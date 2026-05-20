Arsene Wenger's Arsenal: A Triumph of Trusting the Process

The story of how Arsene Wenger's Arsenal, under the guidance of Mikel Arteta, transformed from a struggling team to a Premier League champion, relying on trust in the process and significant financial backing to bring in key players.
ในช่วงที่ทีมแพ้ติดต่อกันจนร่วงไปอยู่อันดับ 15 ของตารางเมื่อปี 2020 คำว่า "Trust the Process" กลายเป็นมุกตลกในสายตาแฟนบอลทีมอื่น ทว่าบอร์ดบริหารกลับมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความพ่ายแพ้ พวกเขาเลือกที่จะ "เชื่อ" ในกระบวนการนั้นและสนับสนุน อาร์เตต้า ด้วยงบประมาณมหาศาลเพื่อดึงนักเตะที่เป็น "จิ๊กซอว์" สำคัญอย่าง เดแคลน ไรซ์, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ มิเกล เมริโน เข้ามาเสริมทัพอาร์เซน่อล ชุดแชมป์ 2025/26 ไม่ใช่ทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามเพลินตาที่สุดเหมือนยุคเวนเกอร์ ภายใต้การดูแลของ กาเบรียล ไฮน์เซ ผู้เป็นเสมือนพี่ชายของ อาร์เตต้า ที่เข้ามาเป็นผู้ช่วย อาร์เซน่อล กลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีก โดยมีคู่เซนเตอร์แบ็กอย่าง วิลเลียม ซาลิบา และ กาเบรียล มากัลเเนส ที่ถูกยกย่องว่าเป็นคู่หูที่ดีที่สุดใน พรีเมียร์ลีกภายใต้การติวเข้มของ นิโกลาส โยเวอร์ โค้ชผู้เชี่ยวชาญ ปืนใหญ่ทำสถิติยิงประตูจากลูกนิ่งได้ถึง 19 ประตูในฤดูกาลนี้ ซึ่งถือเป็นอาวุธลับสำคัญที่ช่วยปลดล็อกเกมในวันที่แนวรุกเจาะไม่เข้าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทันทีที่เสียงนกหวีดยาวที่ วิตาลิตี้ สเตเดี้ยม จบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ระหว่าง บอร์นมัธ และแมนฯ ซิตี้ อาร์เซน่อล ก็ผงาดคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ทันทีโดยไม่ต้องรอแข่งนัดสุดท้าย อาร์เซน่อล มีแต้มทิ้งห่างแมนฯ ซิตี้ 4 คะแนน การรอคอยที่ยาวนาน 22 ปีสิ้นสุดลงแล้ว มิเกล อาร์เตต้า กล่าวในวิดีโอฉลองแชมป์สั้น ๆ ว่า "พวกเราได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้ง ผมไม่มีความสุขไปมากกว่านี้แล้ว" แม้แต่อดีตเจ้านายอย่าง เป๊ป กวาร์ดิโอลา ก็ยังต้องยอมสยบและเอ่ยปากชมว่าอาร์เซนอลคือแชมป์ที่คู่ควรที่สุด อ่านมาถึงตรงนี้ เรื่องราวของ มิเกล อาร์เตต้า สอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดีย.
ในช่วงที่ทีมแพ้ติดต่อกันจนร่วงไปอยู่อันดับ 15 ของตารางเมื่อปี 2020 คำว่า "Trust the Process" กลายเป็นมุกตลกในสายตาแฟนบอลทีมอื่น ทว่าบอร์ดบริหารกลับมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความพ่ายแพ้ พวกเขาเลือกที่จะ "เชื่อ" ในกระบวนการนั้นและสนับสนุน อาร์เตต้า ด้วยงบประมาณมหาศาลเพื่อดึงนักเตะที่เป็น "จิ๊กซอว์" สำคัญอย่าง เดแคลน ไรซ์, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ มิเกล เมริโน เข้ามาเสริมทัพอาร์เซน่อล ชุดแชมป์ 2025/26 ไม่ใช่ทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามเพลินตาที่สุดเหมือนยุคเวนเกอร์ ภายใต้การดูแลของ กาเบรียล ไฮน์เซ ผู้เป็นเสมือนพี่ชายของ อาร์เตต้า ที่เข้ามาเป็นผู้ช่วย อาร์เซน่อล กลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีก โดยมีคู่เซนเตอร์แบ็กอย่าง วิลเลียม ซาลิบา และ กาเบรียล มากัลเเนส ที่ถูกยกย่องว่าเป็นคู่หูที่ดีที่สุดใน พรีเมียร์ลีกภายใต้การติวเข้มของ นิโกลาส โยเวอร์ โค้ชผู้เชี่ยวชาญ ปืนใหญ่ทำสถิติยิงประตูจากลูกนิ่งได้ถึง 19 ประตูในฤดูกาลนี้ ซึ่งถือเป็นอาวุธลับสำคัญที่ช่วยปลดล็อกเกมในวันที่แนวรุกเจาะไม่เข้าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทันทีที่เสียงนกหวีดยาวที่ วิตาลิตี้ สเตเดี้ยม จบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ระหว่าง บอร์นมัธ และแมนฯ ซิตี้ อาร์เซน่อล ก็ผงาดคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ทันทีโดยไม่ต้องรอแข่งนัดสุดท้าย อาร์เซน่อล มีแต้มทิ้งห่างแมนฯ ซิตี้ 4 คะแนน การรอคอยที่ยาวนาน 22 ปีสิ้นสุดลงแล้ว มิเกล อาร์เตต้า กล่าวในวิดีโอฉลองแชมป์สั้น ๆ ว่า "พวกเราได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้ง ผมไม่มีความสุขไปมากกว่านี้แล้ว" แม้แต่อดีตเจ้านายอย่าง เป๊ป กวาร์ดิโอลา ก็ยังต้องยอมสยบและเอ่ยปากชมว่าอาร์เซนอลคือแชมป์ที่คู่ควรที่สุด อ่านมาถึงตรงนี้ เรื่องราวของ มิเกล อาร์เตต้า สอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดีย
Arsene Wenger Arsenal Mikel Arteta Premier League Trust The Process Financial Backing Key Players
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
11.58 ล้านดอลลาร์โจมตีเสมือนแฮ็กสะพาน ETH ในiverse ใน DeFiRecently, a successful attack exploited vulnerabilities in the cross-chain process and looted approximately 11.58 million USD from the Verus ETH Bridge. This attack resembles the Wormhole and Nomad hacks, which followed a similar pattern. The attacker transferred 1 ETH into the attacker's wallet through Tornado Cash before launching the attack to cover the DEX transaction path in the smart contract. This is the latest in a series of security issues that have emerged on the Ethereum blockchain in 2026, as crypto protocols continue to enhance their interoperability through cross-chain technology.
Read more »
Thai FTA with EU key opportunity, need to expedite finalization; boost competitiveness, boost foreign investment, market expansion for Thai exportsThe executive director of the Ministry of Commerce, Nanut Pongsiri, expressed that the EU accelerating the FTA with the world presents a significant opportunity for Thailand to conclude FTA with the EU successfully. With an FTA with the EU, Thailand will enhance its competitiveness, attract foreign investment, and expand the market for Thai exports to the largest market with high purchasing power. Thailand needs to expedite the FTA's conclusion to compete with ASEAN partners like Vietnam and Singapore who have already concluded FTA with the EU. Furthermore, to ensure that Thai products meet the global standards, Thailand needs to speed up the FTA process.
Read more »