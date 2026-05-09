Apple สะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนหลังจากเป็นกาลป์ Vision Pro และมองหา ‘จุดเปลี่ยนใหม่’ คล้าย Samsung, iPhone โฮโลกราฟิกอาจมาถึงในเร็ว ๆ นี้

Apple สะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน หลังจากเป็นกาลป์ Vision Pro และมองหา ‘จุดเปลี่ยนใหม่’ คล้าย Samsung, iPhone โฮโลกราฟิกอาจมาถึงในเร็ว ๆ นี้.
เนื่องจาก Apple ไม่ได้ผลิตหน้าจอเอง หากบริษัทต้องการพัฒนา iPhone ที่ใช้จอชนิดใหม่ ก็มีโอกาสต้องพึ่งพาผู้ผลิตหน้าจอรายใหญ่อย่าง Samsung ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์สำคัญของจอ OLED สำหรับ iPhone อยู่แล้วความสนใจของ Apple ต่อจอภาพแบบ 3D หรือโฮโลกราฟิกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยมีการยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับจอ 3D แบบไม่ต้องใช้แว่น และอุปกรณ์แสดงผลโฮโลกราฟิกมาแล้วหลายครั้งในอดีต อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรหรือข่าวลือเหล่านั้นยังไม่เคยกลายเป็น iPhone รุ่นวางขายจริง แต่หลังจาก Apple เปิดตัว Vision Pro และพูดถึงแนวคิด Spatial Computing มากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ข่าวลือเรื่อง iPhone ที่รองรับประสบการณ์เชิงมิติจะกลับมาอีกครั้งกว่าจะมีโอกาสเห็นในตลาดจริง นั่นหมายความว่า เราไม่น่าจะได้เห็น Galaxy หรือ iPhone จอโฮโลกราฟิก ในเร็ว ๆ นี้ แต่ข่าวดังกล่าวสะท้อนทิศทางของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่กำลังมองหา “จุดเปลี่ยนใหม่” หลังจากหลายปีที่ผ่านมา การอัปเกรดมือถือส่วนใหญ่เน้นกล้อง ชíp และ AI เป็นหลัก หากข่าวลือนี้เป็นจริง Samsung อาจกำลังวางรากฐานให้กับสมาร์ทโฟนยุคใหม่ที่ไม่ได้แสดงผลแค่ภาพแบน ๆ บนหน้าจอ แต่สามารถสร้างประสบการณ์ภาพแบบมีมิติ ลอยขึ้นจากหน้าจอ และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น ส่วนฝั่ง Apple ข่าวลือเรื่อง Spatial iPhone ยังไม่มีรายละเอียดที่น่าเชื่อถือมากพอ แต่ก็เข้ากับทิศทางของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ Spatial Computing มากขึ้นหลังยุค Vision Pro อะไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังควรมองเป็นข่าวลือและเทคโนโลยีอนาคตมากกว่าสินค้าที่ใกล้เปิดตัวจริง เพราะการทำ จอโฮโลกราฟิก ให้บาง คมชัด ประหยัดพลังงาน และผลิตได้ในระดับสมาร์ทโฟน ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าจะออกมาเป็นจริ.
เนื่องจาก Apple ไม่ได้ผลิตหน้าจอเอง หากบริษัทต้องการพัฒนา iPhone ที่ใช้จอชนิดใหม่ ก็มีโอกาสต้องพึ่งพาผู้ผลิตหน้าจอรายใหญ่อย่าง Samsung ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์สำคัญของจอ OLED สำหรับ iPhone อยู่แล้วความสนใจของ Apple ต่อจอภาพแบบ 3D หรือโฮโลกราฟิกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยมีการยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับจอ 3D แบบไม่ต้องใช้แว่น และอุปกรณ์แสดงผลโฮโลกราฟิกมาแล้วหลายครั้งในอดีต อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรหรือข่าวลือเหล่านั้นยังไม่เคยกลายเป็น iPhone รุ่นวางขายจริง แต่หลังจาก Apple เปิดตัว Vision Pro และพูดถึงแนวคิด Spatial Computing มากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ข่าวลือเรื่อง iPhone ที่รองรับประสบการณ์เชิงมิติจะกลับมาอีกครั้งกว่าจะมีโอกาสเห็นในตลาดจริง นั่นหมายความว่า เราไม่น่าจะได้เห็น Galaxy หรือ iPhone จอโฮโลกราฟิกในเร็ว ๆ นี้ แต่ข่าวดังกล่าวสะท้อนทิศทางของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่กำลังมองหา “จุดเปลี่ยนใหม่” หลังจากหลายปีที่ผ่านมา การอัปเกรดมือถือส่วนใหญ่เน้นกล้อง ชíp และ AI เป็นหลัก หากข่าวลือนี้เป็นจริง Samsung อาจกำลังวางรากฐานให้กับสมาร์ทโฟนยุคใหม่ที่ไม่ได้แสดงผลแค่ภาพแบน ๆ บนหน้าจอ แต่สามารถสร้างประสบการณ์ภาพแบบมีมิติ ลอยขึ้นจากหน้าจอ และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น ส่วนฝั่ง Apple ข่าวลือเรื่อง Spatial iPhone ยังไม่มีรายละเอียดที่น่าเชื่อถือมากพอ แต่ก็เข้ากับทิศทางของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ Spatial Computing มากขึ้นหลังยุค Vision Pro อะไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังควรมองเป็นข่าวลือและเทคโนโลยีอนาคตมากกว่าสินค้าที่ใกล้เปิดตัวจริง เพราะการทำจอโฮโลกราฟิกให้บาง คมชัด ประหยัดพลังงาน และผลิตได้ในระดับสมาร์ทโฟน ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าจะออกมาเป็นจริPlease follow us on Google to support us
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