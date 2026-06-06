Anthropic เผยแพร่รายงาน 'When AI Builds Itself' เผย Claude เขียนโค้ด 80% ของระบบองค์กร และเร็วกว่ามนุษย์ 52 เท่า เรียกร้องให้มีกลไกระงับการพัฒนา AI ระดับโลก
วันที่ 4 มิถุนายน 2026 Anthropic บริษัท AI ชั้นนำที่มีมูลค่าประมาณ 965,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่รายงานสำคัญชื่อ "When AI Builds Itself" ผ่าน Anthropic Institute รายงานนี้เขียนโดย Marina Favaro และ Jack Clark โดยเรียกร้องให้ AI labs ทั่วโลกสร้างกลไกระงับ การพัฒนา AI ก่อนที่ AI จะถึงจุดที่สามารถออกแบบและพัฒนาโมเดลรุ่นถัดไปของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ ตัวเลขที่ถูกเปิดเผยในรายงานนั้นน่าตกใจและน่าหวาดหวั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของ Claude ซึ่งเป็นโมเดล AI ของ Anthropic ในการเขียนโค้ดและพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว ในเดือนพฤษภาคม 2026 Claude สามารถเขียนโค้ดได้มากกว่า 80% ของโค้ดทั้งหมดที่ใช้งานจริงในระบบของ Anthropic ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากระดับต่ำกว่า 10% ก่อนที่ Claude Code จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 นอกจากนี้ ในการทดสอบภายในที่ให้ Claude ปรับปรุงความเร็วในการเทรนด์โค้ด Claude Mythos Preview ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด สามารถทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง 52 เท่า เมื่อเทียบกับ Claude Opus 4 ในเดือนพฤษภาคม 2025 ที่ทำได้เร็วกว่าเพียง 3 เท่า การพัฒนานี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดของความสามารถ AI อัตราความสำเร็จของ Claude ในการเขียนโค้ดที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 50% ในปลายปี 2025 เป็น 76% ในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 50% ในเวลาเพียง 6 เดือน คุณภาพของโค้ดที่ Claude เขียนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยถูกประเมินว่า "แย่กว่ามนุษย์เล็กน้อย" ในปลายปี 2025 ตอนนี้อยู่ในระดับ "พอๆ กัน" และคาดว่าจะ "ดีกว่ามนุษย์" ภายในสิ้นปีนี้ รายงานนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยตัวเลขภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการสร้างกฎระเบียบระดับโลกเพื่อควบคุม การพัฒนา AI ก่อนที่มันจะหลุดมือ ความสามารถของ Claude ที่เขียนโค้ดได้ 80% ของระบบทั้งหมดของ Anthropic หมายความว่า AI กำลังมีบทบาทสำคัญใน การพัฒนา AI ด้วยตัวเอง โดยมนุษย์มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หาก AI สามารถพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ การเรียกร้องให้มีการหยุดชั่วคราวหรือชะลอ การพัฒนา AI ขั้นสูงจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แม้ว่า Anthropic จะมีแรงจูงใจจาก IPO หรือไม่ก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และโลกควรให้ความสำคัญกับการหารือเกี่ยวกับอนาคตของ AI อย่างจริงจัง เพราะเมื่อ AI สามารถเขียนโค้ด 80% ขององค์กรตัวเองได้ สิ่งที่ตามมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเผชิญมาก่อ.
