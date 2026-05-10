Apple ยังมั่นใจ: iPhone สามารถใช้หัวชาร์จ MacBook หรือ iPad ได้อย่างปลอดภัย

Headlights ที่แถมมากับ Mac ที่แรงอาจทำให้ iPhone เกรงใจ แต่ Apple ยืนยันว่า คุณสามารถใช้หัวชาร์จที่มีกำลังไฟสูงกว่า (เช่น หัวชาร์จของ Mac หรือ iPad) มาชาร์จ iPhone ได้อย่างปลอดภัย ตราบใดที่หัวชาร์จนั้นได้รับมาตรฐาน USB-C หรือเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน MFi (Made for iPhone) โดยปัจจัยที่ควรระวังไม่ใช่จำนวนวัตต์ของหัวชาร์จ แต่ควรรู้จักปัจจัยเหล่านี้
ใช้อะแดปเตอร์ ชาร์จ 100 วัตต์ ทำให้แบต iPhone เสียหายหรือไม่?
สภาพแบตเตอรี่ iPhone อาจใช้เวลานานขึ้นมาแล้ว แต่เมื่อเทคโนโลยีการชาร์จเร็วพัฒนาไปไกล มันอาจทำให้บางคนกังวลว่าถ้าเอาหัวชาร์จแรงๆ แบบนี้มาเสียบ iPhone ของพวกเขา แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพหรือพังเร็วขึ้นไหม อย่างไรก็ตาม การใช้หัวชาร์จ 100W ไม่ได้ทำร้ายแบตเตอรี่ของคุณ และมันจะไม่ทำให้ iPhone ชาร์จเร็วขึ้นเกินกว่าที่ตัวเครื่องจะรับได้ด้วยระบบการชาร์จของ iPhone และอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่ มีระบบจัดการพลังงานที่ชาญฉลาด และหัวชาร์จไม่ได้ทำหน้าที่อัด ไฟเข้าไปในเครื่อง แต่เป็นตัว iPhone เองที่จะดึงไฟจากหัวชาร์จไปเท่าที่เครื่องต้องการเท่านั้น
