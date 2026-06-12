Anthony Ralphs บอกเล่าเบื้องหลังความสำเร็จของ Ripple

Anthony Ralphs ผู้ก่อตั้ง Nova Modus และหนึ่งในอดีตผู้บริหารรุ่นบุกเบิกของ Ripple ได้ออกมาบอกเล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้มาก่อน
Anthony Ralphs ผู้ก่อตั้ง Nova Modus และหนึ่งในอดีตผู้บริหารรุ่นบุกเบิกของ Ripple ได้ออกมาบอกเล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้มาก่อน โดยเขาตั้งใจเข้ามาทำงานในฐานะนักเทคโนโลยีที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของ ระบบการเงิน โลก ในมุมมองของเขา โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิมที่โลกเราใช้งานกันอยู่นั้น ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นระบบที่เก่าแก่และถูกปะผุใช้งานมานานหลายสิบปีโดยไม่มีการรื้อระบบเพื่อทำใหม่เลย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากในโลกยุคดิจิทัล เมื่อเขาได้มารู้จักกับ Ripple เขาจึงพบว่าแนวคิดของบริษัทนี้ตอบโจทย์เหล่านักพัฒนาอย่างมาก เพราะเป้าหมายในตอนนั้นไม่ใช่การเข้ามารุกรานหรือล้มล้างระบบธนาคารแบบเดิม แต่เป็นการเข้าไปร่วมมือและช่วยยกระดับระบบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่าน บล็อกเชน ที่ไม่มีศูนย์รวมอำนวยการ เขายังได้ย้อนความหลังไปในช่วงปี 2017 ซึ่งเป็นยุคที่ตลาดคริปโตเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งของการระดมทุนแบบ ICO และการเก็งกำไรอย่างไร้ทิศทาง โดยคนในวงการส่วนใหญ่ในเวลานั้นมักจะมีแนวคิดต่อต้านสถาบันการเงินแบบสุดโต่งและอยากทำลายระบบเก่าทิ้งไ.
Anthony Ralphs ผู้ก่อตั้ง Nova Modus และหนึ่งในอดีตผู้บริหารรุ่นบุกเบิกของ Ripple ได้ออกมาบอกเล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้มาก่อน โดยเขาตั้งใจเข้ามาทำงานในฐานะนักเทคโนโลยีที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลก ในมุมมองของเขา โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิมที่โลกเราใช้งานกันอยู่นั้น ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นระบบที่เก่าแก่และถูกปะผุใช้งานมานานหลายสิบปีโดยไม่มีการรื้อระบบเพื่อทำใหม่เลย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากในโลกยุคดิจิทัล เมื่อเขาได้มารู้จักกับ Ripple เขาจึงพบว่าแนวคิดของบริษัทนี้ตอบโจทย์เหล่านักพัฒนาอย่างมาก เพราะเป้าหมายในตอนนั้นไม่ใช่การเข้ามารุกรานหรือล้มล้างระบบธนาคารแบบเดิม แต่เป็นการเข้าไปร่วมมือและช่วยยกระดับระบบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านบล็อกเชนที่ไม่มีศูนย์รวมอำนวยการ เขายังได้ย้อนความหลังไปในช่วงปี 2017 ซึ่งเป็นยุคที่ตลาดคริปโตเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งของการระดมทุนแบบ ICO และการเก็งกำไรอย่างไร้ทิศทาง โดยคนในวงการส่วนใหญ่ในเวลานั้นมักจะมีแนวคิดต่อต้านสถาบันการเงินแบบสุดโต่งและอยากทำลายระบบเก่าทิ้งไ
Ripple Anthony Ralphs Nova Modus ระบบการเงิน บล็อกเชน
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