Anthropic ประกาศระดมทุน 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเติบโต AI
Anthropic เตรียมดึงเงินจากผู้ลงทุนใหญ่กว่า 7 ตัว รวมทั้ง AMD, Google, Microsoft เพื่อเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์บน Nasdaq 19 พ.ย. มูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
บริษัทนำ AI ส่งเสริมจาก Claude ของ Anthropic ประกาศดึงเงินทุนเพิ่มอีก 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการขายหุ้นให้แก่ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ก่อนการสังเคราะห์ลงบน Nasdaq 19 พฤศจิกายน 2024
โครงการระดมทุนแบบพิเศษบน Nasdaq
ดุลกากรที่กำหนดราคาต่อหุ้นในช่วง 70-78 ดอลลาร์ และกำหนดวันจัดตั้งจริงใน 18 พฤศจิกายน ทำให้หุ้นเปิดขายในวันต่อมาโดยตรงบน Nasdaq มีชื่อย่อ 'ANT'Also readttb ชี้ AI ซัพพลายเชนพยุงเศรษฐกิจไทย หากฟองสบู่แตก หุ้นไทยจ่อดิ่งหนัก ฉุด GDP โตต่ำกว่า 2%
การระดมทุนนี้มโหมดร่วมกับการจัดสรรหุ้นจำนวน 825 ล้านหุ้น Class A และ 123.75 ล้านหุ้นเพิ่มเติมซึ่งเสริมกันเป็นชุดชุดพันธบัตรเพื่อเอื้อให้ผู้ร่วมลงทุนหลักได้เข้าถึงส่วนแบ่งที่มากกว่าปกติ
ผู้ร่วมลงทุนใหญ่ 7 ตัวและค่าการจัดสรร
เอกชนชั้นนำรวมทั้ง AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia และ TSMC เป็นผู้นำงานกันเรียบร้อย เสริมความเชื่อมั่นให้สภาพแวดล้อม AI ของ Anthropicเติบโตเต็มรูปแบบหลังการจ่ายเงินในระยะสองทศวรรษแรกส่งผลเพิ่ม 1,200 % รายได้ใน 9 เดือนแรก
เลขที่ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สะท้อนว่าธุรกิจ AI ของ Anthropic สามารถดึงเงินทุนผ่านระบบนิเวศของบริษัทได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีความกดดันตัวแปรต้นทุนดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐาน
ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและธุรกิจ AI
ถ้าการระดมทุนดำเนินไปตามเป้าหมาย มูลค่ารวมของบริษัทอาจดับระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดจะทำใหมูลค่าตลาดของ Anthropicเกินกว่าปกติในระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ กลายเป็น IPO ที่มีมูลค่าต่อมูลค่าสูงสุดในโลก โดยทำลายสถิติ SpaceX ที่เคยเชี่ยวชาญด้านสถิติ
การเปิดโอกาสที่ผู้ถือหุ้นส่วนเกินได้ร่วมสรรพสร้างผลกำไรทั้งจากหุ้นสามัญ Class A และทุนกุนอยู่ในขั้นตอนการเสริมความเข้มแข็งทางการเงิน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งให้กับวงการ AI ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและทั่วโลก
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