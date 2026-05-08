Apple may remove 256GB model from MacBook Neo lineup

Apple is considering removing the 256GB model from the MacBook Neo lineup due to rising production costs of the popular model. If Apple decides to remove the 256GB model, the starting price of the MacBook Neo will increase by $100 immediately, although Apple may not adjust the price of any individual model. This strategy is not new for Apple, as the company has previously removed some models from the Mac Studio and Mac mini lineups. The main reason for the increase in production costs is the rising demand for memory, particularly in the AI and data center markets, which has led to a shortage of supply. MacBook Neo has also been more popular than expected, using the same chip as the iPhone 16 Pro. The first batch of MacBook Neo reportedly uses a downgraded GPU chip to control costs and allow Apple to set a lower starting price. Another option being discussed is adding a new color to the existing MacBook Neo models to help reduce the emotional impact of any potential price increases or lineup changes in the future. This could make the MacBook Neo feel more fresh and modern, even if the price or lower-tier models change.
รุ่นเริ่มต้นราคาเป็นมิตร อาจต้องรีบตัดสินใจเร็วขึ้น เพราะมีรายงานว่า Apple กำลังพิจารณา ‘ถอดรุ่นถูกสุด’ ออกจากไลน์อัป หลังต้นทุนการผลิตโน้ตบุ๊กรุ่นยอดนิยมตัวนี้เริ่มสูงขึ้นกว่าที่คาด หาก Apple ตัดสินใจถอดรุ่น 256GB ออกจริง จะทำให้ราคาเริ่มต้นของ MacBook Neo ขยับขึ้นอีก 100 ดอลลาร์ทันที แม้ Apple จะไม่ได้ปรับราคาของรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยตรงก็ตาม กลยุทธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Apple เพราะก่อนหน้านี้บริษัทเคยถอดตัวเลือกบางรุ่นของ Mac Studio และ Mac mini ออกไปแล้ว โดยเฉพาะ Mac mini ที่เคยมีรุ่นเริ่มต้น 256GB ราคา 599 ดอลลาร์ แต่เมื่อถูกตัดออก ราคาเริ่มต้นในสหรัฐฯ จึงขยับไปอยู่ที่ 799 ดอลลาร์สาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหน่วยความจำที่ได้รับผลกระทบจากความต้องการของตลาด AI และดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก ทำให้ซัพพลายตึงตัวมากขึ้น ขณะเดียวกัน MacBook Neo ยังได้รับความนิยมสูงกว่าที่ Apple คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นชิปเดียวกับที่เคยใช้ใน iPhone 16 Pro โดยล็อตแรกของ MacBook Neo reportedly ใช้ชิปเกรดรองที่ปิดการทำงานของ GPU บางส่วนไว้ เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนและทำให้ Apple สามารถตั้งราคาขายเริ่มต้นได้ต่ำ หาก Apple ไม่เลือกถอดรุ่น 599 ดอลลาร์ออกจากตลาด อีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือการเพิ่มสีใหม่ให้กับ MacBook Neo รุ่นปัจจุบัน เพื่อช่วยลดแรงกระแทกทางความรู้สึก หากต้องมีการปรับราคาหรือเปลี่ยนโครงสร้างไลน์อัปในอนาคตแนวทางนี้อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่า MacBook Neo มีความสดใหม่มากขึ้น แม้ราคาหรือรุ่นย่อยจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่เลือกซื้อ MacBook Neo เพราะดีไซน์ สีสัน และราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าตระกูล MacBook Ai.
