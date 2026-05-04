Apple เปิดตัวสาย Sport Loop รุ่น Pride Edition ใหม่ เฉลิมฉลองชุมชน LGBTQ+ ใน Pride Month

Apple เปิดตัวสาย Sport Loop รุ่น Pride Edition ใหม่ สำหรับ Apple Watch พร้อมหน้าปัดนาฬิกาและภาพพื้นหลังสำหรับ iPhone และ iPad เพื่อร่วมเฉลิมฉลองชุมชน LGBTQ+ ใน Pride Month และทุก ๆ วัน โดยสายถักทอจากเส้นด้ายไนลอน 11 สีสันสดใสที่สะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชน LGBTQ+
Apple เปิดตัวสายแบบ Sport Loop รุ่น Pride Edition ใหม่ สำหรับ Apple Watch พร้อมด้วยหน้าปัดนาฬิกา และภาพพื้นหลังสำหรับ iPhone และ iPad เพื่อร่วมเฉลิมฉลองชุมชน LGBTQ+ ในช่วง Pride Month และทุก ๆ วัน โดยสาย Sport Loop รุ่นนี้ถูกถักทอขึ้นจากเส้นด้ายไนลอน 11 สีสันสดใสที่สะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชน LGBTQ+ การถักทออันประณีตช่วยผสานแต่ละสีสันเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ทำให้สายดูมีมิติและพลิ้วไหว ผลลัพธ์ที่ได้คือดีไซน์ที่สดใสและมีชีวิตชีวา พร้อมอวดโฉมเฉดสีอันหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันหล่อหลอมชุมชนชาว LGBTQ+ ทั่วโลก นอกจากนี้ Apple ยังออกแบบหน้าปัดนาฬิกา Pride Luminance ใหม่ ซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวกับดีไซน์ของสาย ด้วยสีสันที่หักเหแสงแบบไดนามิกเพื่อเฉลิมฉลองความมีชีวิตชีวา จิตวิญญาณ และความเป็นตัวของตัวเองของชุมชนชาว LGBTQ+ หน้าปัดได้รับการออกแบบมาในลวดลายเรขาคณิต 2 แบบ ได้แก่ แบบรัศมี ซึ่งมีเส้นแสงสีสันต่าง ๆ ที่จัดเรียงตรงกับตำแหน่งบอกชั่วโมง และแบบแนวตั้ง ซึ่งสะท้อนถึงลวดลายเส้นริ้วสีสันสดใสของการถักทอ คอลเลกชั่นนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาด้วยตัวเลือกสีที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและชุมชนของตนเองในแบบที่ไม่เหมือนใคร สายแบบ Sport Loop รุ่น Pride Edition มีให้เลือกในขนาด 40 มม.
, 42 มม. และ 46 มม.
Apple ภูมิใจที่ได้มอบเงินสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมชุมชน LGBTQ+ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวและสิทธิของชุมชน LGBTQ+ ทั่วโลก นอกจากนี้ Apple ยังได้ออกแบบภาพพื้นหลังสำหรับ iPhone และ iPad ที่สะท้อนถึงความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน LGBTQ+ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและสนับสนุนชุมชนได้อย่างง่ายดาย สาย Sport Loop รุ่น Pride Edition และหน้าปัดนาฬิกา Pride Luminance ใหม่มีให้สั่งซื้อแล้ววันนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน LGBTQ+ ทั่วโล
