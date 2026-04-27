Apple เปิดกว้างให้ใช้คริปโตบน iOS หลังศาลสั่งยกเลิกข้อจำกัด: ผลกระทบต่อตลาดคริปโตและอนาคตของ App Store

ศาลสหรัฐฯ สั่งให้ Apple ยกเลิกข้อจำกัดการใช้คริปโตเคอร์เรนซีบน iOS หลังจากพิพากษาว่า Apple ละเมิดคำสั่งศาลปี 2021 โดยเจตนา การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางให้ผู้ใช้ iPhone เข้าถึงการชำระเงินด้วย Bitcoin, Ethereum และ NFT ผ่านระบบภายนอกโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการยอมรับคริปโตในวงกว้าง
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบนิเวศ iOS ที่เปิดกว้างให้ใช้ คริปโตเคอร์เรนซี ได้อย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการยอมรับ เทคโนโลยี บล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง แม้ว่าผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นอาจยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องจากข่าวนี้เป็นที่รับรู้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 และยังมีความไม่แน่นอนจากคดีที่ศาลสูงสุดอยู่ แต่การอัพเดทล่าสุดจากศาลแขวงสหรัฐฯ ที่สั่งให้ Apple ยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดที่เคยบังคับใช้กับนักพัฒนาแอพคริปโตบน iOS หลังจากผู้พิพากษา Yvonne Gonzalez Rogers ตัดสินว่า Apple ละเมิดคำสั่งศาลปี 2021 โดยเจตนา ถือเป็นการพลิกโฉมระบบชำระเงินในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง คำตัดสินของศาลสั่งให้ Apple ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากการชำระเงินที่เกิดขึ้นนอก App Store รวมถึงห้ามตรวจสอบหรือควบคุมธุรกรรมที่มาจากภายนอกระบบของตนเองทั้งสิ้น ผลที่ตามมาคือ Apple ต้องอัพเดทแนวทาง App Store ให้รองรับการชำระเงินด้วย Bitcoin , Ethereum และ NFT ผ่านระบบภายนอกโดยตรง ซึ่งเป็นการพลิกกฎที่ Apple บังคับใช้มานานหลายปีในทันที อย่างไรก็ตาม คดียังไม่จบ เพราะ Apple กำลังเตรียมสู้ต่อถึงศาลสูงสุด โดยต้นตอของทุกอย่างเริ่มต้นในปี 2020 เมื่อ Epic Games ผู้สร้าง Fortnite ตัดสินใจเพิ่มระบบชำระเงินของตัวเองลงในแอพโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าคอมมิชชัน 30% ของ Apple ซึ่ง Apple ตอบโต้ด้วยการถอด Fortnite ออกจาก App Store ทันที และ Epic ก็ยื่นฟ้องศาลในทันทีเช่นกัน ศาลตัดสินว่า Apple ไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดตลาด แต่ต้องอนุญาตให้นักพัฒนาสามารถใช้ระบบชำระเงินจากภายนอกได้ Apple เลือกที่จะปฏิบัติตามด้วยการลดค่าคอมมิชชันจาก 30% เหลือ 27% ซึ่งนักพัฒนาโต้แย้งว่าเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ทำให้ระบบชำระเงินจากภายนอกยังไม่คุ้มค่าในทางปฏิบัติ ในวันที่ 30 เมษายน 2025 ผู้พิพากษา Yvonne Gonzalez Rogers ตัดสินว่า Apple จงใจละเมิดคำสั่งศาลปี 2021 โดยระบุว่า Apple รู้ดีถึงหน้าที่ของตน แต่กลับขัดขวางเป้าหมายของคำสั่งศาล และดำเนินพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันต่อไปเพียงเพื่อรักษารายได้ของตน เดือนธันวาคม 2025 ศาล Ninth Circuit ยืนยันคำตัดสินว่า Apple ละเมิดคำสั่งศาล โดยระบุว่าค่าธรรมเนียม 27% นั้นทำลายวัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้ใช้การชำระเงินจากภายนอกตั้งแต่ต้น แต่ไม่ได้กำหนดอัตราใหม่ให้ชัดเจน ปล่อยให้ศาลล่างเป็นผู้ตัดสิน เดือนเมษายน 2026 หลังคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ใน Ninth Circuit ถูกปฏิเสธในเดือนมีนาคม 2026 Apple จึงเดินหน้ายื่นขอให้ Ninth Circuit หยุดการบังคับใช้คำตัดสินระหว่างเตรียมนำคดีขึ้นสู่ศาลสูงสุด ซึ่งศาลอนุมัติการร้องขอดังกล่าวในวันที่ 6 เมษายน 2026 คดี Epic vs.
Apple ที่ยืดเยื้อมากว่า 6 ปี ได้บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง App Store ที่ส่งผลดีต่อโลกคริปโตอย่างเป็นรูปธรรม แต่ตราบใดที่ Apple ยังสู้คดีอยู่ถึงระดับศาลสูงสุดก็ยังมีความเสี่ยงที่บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงนี้อาจถูกพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ ในมุมมองส่วนตัวนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับการยอมรับคริปโตในวงกว้าง หากศาลสูงสุดยืนตามคำตัดสินเดิม ผู้ใช้ iPhone 1.4 พันล้านคนทั่วโลกจะเข้าถึง DeFi, NFT และการชำระเงินด้วยคริปโตได้ง่ายเหมือนกับการซื้อแอพทั่วไป และนั่นอาจเป็นปัจจัยที่เร่งการยอมรับให้ตลาดรอบใหม่ที่ไม่มีรอบไหนเคยทำได้ขนาดนี้มาก่อ
Apple Ios คริปโตเคอร์เรนซี Bitcoin Ethereum
Mac mini รุ่นเริ่มต้นของ Apple หมดสต็อกแล้ว! สัญญาณรุ่นใหม่กำลังมา?เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อ Mac Mini คอมพิวเตอร์ที่ได้ชื่อว่าคุ้มค่าสุด ในสเปกพื้นฐาน กลับขาดตลาดสั่งของไม่ได้
Read more »
ตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกไตรมาส 1 ปี 2026 หดตัว 6% Apple ขึ้นนำเป็นครั้งแรกรายงานจาก Counterpoint Research เผยตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2026 ประสบปัญหาต่อเนื่อง ยอดจัดส่งลดลง 6% จากปัญหาหน่วยความจำและต้นทุนสูง Apple ขึ้นเป็นผู้นำตลาดเป็นครั้งแรกด้วยส่วนแบ่ง 21% ขณะที่ Samsung ตามมาเป็นอันดับสอง
Read more »
iPhone 18 ปี 2026 คาดเพิ่ม RAM เป็น 12GB เน้น AIนักวิเคราะห์เผย iPhone 18 รุ่นมาตรฐานปี 2026 อาจเพิ่ม RAM เป็น 12GB เพื่อรองรับฟีเจอร์ AI อย่าง Apple Intelligence ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมจับตาการจัดการต้นทุนการผลิต
Read more »