Apple ประกาศ iOS 27 รองรับ iPhone Duo มีแอปกว่า 100,000 ตัวบน App Store
Apple เปิดตัว iOS 27 รองรับ iPhone Duo โดยมีแอปพลิเคชันรองรับกว่า 100,000 ตัวบน App Store พร้อมฟีเจอร์ใหม่ Apple Pencil (USB-C) และ API สำหรับนักพัฒนา
Apple ประกาศอย่างเป็นทางการว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันกว่า 100,000 ตัวที่พร้อมให้บริการบน App Store สำหรับอุปกรณ์ iPhone Duo โดยจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันแอปในแต่ละวันที่มีการปรับแต่งให้เข้ากับหน้าจอที่พับได้ Susan Prescott รองประธานฝ่าย Worldwide Developer Relations ของ Apple ระบุว่านักพัฒนาตอบสนองต่อแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
API ใหม่และระบบปฏิบัติการ iOS 27
แอปพลิเคชันที่รองรับ iOS 27 และมีการปรับขนาดหน้าต่างได้มาก่อนหน้านี้สามารถใช้พื้นที่หน้าจอส่วนในได้ทันทีตั้งแต่วันแรกสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติม มี API ใหม่และเวอร์ชันปรับปรุงใน iOS 27.1 SDK หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าให้ใช้งาน ส่วนประกอบมาตรฐานของ SwiftUI และ UIKit สามารถเปลี่ยนการจัดวางองค์ประกอบตามลักษณะหน้าจอได้ เช่น การแสดงหลายคอลัมน์ การย้ายปุ่มควบคุมไปด้านข้าง หรือการเว้นระยะปุ่มออกจากบริเวณรอยพับของหน้าจอAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
การจัดการพื้นที่จอและท่าทางการใช้งาน
หน้าตาที่นักพัฒนาออกแบบเองสามารถรองรับ Arrangement API และ Reserved Region API ซึ่งเปิดทางให้แบ่งเนื้อหาตามแนวพับหรือแสดงเต็มพื้นที่ได้ ส่วน Hinge API ใช้องศาการเปิดและปิดจอเป็นข้อมูลให้แอปตอบสนองต่อการปรับแต่งเหล่านี้ช่วยให้ความสอดคล้องของเนื้อหาและปุ่มควบคุมตรงกับพื้นที่ที่ผู้ใช้กำลังมองและสัมผัสโดยตรง โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่หน้าจอและการวางปุ่มควบคุม
แอปพลิเคชันยอดนิยมและการใช้งานจริง
ตัวอย่างแอปที่ Apple ยกถึงการนำประสบการณ์การทำงานแบบเดสก์ท็อปมาใช้บนอุปกรณ์ที่พกใส่กระเป๋าได้คือ Microsoft Word และ Outlook ส่วน Zoom ใช้หน้าจอส่วนในเป็นพื้นที่ประชุมวิดีโอที่มองได้เต็มตามากขึ้น ขณะที่ Goodnotes และ Extra ปรับการใช้งานให้ได้ประโยชน์จากพื้นที่จอที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มความบันเทิง ผู้ใช้สามารถติดตามการแข่งขันสดและไฮไลต์ผ่าน NBA และ NHL บนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นได้
การรองรับ Apple Pencil และเครื่องมือสร้างสรรค์
Apple ระบุว่า iOS 27.2 เพิ่มการรองรับ Apple Pencil (USB-C) เพื่อวาดภาพใน Procreate Pocket จดบันทึกใน Fineliner TypeDraw และ Apple Notes รวมถึงการทำเครื่องหมายหรือเขียนคำอธิบายบนเอกสารผ่าน Preview การรองรับปากกาจึงขยายรูปแบบการป้อนข้อมูลจากการแตะและพิมพ์ไปสู่งานเขียนและวาดบน App Store ผู้ใช้สามารถตรวจหาแอปที่ปรับแต่งสำหรับอุปกรณ์ได้จากตรา Made for iPhone Duo ในหน้ารายละเอียดแอป
กิจกรรมนักพัฒนาและแผนการขยายผล
เดือนที่ผ่านมามีนักพัฒนาหลายพันคนร่วมเวิร์กช็อปใน 19 เมืองทั่วโลกเพื่อนำประสบการณ์จากการใช้อุปกรณ์จริงไปอัปเดตแอป โดยมีผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแบบลงมือทำกว่า 2,000 คน จากกิจกรรมมากกว่า 50 ครั้ง และยังมีแผนจัดเพิ่มในลอนดอน เม็กซิโกซิตี มอนทรีออล ปารีส และโทรอนโต
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