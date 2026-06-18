Apple ขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บที่สูงขึ้น

ทิม คุก ซีอีโอของ Apple เปิดเผยว่าบริษัทต้องขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถแบกรับภาระได้อีกต่อไป คาดว่า iPhone 18 รุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะมีราคาสูงขึ้น
ทิม คุก ซีอีโอของ Apple เปิดเผยกับ The Wall Street Journal ว่าบริษัทกำลังขึ้น ราคาสินค้า เพื่อชดเชย ต้นทุน หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น โดยที่บริษัทไม่สามารถแบกรับ ต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป และจำเป็นต้องผลักภาระบางส่วนไปยังผู้บริโภค คุกกล่าวว่าการขึ้นราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่า Apple จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า แต่สถานการณ์ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ คุกไม่ได้ระบุว่าสินค้าใดจะขึ้นราคาหรือเท่าไร แต่คาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในเดือนกันยายนเมื่อเปิดตัว iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่า iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max นอกจากนี้ราคา iPad และ Mac ก็อาจปรับขึ้นในอนาคตเช่นกัน ตอนนี้ Apple ได้ปรับราคา Mac mini จาก 599 ดอลลาร์เป็น 799 ดอลลาร์ โดยยกเลิกรุ่นความจุระดับล่างสุดและรุ่น Mac mini และ Mac Studio ระดับสูงหลายรุ่นเนื่องจากราคาที่สูงเกินไป ปัญหา หน่วยความจำ และ ชิปจัดเก็บ ข้อมูลส่งผลกระทบต่อ Apple อย่างรุนแรง คุกกล่าวว่าอุปทานลดลงในขณะที่ผู้บริโภคต้องการอุปกรณ์ และผู้ผลิต หน่วยความจำ ผลักภาระราคาที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค แม้ว่า Apple จะไม่มีแผนสร้างโรงงานผลิตของตัวเอง เพราะคุกบอกว่า 'เราทำทุกอย่างไม่ได้หรอก เรารู้ว่าเราเก่งอะไร' สถานการณ์นี้อาจบีบให้ Apple ต้องปรับกลยุทธ์ราคาและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดว่าราคา iPhone รุ่นเรือธงอาจเพิ่มขึ้น 100-200 ดอลลาร์ในปีนี้ ขณะที่ iPad Pro และ MacBook Pro ที่ใช้ชิป M4 ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของราคา DRAM และ NAND Flash ในตลาดโลกเกิดจากความต้องการที่สูงในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์IoT ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนและราคาพุ่งสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Apple กำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและ ต้นทุน วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทจะมีอำนาจในการตั้งราคาสูง แต่การขึ้นราคาครั้งนี้อาจทำให้ยอดขายลดลงในตลาดที่อ่อนไหวต่อราคา คุกยอมรับว่าราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย และ Apple จะยังคงหาวิธีลดผลกระทบต่อลูกค้าให้มากที่สุด แต่ในระยะสั้นผู้บริโภคต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยี โดยรวม เนื่องจาก Apple เป็นผู้นำตลาดที่กำหนดทิศทางราคา คาดว่าคู่แข่งอย่าง Samsung และ Google ก็อาจต้องปรับราคาตามในเร็วๆ นี้เช่นกั.
ทิม คุก ซีอีโอของ Apple เปิดเผยกับ The Wall Street Journal ว่าบริษัทกำลังขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น โดยที่บริษัทไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป และจำเป็นต้องผลักภาระบางส่วนไปยังผู้บริโภค คุกกล่าวว่าการขึ้นราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่า Apple จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า แต่สถานการณ์ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ คุกไม่ได้ระบุว่าสินค้าใดจะขึ้นราคาหรือเท่าไร แต่คาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในเดือนกันยายนเมื่อเปิดตัว iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่า iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max นอกจากนี้ราคา iPad และ Mac ก็อาจปรับขึ้นในอนาคตเช่นกัน ตอนนี้ Apple ได้ปรับราคา Mac mini จาก 599 ดอลลาร์เป็น 799 ดอลลาร์ โดยยกเลิกรุ่นความจุระดับล่างสุดและรุ่น Mac mini และ Mac Studio ระดับสูงหลายรุ่นเนื่องจากราคาที่สูงเกินไป ปัญหาหน่วยความจำและชิปจัดเก็บข้อมูลส่งผลกระทบต่อ Apple อย่างรุนแรง คุกกล่าวว่าอุปทานลดลงในขณะที่ผู้บริโภคต้องการอุปกรณ์ และผู้ผลิตหน่วยความจำผลักภาระราคาที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค แม้ว่า Apple จะไม่มีแผนสร้างโรงงานผลิตของตัวเอง เพราะคุกบอกว่า 'เราทำทุกอย่างไม่ได้หรอก เรารู้ว่าเราเก่งอะไร' สถานการณ์นี้อาจบีบให้ Apple ต้องปรับกลยุทธ์ราคาและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดว่าราคา iPhone รุ่นเรือธงอาจเพิ่มขึ้น 100-200 ดอลลาร์ในปีนี้ ขณะที่ iPad Pro และ MacBook Pro ที่ใช้ชิป M4 ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของราคา DRAM และ NAND Flash ในตลาดโลกเกิดจากความต้องการที่สูงในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์IoT ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนและราคาพุ่งสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Apple กำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทจะมีอำนาจในการตั้งราคาสูง แต่การขึ้นราคาครั้งนี้อาจทำให้ยอดขายลดลงในตลาดที่อ่อนไหวต่อราคา คุกยอมรับว่าราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย และ Apple จะยังคงหาวิธีลดผลกระทบต่อลูกค้าให้มากที่สุด แต่ในระยะสั้นผู้บริโภคต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวม เนื่องจาก Apple เป็นผู้นำตลาดที่กำหนดทิศทางราคา คาดว่าคู่แข่งอย่าง Samsung และ Google ก็อาจต้องปรับราคาตามในเร็วๆ นี้เช่นกั
Apple ราคาสินค้า หน่วยความจำ ชิปจัดเก็บ ต้นทุน
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