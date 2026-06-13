Apple เปิดตัว Xcode 27 พร้อม AI Agentic Coding และให้บริการ Cloud LLM ฟรีสำหรับนักพัฒนารายย่อย

Apple อัปเกรด Xcode 27 รองรับการเขียนโค้ดด้วยเอเจนต์ AI จาก Anthropic, Google และ OpenAI พร้อมเปิดให้นักพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กใช้ Apple Foundation Models บน Private Cloud Compute ฟรี
Apple อัปเกรด Xcode 27 ให้รองรับการเขียนโค้ดด้วยเอเจนต์ ( Agentic Coding ) โดยนำโมเดล AI จาก Anthropic, Google และ OpenAI เข้าสู่เวิร์กโฟลว์ นักพัฒนา โดยตรง พร้อมกันนั้นยังเปิดให้ นักพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจขนาดเล็กของ App Store ซึ่งมียอดดาวน์โหลดสะสมต่ำกว่า 2 ล้านครั้งใช้ Apple Foundation Models บน Private Cloud Compute ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย API นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ช่วยลดอุปสรรคสำหรับ นักพัฒนา อิสระและทีมขนาดเล็กในการเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนการเรียกใช้ API ที่สูง Apple ยังต่อยอด Foundation Models Framework ที่เปิดตัวปีที่ผ่านมาให้กลายเป็น Swift API แบบ native ชุดเดียวที่รองรับทั้งโมเดลบนอุปกรณ์ผ่าน Neural Engine และโมเดลบนเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Private Cloud Compute ในกรอบงานเดิม API ชุดนี้ให้ นักพัฒนา เรียกใช้ Apple Foundation Models รุ่นถัดไปที่พัฒนาร่วมกับ Google Gemini หรือเลือกใช้ Claude และ Gemini จากผู้ให้บริการภายนอกผ่านโปรโตคอลโมเดลภาษาแบบใหม่ได้จากจุดเดียวกัน Dynamic Profiles ที่มาใหม่ช่วยให้ปรับพฤติกรรมโมเดลในแอปได้ทันทีโดยไม่ต้อง rebuild สำหรับ นักพัฒนา ที่ต้องการรันโมเดลที่ปรับแต่งเองบนอุปกรณ์ Core AI คือเฟรมเวิร์กใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับ Unified Memory และ Neural Engine ของ Apple silicon โดยเฉพาะ ทำให้รัน LLM ขนาดเต็มบนอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเครือข่าย เหมาะกับแอปที่มีข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น แอปด้านสุขภาพหรือการเงินที่ข้อมูลผู้ใช้ต้องไม่ถูกส่งออกนอกเครื่อง Xcode 27 ขยับมารองรับเฉพาะ Apple silicon ทำให้ขนาดลดลง 30% และมีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายขึ้น เอเจนต์เขียนโค้ดภายใน IDE ทำงานแบบ interactive วางแผนงาน ถามตอบหลายรอบ แสดงตัวอย่างข้างๆ และระบุจุดที่โค้ดเปลี่ยนได้ชัดเจน เอเจนต์ยังตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดได้เอง จึงรันการทดสอบ ทดลองใน Playgrounds และโต้ตอบกับซิมูเลเตอร์ใน Device Hub ใหม่ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอคำสั่งทุกขั้น ปลั๊กอินผ่าน Model Context Protocol (MCP) ช่วยให้ นักพัฒนา เชื่อมต่อเครื่องมือที่ใช้ประจำเข้ากับ Xcode และเรียกใช้เอเจนต์ที่รองรับ Agent Client Protocol ได้ GitHub และ Figma เป็นรายแรกที่รองรับการติดตั้งแบบเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับ Xcode Xcode Cloud ทำงานเร็วขึ้น 2 เท่า รองรับแอปที่ใช้ Metal และแอปสำหรับ visionOS ขับเคลื่อนด้วย Apple silicon บนคลาวด์ สิ่งนี้ช่วยลดเวลาในการ build และทดสอบแอปได้อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน SwiftUI ปรับปรุง State Management และการเรนเดอร์เลย์เอาต์ ทำให้แอปที่ใช้ SwiftUI อยู่แล้วตอบสนองเร็วขึ้นโดยไม่ต้องแก้โค้ดเดิม มีคอนเทนเนอร์ใหม่สำหรับจัดเรียงพร้อมใช้งาน และเฟรมเวิร์ก Spatial Preview ใหม่ส่งโมเดล 3D จากแอป Mac ไปแสดงผลบน Apple Vision Pro ได้ทันที Liquid Glass เพิ่มแถบเลื่อนความโปร่งใสในการตั้งค่าให้ผู้ใช้ปรับหน้าตาได้ตามต้องการ ด้าน Swift 6.
4 เพิ่มการปิดการแจ้งเตือนเฉพาะจุดและแอตทริบิวต์ anyAppleOS พร้อมคำแนะนำจากคอมไพเลอร์ที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ Game Porting Toolkit 4 มาพร้อม Open-source Agent Skills และแนวทาง Metal จาก Apple ช่วยลดเวลาส่งเกมเข้าแพลตฟอร์ม Steam Asset Converter ใหม่เปิดทางให้พอร์ตเกม PC สู่ iOS, iPadOS, macOS, tvOS และ visionOS ได้ง่ายขึ้น ปลั๊กอิน Unity อย่างเป็นทางการสำหรับ StoreKit และ Background Assets พร้อมให้ใช้งานแล้ว นักพัฒนา Unity สามารถเพิ่ม In-App Purchase แบบ native ข้ามแพลตฟอร์ม Apple ได้ในเวิร์กโฟลว์เดิมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเชื่อมต่อแยก Managed Background Assets ลดขนาดการติดตั้งเกมด้วยระบบดาวน์โหลดสื่อตามภาษาและภูมิภาคอัตโนมัติ Reality Composer Pro 3 รองรับการสร้างประสบการณ์เชิงพื้นที่ครบวงจรในเครื่องมือเดียว พร้อม Preview แบบ real-time ผ่านจอภาพเสมือนของ Mac iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 และ Xcode 27 รุ่นเบต้าสำหรับนักพัฒนาพร้อมให้ดาวน์โหลดที่ developer.apple.com แล้ว การอัปเดตรอบนี้วางรากฐาน AI ให้กับนักพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่ Indie ที่ได้ Cloud LLM ฟรีไปจนถึงทีมขนาดใหญ่ที่ได้เครื่องมือ Agentic Coding ครบชุดในตัว IDE เดียว นักพัฒนาสามารถเริ่มต้นทดลองใช้งานได้ทันที และคาดว่าการอัปเดตนี้จะช่วยเร่งนวัตกรรมในระบบนิเวศของ Apple อย่างมีนัยสำคั
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