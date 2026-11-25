Ark Invest ซื้อเพิ่ม Nvidia แม้ราคาตก หลังปรับสมดุลพอร์ตคริปโทฯ
Ark Invest เดินหน้าสะสมหุ้น Nvidia มูลค่า 61.6 ล้านดอลลาร์ สวนทางกระแสขายคริปโทฯ และเงินไหลออก ETF สหรัฐฯ หลังปรับลดพอร์ตดิจิทัลเพื่อจำกัดความเสี่ยงเกินเพดาน 10%
บริษัท Ark Invest ภายใต้การบริหารงานของ Cathie Wood ได้อย่างชัดเจนเดินหน้าซื้อหุ้น Nvidia เพิ่มเติมเป็นมูลค่า 61.6 ล้านดอลลาร์ ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา การตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มครั้งนี้มีจำนวน 751,710 หุ้น ซึ่งถูกกระจายเข้าไปลงทุนในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ทั้ง 6 กองของบริษัท เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในสินทรัพย์เทคโนโลยีชั้นนำ
กลไกการปรับสมดุลพอร์ตตามกฎเกณฑ์ 10%
การเข้าซื้อหุ้น Nvidia ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนอย่างเป็นระบบของบริษัท Ark Invest โดยมีนโยบายหลักในการปรับสมดุลน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้หุ้นรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนมูลค่าเกินเพดาน 10% ของมูลค่าพอร์ตในแต่ละกองทุน ดังนั้นการที่ราคาหุ้นของ Nvidia ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเข้าซื้อเพิ่มเพื่อยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้ในระดับที่กำหนดตามกฎระเบียบภายในAlso readหุ้น NVIDIA บวก 31% ก่อนเปิดตลาด หลังบอร์ด ดึง Jensen Huang กลับนั่งซีอีโอ
กระแสขายคริปโทฯ และเงินไหลออก ETF สหรัฐฯ
ขณะที่ Ark Invest มุ่งเน้นการสะสมหุ้นเทคโนโลยีในฝั่งตลาดหุ้น การตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกลับเผชิญแรงขายอย่างหนักจนทำให้ราคาปรับตัวลดลงทั่วทั้งตลาด โดยราคา Bitcoin ร่วงลงแตะระดับราว 58,924 ดอลลาร์ ในช่วงดึกของวันอังคาร ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 69,062 ดอลลาร์ในช่วงเช้ามืดของวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 2.2% ในรอบ 24 ชั่วโมง ส่วน Ethereum ก็ลดลง 2.6% มาซื้อขายที่ 1,655 ดอลลาร์ และ Solana ร่วงลง 4.2% มาอยู่ที่ 68.59 ดอลลาร์
ผลกระทบจากเงินไหลออกกองทุน ETF สหรัฐฯ
ข้อมูลจาก SoSoValue สะท้อนภาพการชะลอตัวของฝั่งสถาบันในภาพกว้าง โดยกลุ่มกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ เผชิญกับยอดเงินไหลออกสุทธิรวมกันถึง 231.6 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคาร ทำให้สถิติเงินไหลออกขยายตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน ในขณะเดียวกัน กองทุน Spot Ether ETF ก็มียอดเงินไหลออกสุทธิอีก 64 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่สวนทางกับนโยบายการเข้าซื้อหุ้นของ Ark Invest อย่างชัดเจน
ปฏิกิริยาตลาดต่อข่าวแต่งตั้ง Jensen Huang
ความผันผวนของราคาหุ้น Nvidia มีสาเหตุมาจากข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัท โดยราคาหุ้น Anthropic ซึ่งเกี่ยวข้องปิดตลาดในวันอังคารลดลง 6.54% มาอยู่ที่ 81.91 ดอลลาร์ และร่วงลงสะสมมากกว่า 22% ตลอดช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้หุ้น Nvidia เพิ่งพุ่งทะยานขึ้นถึง 31% เมื่อวันจันทร์ หลังบริษัทยืนยันการแต่งตั้ง Jensen Huang กลับมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอีกครั้ง
ประวัติการขายทำกำไร Nvidia ก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้นานหนึ่งสัปดาห์ Ark Invest ได้ดำเนินนโยบายเดิมโดยการชิงขายหุ้น Nvidia ออกไปแล้วราว 89.4 ล้านดอลลาร์ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการพอร์ตดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในการทยอยขายทำกำไรหรือลดความเสี่ยงควบคู่กับการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มตามความผันผวนของราคาตลาด โดยล่าสุดการทุ่มซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนตัวลงนี้ ต่อเนื่องจากการที่บริษัทเพิ่งทุ่มซื้อไปถึง 146 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ก่อนหน้า
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