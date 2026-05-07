Anthropic ปฏิวัติวงการเงิน เปิดตัว 10 AI Agents พร้อมโมเดล Claude Opus 4.7 ยกระดับสู่การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Anthropic รุกตลาดการเงินเต็มตัวด้วยการเปิดตัว 10 เอเจนต์ AI สำเร็จรูป และโมเดล Claude Opus 4.7 ที่ทรงพลังที่สุด พร้อมเชื่อมต่อ Microsoft 365 และผนึกกำลังสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI Analyst
บริษัท Anthropic กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการบริการทางการเงินด้วยการเร่งขยายอิทธิพลอย่างเต็มกำลังผ่านการเปิดตัว 10 AI Agents หรือเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์สำเร็จรูปที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานด้านการเงินโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลการลงทุนหรือ Pitchbook การดำเนินการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าตามมาตรฐาน KYC การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินอย่างละเอียด การตรวจสอบบัญชีหรือ Audit ไปจนถึงกระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ซับซ้อน โดยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนครั้งนี้คือการเปิดตัว Claude Opus 4.
7 ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ทางบริษัทระบุว่าเป็นโมเดลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานด้านการเงินเท่าที่เคยมีการพัฒนามา โดยสามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแบบทดสอบ Benchmark ของ Vals AI สำหรับหมวดหมู่ Finance Agent ด้วยคะแนนสูงถึง 64.37 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม ในด้านของการนำไปใช้งานจริง Anthropic ได้ออกแบบให้เอเจนต์ AI ชุดนี้ทำงานในรูปแบบของปลั๊กอินบน Claude Cowork และ Claude Code รวมถึงมีการจัดทำในรูปแบบ Cookbook สำหรับ Claude Managed Agents เพื่อให้องค์กรทางการเงินต่างๆ สามารถนำระบบไปปรับใช้กับหน้างานจริงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเสียทรัพยากรและเวลาในการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ ความโดดเด่นที่สำคัญคือการสร้างความสามารถในการทำงานข้ามแอปพลิเคชันร่วมกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานในเร็วๆ นี้ ผ่าน Claude Add-ins สำหรับ Microsoft 365 โดยมีจุดเด่นคือการส่งต่อบริบทการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลในโมเดล AI แล้วนำผลลัพธ์นั้นไปสร้างเป็นสไลด์นำเสนอใน PowerPoint หรือจัดทำเอกสารใน Word ได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายคำสั่งซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันยังมีการขยายระบบนิเวศผ่านการเพิ่ม Connectors และ MCP Apps เพื่อให้เอเจนต์สามารถดึงข้อมูลจากระบบเดิมที่นักการเงินใช้งานอยู่ได้แบบเรียลไทม์ ภายใต้การควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่เข้มงวดสูงสุด ความทะเยอทะยานของ Anthropic ในครั้งนี้เห็นได้ชัดจากการที่สถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่ง เช่น JPMorganChase, Goldman Sachs, Citi, AIG และ Visa ได้นำแพลตฟอร์ม Claude เข้าไปใช้งานจริงแล้ว โดยเฉพาะในการรวบรวมเอกสารนิติบุคคลและการตรวจสอบเอกสารต้นทางเพื่อเตรียมส่งต่อให้ทีมกำกับดูแลตรวจสอบ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถนำเทมเพลตสำเร็จรูปไปปรับแต่งให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงและมาตรฐานโมเดลทางการเงินของตนเองได้ โดย Paul Smith ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Anthropic ได้นำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า บันไดแห่งความเป็นอัตโนมัติ หรือ Staircase of Autonomy ซึ่งอธิบายว่า AI ด้านการเงินจะวิวัฒนาการจากการเป็นเพียงผู้ช่วยค้นคว้าข้อมูล ไปสู่การทำงานในระดับนักวิเคราะห์อาวุโสที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่เกิดขึ้นในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย Lisa Crofoot ผู้นำฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์วิจัยระบุว่า แม้วงการการเงินจะเริ่มต้นช้ากว่าสายการเขียนโค้ด แต่ปัจจุบันกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ AI ก้าวขึ้นมาทำงานแทนที่บทบาทนักวิเคราะห์ระดับสูงได้ในเวลาอันสั้น ทางด้านมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงในโลกการเงิน Marco Argenti ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ Goldman Sachs ได้วิเคราะห์การเข้ามาของ AI ออกเป็น 3 ระลอก โดยระลอกแรกคือการเพิ่มศักยภาพให้ทีมเทคโนโลยีให้ทำงานได้เร็วขึ้น ระลอกที่สองคือการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานใหม่แบบ End-to-End และระลอกสุดท้ายคือการใช้ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านความเสี่ยงและการลงทุน ซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาลในระยะยาว โดยเขามองว่านี่คือการซื้อความฉลาดไม่ใช่เพียงแค่การซื้อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ขณะที่ Peter Zaffino ซีอีโอของ AIG ได้เปิดเผยผลการทดลองใช้ Claude ในงานเคลมประกันภัย ซึ่งพบว่ามีความแม่นยำสูงถึง 88 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เขามั่นใจว่า AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล
