตอนฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายานและอุปกรณ์ทั้งหมดมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในอนาคตที่มีมนุษย์โดยสารจริง นอกจากนี้ การบินเฉียดดวงจันทร์เมื่อวันที่ 6 เมษายน ยาน Orion เข้าใกล้พื้นผิวดวงจันทร์ในระยะประมาณ 4,067 ไมล์ ลูกเรือยังสามารถบันทึกภาพถ่ายได้อย่างน่าทึ่งมากกว่า 7,000 ภาพ ครอบคลุมทั้งพื้นผิวดวงจันทร์ หลุมอุกกาบาต ลาวาโบราณ และปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่สามารถมองเห็นได้จากอวกาศ การค้นพบแสงแฟลชจากการชนของอุกกาบาตบนด้านมืดของดวงจันทร์ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าสนใจ\นอกเหนือจากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ภารกิจ Artemis II ยังมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายประการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอวกาศระยะยาว โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักและรังสีในอวกาศลึกผ่านโครงการวิจัยต่างๆ เช่น โครงการ AVATAR ข้อมูลที่ได้จากการทดลองเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการสร้างฐานมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวของโครงการ Artemis หลังจากการลงจอด ทีมกู้ภัยจาก NASA และกองทัพสหรัฐฯ ได้เข้าช่วยเหลือลูกเรือและนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือ USS John P. Murtha เพื่อทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวกลับไปยัง Johnson Space Center ความสำเร็จของภารกิจ Artemis II ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งของโครงการ Artemis ทั้งหมด และเป็นจุดเปลี่ยนของการสำรวจอวกาศยุคใหม่ หลังจากนี้ NASA จะเดินหน้าสู่ภารกิจ Artemis III ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการส่งมนุษย์กลับไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกครั้ง พร้อมทั้งสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ ภารกิจ Artemis II จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดสอบระบบต่างๆ แต่เป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันว่ามนุษยชาติพร้อมที่จะกลับไปสำรวจและตั้งหลักบนดวงจันทร์อีกครั้งอย่างจริงจัง หลังจากที่ได้เว้นช่วงไปนานกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านม