วันที่ 4 มิถุนายน 2026 Anthropic บริษัท AI ชั้นนำที่มีมูลค่าประมาณ 965,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่รายงานสำคัญชื่อ "When AI Builds Itself" ผ่าน Anthropic Institute รายงานนี้เขียนโดย Marina Favaro และ Jack Clark โดยเรียกร้องให้ AI labs ทั่วโลกสร้างกลไกระงับการพัฒนา AI ก่อนที่ AI จะถึงจุดที่สามารถออกแบบและพัฒนาโมเดลรุ่นถัดไปของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ ตัวเลขที่ถูกเปิดเผยในรายงานนั้นน่าตกใจและน่าหวาดหวั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของ Claude ซึ่งเป็นโมเดล AI ของ Anthropic ในการเขียนโค้ดและพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว ในเดือนพฤษภาคม 2026 Claude สามารถเขียนโค้ดได้มากกว่า 80% ของโค้ดทั้งหมดที่ใช้งานจริงในระบบของ Anthropic ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากระดับต่ำกว่า 10% ก่อนที่ Claude Code จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 นอกจากนี้ ในการทดสอบภายในที่ให้ Claude ปรับปรุงความเร็วในการเทรนด์โค้ด Claude Mythos Preview ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด สามารถทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง 52 เท่า เมื่อเทียบกับ Claude Opus 4 ในเดือนพฤษภาคม 2025 ที่ทำได้เร็วกว่าเพียง 3 เท่า การพัฒนานี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดของความสามารถ AI อัตราความสำเร็จของ Claude ในการเขียนโค้ดที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 50% ในปลายปี 2025 เป็น 76% ในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 50% ในเวลาเพียง 6 เดือน คุณภาพของโค้ดที่ Claude เขียนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยถูกประเมินว่า "แย่กว่ามนุษย์เล็กน้อย" ในปลายปี 2025 ตอนนี้อยู่ในระดับ "พอๆ กัน" และคาดว่าจะ "ดีกว่ามนุษย์" ภายในสิ้นปีนี้ รายงานนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยตัวเลขภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการสร้างกฎระเบียบระดับโลกเพื่อควบคุมการพัฒนา AI ก่อนที่มันจะหลุดมือ ความสามารถของ Claude ที่เขียนโค้ดได้ 80% ของระบบทั้งหมดของ Anthropic หมายความว่า AI กำลังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา AI ด้วยตัวเอง โดยมนุษย์มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หาก AI สามารถพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ การเรียกร้องให้มีการหยุดชั่วคราวหรือชะลอการพัฒนา AI ขั้นสูงจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แม้ว่า Anthropic จะมีแรงจูงใจจาก IPO หรือไม่ก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และโลกควรให้ความสำคัญกับการหารือเกี่ยวกับอนาคตของ AI อย่างจริงจัง เพราะเมื่อ AI สามารถเขียนโค้ด 80% ขององค์กรตัวเองได้ สิ่งที่ตามมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเผชิญมาก่อ
Anthropic AI Claude การพัฒนา AI ความปลอดภัย AI
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คุมเข้มความมั่นคงสาธารณสุข! ยักษ์ใหญ่ AI จี้สหรัฐล็อกกฎหมาย "ยีนสังเคราะห์"เมื่อยักษ์ใหญ่ AI จี้สหรัฐล็อกกฎหมาย "ยีนสังเคราะห์" หวั่นหลุดถึงมือสร้างไวรัสอันตราย หลัง AI สามารถช่วยสร้างได้โดยไม่มีประสบการณ์
Read more »
AIS ผนึกกำลัง Microsoft สนับสนุนการยกระดับ SME ด้วย AI Agent และ Co-PilotAIS Business จับมือ Microsoft เปิดตัวโครงการ 'AI Ready for SMEs' ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพ SMEs ด้วยการใช้ AI ตอบรับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผ่านแพ็กเกจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย
Read more »
AIS Business ผนึก ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI Ready for SMEs” เร่งการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างปลอดภัย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย สร้างแต้มต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัลAIS Business ผนึก ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI Ready for SMEs” เร่งการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างปลอดภัย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย
Read more »
นักลงทุนสถาบันโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตนักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตเพื่อไปเก็งกำไรในกระแสหลักที่กำลังมาแรงอย่าง AI ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin แผ่วลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การโยกย้ายในลักษณะนี้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงความอ่อนแอชั่วคราวเท่านั้น และเมื่อกระแสความร้อนแรงของกลุ่มเทคโนโลยี AI เริ่มอิ่มตัว เม็ดเงินเหล่านั้นก็พร้อมที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin อีกครั้ง
Read more »
รัฐบาลแคนาดาเปิดแผน ‘AI for All’ อัดฉีดงบ 1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หนุนธุรกิจเทคโนโลยีรัฐบาลแคนาดาเปิดตัวยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘AI for All’ หรือ ‘AI เพื่อทุกคน’ โดยตั้งเป้าผลักดันให้เทคโนโลยี AI กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงานใหม่ 250,000 ตำแหน่งภายในปี 2031 และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ราว 3%
Read more »
Anthropic เปิดเผยรายงานว่า AI มีศักยภาพในการสร้างตัวเองรายงานของ Anthropic ชื่อ When AI Builds Itself ระบุว่า Claude ช่วยเขียนโค้ดและทำงานวิจัย ทำให้ AI มีโอกาสพัฒนาตัวเองแบบ Recursive Self-Improvement แต่ยังไม่แน่ใจว่าสามารถเลือกโจทย์ได้ถูกต้องหรือไม่ รายงานยังอธิบายแนวทางอนาคตของ AI ที่อาจทำงานอัตโนมัติหรือสร้างรุ่นใหม่เอง
Read more »