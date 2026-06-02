Anua แต่งตั้ง Kendall Jenner เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก

Anua ประเดิมการแต่งตั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นครั้งแรกด้วยการเปิดตัวแคมเปญกับ Kendall Jenner และเตรียมเปิดป๊อปอัพสโตร์ Dew on the Go ที่ย่านโซโห นิวยอร์ก ในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้
Anua เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรการประทินผิวของฉันมาตลอด นับตั้งแต่ที่ได้ลองใช้ครั้งแรก มันทำให้ฉันเปล่งประกายอย่างสุขภาพดี พร้อมกับช่วยให้รูทีนของฉันเรียบง่ายสำหรับการแต่งตั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นครั้งแรก ทาง Anua ประเดิมด้วยการเปิดตัวแคมเปญกับ Kendall Jenner และเตรียมเปิด ป๊อปอัพสโตร์ Dew on the Go ที่ย่านโซโห นิวยอร์ก ในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ โดยโฟกัสกับผลิตภัณฑ์ PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray ที่ Kendall Jenner เคยแอบแย้มให้เห็นผ่านโซเชียลมีเดียมาแล้วเป็นหลัก แคมเปญนี้นับเป็นงานแรกที่ทั้งสองทำร่วมกันภายใต้การเซ็นสัญญาระยะเวลาหลายปีที่เธอจะได้มีส่วนร่วมในการถ่ายแคมเปญและเปิดตัวโปรดักต์ต่างๆ อีกมากมายในอนาคต Anua เผยถึงการแต่งตั้งให้ Kendall Jenner เป็น โกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนแรกว่า เมื่อ Anua เติบโตไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เราจึงอยากให้ โกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนแรกมีความชอบในตัวโปรดักต์ของเราจริงๆ เส้นทางการใช้สกินแคร์ของ Kendall Jenner สะท้อนถึงบางอย่างที่หลายคนสามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะการทดลองใช้โปรดักต์อย่างนับไม่ถ้วนเพื่อตามหาสิ่งที่มันใช้ได้ผลจริงๆ และทำให้รู้สึกมั่นใจในรูทีนการดูแลผิวที่เรียบง่าย ความเชื่อมโยงของเธอกับ Anua เกิดขึ้นนานก่อนการร่วมงานกันในครั้งนี้เสียอีก ซึ่งมันก็ทำให้เธอเป็นคนที่เราเลือกในการนำเสนอแบรนด์ในแชปเตอร์ต่อไปโดยธรรมชาติ Anua เปิดตัวเมื่อปี 2019 โดยบริษัท The Founders ที่นำโดย Lee Sunhyung และ Lee Changjoo ซึ่งแบรนด์ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว จนพวกเขาสามารถนำ Anua บุกตลาดสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จในปี 2022 เมื่อปีที่แล้วบริษัทเผยว่าแบรนด์มีรายได้จากร้านรีเทลในต่างประเทศถึง 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด โดย Anua สามารถขายผลิตภัณฑ์ไปในจำนวนมากกว่า 40 ล้านชิ้นใน 160 ประเทศ และขายสินค้าผ่านร้านรีเทลในสหรัฐอเมริกาถึง 20,000 แห่.
