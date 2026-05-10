Arsenal Clinch Premier League Title with Dramatic 1-0 Win Over West Ham

Arsenal secured their 19th Premier League title with a dramatic 1-0 win over West Ham on Sunday, May 12, 2019. The Gunners' victory saw them leapfrog Manchester City by five points with two games remaining.
แชมป์อยู่ในมือแล้ว!
อาร์เซน่อล บุกไปคว้าชัยเหนือ เวสต์แฮม สุดดราม่า 1-0 จากประตูชัยของ เลอันโดร ทรอสซาร์ ทำให้ "ปืนใหญ่" เก็บเพิ่มเป็น 79 คะแนนหนี แมนซิตี้ อันดับสองออกไป 5 แต้ม (แข่งมากกว่า 1 นัด) ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 36 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ ที่มีสามแต้มเป็นเดิมพัน เวสต์แฮม อันดับ 18 ต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นหนีตกชั้น เกมนี้รับมือจ่าฝูง อาร์เซน่อล ซึ่งเกมนี้หากทัพ"ปืนใหญ่" บุกมาชนะได้โอกาสจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอมานาน 22 ปี นั้นมีสูงมากนาที 22 อีกครั้งที่ อาร์เซน่อล เกือบได้ลุ้นขึ้นนำหลัง เคแคลน ไรซ์ เปิดฟรีคิกมาหน้าประตูให้ คาลาฟิออรี่ เช็ดไปเสาไกลแต่โดน เฮอร์มันเซ่น ปัดปลายมือ วิลเลี่ยม ซาลีบา พยายามตามซ้ำแต่ช้าไปโดนแนวรับขุนค้อนเคลียร์ออกไปหวุดหวิด ผ่านไป 28 นาที อาร์เซน่อล ต้องเปลี่ยนตัวคนแรกอย่างรวดเร็วหลัง เบน ไวท์ มีอาการเจ็บต้องส่ง มาร์ติน ซูบีเมนดี้ ลงเล่นแทน ท้ายครึ่งแรก นาที 44 เจ้าบ้านมีโอกาสทองครั้่งแรกหลัง ตาตี้ กาสเตยานอส พุ่งโขกเต็มแรงแต่โดน ดาบิด ราย่า พุ่งเซฟออกไปหวุดหวิด จบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ เสมอ 0-0ผ่านไป 70 นาที สกอร์แรกของเกมยังไม่มา โอกาสยิงเข้ากรอบรวมกันมีแค่ 4 ครั้ง อาร์เซน่อล แก้เกมอีกส่ง มาร์ติน โอเดอการ์ด และไค ฮาแวร์ตซ์ ลงมาเล่นแทน เอเบเรชี่ เอเซ่ และมาร์ติน ซูบีเมนดี้ นาที 78 เจ้าบ้านเวสต์แฮม ทิ้งโอกาสทองขึ้นนำหลัง ปาโบล ตัวสำรองหลุดเข้าไปยิงแต่โดน ดาบิด ราย่า เซฟช่วยให้อาร์เซน่อลไม่เสียประตู ท้ายเกม นาที 83 อาร์เซน่อล มาชิงขึ้นนำได้สำเร็จจากจังหวะที่ เลอันโดร ทรอสซาร์ เก็บตกหน้ากรอบก่อนซัดเสาแรกเข้าไปให้ ปืนใหญ่ บุกมานำ 1-0 ช่วงทดเจ็บ นาที 90+5 เกือบมีดราม่าหลัง คัลลัม วิลสัน หัวหอกเวสต์แฮม ส่งบอลข้ามเส้นไปแล้วหลังผู้ตัดสินเช็กกับ VAR จอข้างสนามปรากฎว่ามีแข้งเจ้าถิ่นไปฟาวล์ใส่ ดาบิด ราย่า ก่อนทำให้ริบสกอร์ชวดได้ประตูตีเสมออย่างน่าเสียดาย จบเกม อาร์เซน่อล บุกมาคว้าชัยเหนือ เวสต์แฮม 1-0 หืดจับ คว้าสามแต้มล้ำมีเพิ่มเป็น 79 คะแนน หนี แมนซิตี้ อันดับสองออกไป 5 แต้ม (แข่งมากกว่า 1 นัด) โดยเหลือโปรแกรมอีก 2 นัดสุดท้ายมัดส์ เฮอร์มันเซ่น - อักแซล ดิซาซี่, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ้, ดินอส มาฟโรพานอส - แอรอน วาน-บิสซาก้า, โทมัส ซูเช็ค, มาเตอุส แฟร์นันด์ส, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ - จาร์ร็อด โบเว่น, ครีเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ - ตาตี้ กาสเตยานอสดาบิด ราย่า - เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลีบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ - เดแคลน ไรซ์, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ - บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ - วิคตอร์ โยเคเร
