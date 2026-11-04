AnotherDot เปิดตัวแพลตฟอร์ม Influencer Marketing AI ช่วยแบรนด์ไทยทำงานเร็วขึ้น
AnotherDot เปิดแพลตฟอร์ม Influencer Marketing แบบ End-to-First ใช้ AI ช่วยค้นหาและวางแผนแคมเปญ ยันเป้ารายได้ 300 ล้านบาทภายในปี 2571 สนับสนุนโดย iAM Plan B และ Wisesight
บริษัท Another Dot จำกัด เปิดตัวแพลตฟอร์ม Influencer Marketing แบบ End-to-First ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลักอย่าง iAM, Plan B Media และ Wisesight ในการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายสื่อเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมนี้
AI ช่วยค้นหาและวางแผนแคมเปญอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มของ AnotherDot ออกแบบมาเพื่อรวมกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในจุดเดียว โดยเริ่มต้นจากการใช้อัลกอริทึม AI ในการค้นหา Influencer ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ แทนที่จะดูเฉพาะจำนวนผู้ติดตาม แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ Influencer โพสต์จริง พร้อมกรองด้วยคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ อาชีพ หรือจังหวัดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือAlso readElon Musk เตือนภัย AI อาจแฮ็กเงินไปใช้เอง ชี้โลกดิจิทัลไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
นอกจากการค้นหา แพลตฟอร์มยังมี AI Planner ที่ช่วยเชื่อมต่อขั้นตอนการตรวจสอบอินไซต์และการวางแผนแคมเปญให้ราบรื่น ระบบยังครอบคลุมงานหลังบ้านรวมถึงการติดต่อประสานงาน การรวบรวมโพสต์ และการจัดทำรายงานสรุปผลอัตโนมัติ เพื่อลดภาระงานมือและประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการให้แบรนด์และเอเจนซี
พันธมิตรเสริมแกร่งระบบและขยายการรับรู้
iAM เข้ามาสนับสนุนการแถลงข่าวด้วยศิลปินในสังกัดเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มผ่านภาพลักษณ์ที่เข้าถึงผู้บริโภค ในขณะที่ Plan B Media สนับสนุนการกระจายข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อโฆษณาออกบ้านทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการไปยังตลาดกลุ่มใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ Wisesight มีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างระบบหลังบ้านของ AnotherDot เพื่อให้รองรับการทำงานที่ซับซ้อนของเอเจนซีและแบรนด์ยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
มุ่งเน้นความสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์
ยุคลธร ไตรทิพพิสมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Another Dot ระบุถึงเป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มว่าต้องการคืนเวลาให้กับผู้ทำงานในอุตสาหกรรม เพื่อลดงานด้านเอกสารและกระบวนการซ้ำซ้อน ให้ทีมงานสามารถโฟกัสไปที่การสร้าง Trust หรือความไว้วางใจจากลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Influencer และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเปิดโอกาสให้ Creator ขนาดเล็กหรือรายย่อยได้ถูกค้นพบอย่างเท่าเทียมในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มตลาด Influencer Marketing ในประเทศไทยที่คาดว่าจะเติบโตเกือบ 10% ต่อปี จนถึงปี 2030 ตามการคาดการณ์ของ Statista ทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของแบรนด์
เป้ารายได้ 300 ล้านบาทและเสวนา Creator Economy
Another Dot ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 300 ล้านบาทภายในปี 2028 หรือ พ.ศ. 2571 โดยมีแผนพัฒนาระบบ AI ให้ขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เอเจนซี แบรนด์ และธุรกิจ SME สามารถทำงานร่วมกับ Creator ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจ
ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ "The Future of Creator Economy" โดยยุคลธร ไตรทิพพิสมัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Wisesight และขจร เจียรนัยพานิชย์ นายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย หรือ TCCA เพื่อแลกเปลี่ยน观点เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคยอดไลค์สู่ความจริงใจและการวัดผลที่ชัดเจน
ประเด็นสำคัญของการเสวนาครอบคลุมถึงการนำ Data และ AI มายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม สร้างระบบนิเวศสำหรับ Creator ที่โปร่งใสและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ Creator ในประเทศไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น
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