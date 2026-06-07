Apple A19 Pro Still Reigns Supreme in Single-Core Performance

GSMArena's latest benchmark test reveals that Apple's A19 Pro chip continues to dominate in single-core performance, outperforming even the latest Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip. The test also highlights the growing importance of GPU performance in modern smartphones, with Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition outperforming Snapdragon 4s Gen 2 by a significant margin.
GSMArena ได้รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพชิปสมาร์ทโฟนกว่า 70 รุ่นจากฐานข้อมูลรีวิวของตัวเอง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน CPU และ GPU แบบตรงไปตรงมา โดยใช้ผลทดสอบจาก GeekBench Single-Core, GeekBench Multi-Core และ 3DMark Wild Life Extreme เท่านั้น ไม่มีการนำ AI, กล้อง, โมเด็ม หรือฟีเจอร์ทางการตลาดอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ในอดีตผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมักจะครองความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพอย่างชัดเจนตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันชิปอย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5 , MediaTek Dimensity 9500, Samsung Exynos 2600 และ Apple A19 Pro ต่างอยู่ในกลุ่มประสิทธิภาพระดับสูงสุดใกล้เคียงกันจากข้อมูลทั้งหมด Apple A19 Pro ยังคงครองตำแหน่งชิปที่มีประสิทธิภาพ Single-Core สูงที่สุด GSMArena ระบุว่านี่เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดจากผลทดสอบทั้งหมด เพราะแม้จะต้องแข่งขันกับชิปเรือธงรุ่นล่าสุดของ Qualcomm แต่ A19 Pro ก็ยังทำคะแนน Single-Core ได้ดีที่สุด แม้ Snapdragon 8 Elite Gen 5 รุ่นโอเวอร์คล็อกจะครองอันดับสูงสุดทั้งด้าน Multi-Core และ GPU แต่จุดแข็งที่แท้จริงของ Qualcomm เริ่มอยู่ที่กราฟิกมากขึ้นเรื่อย ๆ GSMArena ระบุว่าคะแนนของ Exynos 2600 อยู่ในระดับเรือธงอย่างแท้จริง และไม่ได้เป็นเพียง “ทางเลือกที่พอใช้ได้” เหมือนในอดีตอีกต่อไปหากมองภาพรวมของตลาดชิปมือถือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่พัฒนาแบบก้าวกระโดกที่สุดไม่ใช่ CPU แต่เป็น GPU GSMArena ระบุว่า Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition ที่ทดสอบบน RedMagic 11S Pro สามารถทำประสิทธิภาพด้านกราฟิกได้สูงกว่า Snapdragon 4s Gen 2 ซึ่งอยู่ท้ายตารางถึงประมาณ 5,600% อย่างไรก็ตาม GSMArena ยอมรับว่าน่าทึ่งไม่น้อยที่แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการในปัจจุบันยังสามารถทำงานได้บนชิปอย่าง Helio G81 หรือ Snapdragon 4s Gen 2 แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงประมาณ 10% ของ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ก็ตามเทียบสเปค OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra , HONOR Magic8 Pro และ Xiaomi 17 Ultravivo S60 ทดสอบ Geekbench ยืนยันใช้ชิป Snapdragon 8s Gen 3 ตัวเดิม.
GSMArena ได้รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพชิปสมาร์ทโฟนกว่า 70 รุ่นจากฐานข้อมูลรีวิวของตัวเอง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน CPU และ GPU แบบตรงไปตรงมา โดยใช้ผลทดสอบจาก GeekBench Single-Core, GeekBench Multi-Core และ 3DMark Wild Life Extreme เท่านั้น ไม่มีการนำ AI, กล้อง, โมเด็ม หรือฟีเจอร์ทางการตลาดอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ในอดีตผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมักจะครองความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพอย่างชัดเจนตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันชิปอย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek Dimensity 9500, Samsung Exynos 2600 และ Apple A19 Pro ต่างอยู่ในกลุ่มประสิทธิภาพระดับสูงสุดใกล้เคียงกันจากข้อมูลทั้งหมด Apple A19 Pro ยังคงครองตำแหน่งชิปที่มีประสิทธิภาพ Single-Core สูงที่สุด GSMArena ระบุว่านี่เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดจากผลทดสอบทั้งหมด เพราะแม้จะต้องแข่งขันกับชิปเรือธงรุ่นล่าสุดของ Qualcomm แต่ A19 Pro ก็ยังทำคะแนน Single-Core ได้ดีที่สุด แม้ Snapdragon 8 Elite Gen 5 รุ่นโอเวอร์คล็อกจะครองอันดับสูงสุดทั้งด้าน Multi-Core และ GPU แต่จุดแข็งที่แท้จริงของ Qualcomm เริ่มอยู่ที่กราฟิกมากขึ้นเรื่อย ๆ GSMArena ระบุว่าคะแนนของ Exynos 2600 อยู่ในระดับเรือธงอย่างแท้จริง และไม่ได้เป็นเพียง “ทางเลือกที่พอใช้ได้” เหมือนในอดีตอีกต่อไปหากมองภาพรวมของตลาดชิปมือถือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่พัฒนาแบบก้าวกระโดกที่สุดไม่ใช่ CPU แต่เป็น GPU GSMArena ระบุว่า Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition ที่ทดสอบบน RedMagic 11S Pro สามารถทำประสิทธิภาพด้านกราฟิกได้สูงกว่า Snapdragon 4s Gen 2 ซึ่งอยู่ท้ายตารางถึงประมาณ 5,600% อย่างไรก็ตาม GSMArena ยอมรับว่าน่าทึ่งไม่น้อยที่แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการในปัจจุบันยังสามารถทำงานได้บนชิปอย่าง Helio G81 หรือ Snapdragon 4s Gen 2 แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงประมาณ 10% ของ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ก็ตามเทียบสเปค OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, HONOR Magic8 Pro และ Xiaomi 17 Ultravivo S60 ทดสอบ Geekbench ยืนยันใช้ชิป Snapdragon 8s Gen 3 ตัวเดิม
Gsmarena Benchmark Test Single-Core Performance GPU Performance Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Pro Exynos 2600 Redmagic 11S Pro Snapdragon 4S Gen 2 Helio G81 Snapdragon 8S Gen 3 Oppo Find X9 Pro Vivo X300 Pro Iphone 17 Pro Max Galaxy S26 Ultra HONOR Magic8 Pro Xiaomi 17 Ultravivo S60
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