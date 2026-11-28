Apple ครองตลาดสหรัฐฯ 57% ไตรมาส 3 ปี 68 โดดเดี่ยวกลางวิกฤตชิป
ตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัว 9% จากวิกฤตค่าหน่วยความจำ Apple ขยายส่วนแบ่งเป็น 57% ขณะที่ Samsung และ Motorola ปรับตัวตามสถานการณ์
ตลาด สมาร์ทโฟน ใน สหรัฐอเมริกา สำหรับไตรมาส 3 ของปี 2568 กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากสถานการณ์ต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ยอดการจัดส่งภาพรวมหดตัวลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ผลิตกลุ่ม Android โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าราคาประหยัดที่มีอัตรากำไรจำกัด และไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่มีการปรับราคาขายหรือลดปริมาณการผลิต
Apple ขยายส่วนแบ่งตลาดโดดเดี่ยว amidst วิกฤต
Apple เป็นรายเดียวจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สามารถ逆势เติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐอเมริกาได้อย่างต่อเนื่อง โดยขยับขึ้นจาก 50% มาอยู่ที่ 57% ในไตรมาสนี้ เหตุผลหลักที่ทำให้ Apple สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำและขยายส่วนแบ่งได้สำเร็จ เกิดจากความแข็งแกร่งของแบรนด์และฐานลูกค้าที่ loyal สูง ทำให้สามารถลดทอนผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนชิ้นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อคู่แข่งรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพAlso readสารหนูปนเปื้อน 'แม่น้ำกก' อ.แม่อาย เกินเกณฑ์เล็กน้อย แต่ดีขึ้นกว่าปี 68 สั่งงดกินพืชริมน้ำ-หอยขม
Samsung และ Motorola ปรับตัวตามแรงกดดันต้นทุน
Samsung เป็นอีกผู้ผลิตรายเดียวที่ไม่เห็นยอดจัดส่งลดลง โดยสามารถประคองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 25% เพิ่มขึ้น 1 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตนี้สอดคล้องกับความต้องการสินค้ากลุ่มเรือธงอย่างซีรีส์ Galaxy S และซีรีส์ Galaxy Z รวมถึงซีรีส์ Galaxy A ที่วางขายในราคาจับต้องได้ สำหรับ Motorola ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในกลุ่มราคาต่ำ ประสบปัญหาหนักกว่าเมื่อส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ถูกหักล้างเกือบทั้งหมดเนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำที่พุ่งสูง ทำให้ส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 8% หายไป 4 จุด
Google Pixel 11 ยังไม่เพียงพอหนุนยอดขาย
Google ประสบความท้าทายเมื่อส่วนแบ่งตลาดลดลงเล็กน้อย แม้จะเพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟน Pixel 11 ไปก็ตาม การเปิดตัวรุ่นใหม่นี้ยังไม่สามารถช่วยกระตุ้นยอดจัดส่งให้เพิ่มพูนได้มากพอในท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่หดตัวและถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก Google จึงไม่สามารถรักษาตำแหน่งหรือขยายส่วนแบ่งได้เหมือน competitors บางรายที่พึ่งพาโครงสร้างต้นทุนหรือกลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมกว่าในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้
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