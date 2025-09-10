Head Topics

Apple Watch Series 8 มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี 5G

Apple Watch Series 8 มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี 5G
Apple Watch Series 8 มาพร้อมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครั้งสำคัญ, โดยรุ่น Cellular ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี 5G เพื่อการสตรีมเพลง, โหลดแผนที่, และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น

Apple Watch Series 8 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยรุ่น Cellular ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี 5G เป็นครั้งแรก พร้อมการออกแบบเสาอากาศใหม่ที่ช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณแม้ในพื้นที่อับสัญญาณ ทำให้การสตรีมเพลง โหลดแผนที่ หรือการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วกว่าที่เคย รองรับระบบจ่ายสัญญาณ 5G Provider Youtube ปรับปรุงแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (จากเดิม 18 ชั่วโมงในรุ่นก่อน) และยังมาพร้อมระบบชาร์จเร็ว ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที

ก็สามารถใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง, ยังคงใช้ชิปประมวลผล S10 และมีขนาดตัวเรือนให้เลือก 2 ขนาดคือ 42 มม. และ 46 มม. เช่นเดิม แต่สำหรับรุ่นตัวเรือนอะลูมิเนียม ได้มีการอัปเกรดกระจกหน้า Ion-X ให้ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นถึง 2 เท่า ด้วยการเคลือบผิวเซรามิกแบบใหม่ ในขณะที่รุ่นไทเทเนียมยังคงเลือกใช้กระจกแซฟไฟร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่ง มีสีให้เลือกดังนี้ ตัวเรือนอะลูมิเนียม: Jet Black, Silver, Rose Gold, และ Space Gray, ตัวเรือนไทเทเนียม: Natural, Gold, และ Slat

