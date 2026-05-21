Altcoins Rally as Bitcoin Tumbles, with Dash, Hyperliquid, and Zcash Leading the Charge

The cryptocurrency market has seen a resurgence, with Altcoins leading the charge. Dash, Hyperliquid, and Zcash have all seen significant gains, with Dash experiencing a surge due to its privacy coin focus and partnerships, Hyperliquid benefiting from its ETF launch, and Zcash benefiting from its legal case resolution and strong fundamentals.
สาเหตุของการพุ่งขึ้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากกระแสการเก็งกำไรใน Privacy coin และปัจจัยทางเทคนิคัล เช่นการ short squeeze มากกว่าประเด็นอื่นๆ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังคงเตือนว่าโครงสร้างตลาดในภาพรวมยังคงมีความเปราะบางสูงและเสี่ยงที่จะพลิกกลับเป็นขาลงได้ทุกเมื่อ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้กลับมาฟื้นตัวอย่างร้อนแรง นำโดยกลุ่ม Altcoins ที่พุ่งทะยานแบบสองหลักอย่าง Dash , Hyperliquid และ Zcash ทว่าในภาพรวมนักลงทุนยังจำเป็นต้องระมัดระวังเนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ยังพึ่งพาสภาพคล่องที่เปราะบาง และพร้อมจะกลับทิศทางเป็นขาลงทันทีหากราคา Bitcoin หลุดกรอบแนวรับปัจจุบัน ภาพรวมตลาดคริปโตในวันนี้ยังคงทำผลงานได้น่าประทับใจ โดยราคา Bitcoin ยังคงทรงตัวอยู่ใกล้กับระดับ 78,000 ดอลลาร์ ทว่าไฮไลต์เด็ดกลับตกเป็นของฝั่ง Altcoins ที่พุ่งทะยานสวนกระแสแบบไม่เกรงใจใคร อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap พบว่า บรรดาเหรียญ Altcoins ต่างพากันเขียวขจีถ้วนหน้า โดยพระเอกในวันนี้ตกเป็นของ 3 ทหารเสืออย่าง Dash +26%, Hyperliquid +18% และ Zcash +15% พุ่งทะยานกันระดับตัวเลขสองหลัก เบื้องหลังความคึกคักของตลาดคริปโตในรอบนี้ คาดว่าได้รับแรงหนุนมาจากฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ SpaceX ได้ประกาศ IPO หุ้น อย่างเป็นทางการ รวมถึงการรายงานผลประกอบการของ Nvdia ทำให้หุ้นเทคฯ และสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาคึกคัก นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เริ่มทรงตัวและไม่มีรายงานการปะทะรอบใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความกังวล และทำให้นักลงทุนกล้าเปิดรับความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นในสัปดาห์นี.
Bitcoin ETF โชว์ฟื้นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับ Ethereum ETFรายงานจากธนาคารยักษ์ใหญ่ JPMorgan ได้ระบุว่า Bitcoin ETF จะฟื้นตัวได้ประมาณสองในสาม เท่ากับ Ethereum ETF โดยเฉพาะ นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เผยแพร่ว่า ETH และ altcoin มีแนวโน้มที่จะยังคงตามหลัง Bitcoin ส่งสัญญาณเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
Bitcoin จับมือกับแรงกดดันจาก FedWatch และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตในช่วงที่ผ่านมาราคา Bitcoin ได้ปรับตัวลดลงหลังจากไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านที่ 81,000 ดอลลาร์ได้ตามคาดการณ์ แต่ยังคงได้รับแรงดึงดูดจากความคาดหวังต่อนโยบายของ Federal Reserve ซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคและนักลงทุนที่ต้องคำนึงถึงความกังวลโรยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความระมัดระวังและลดลงของโมเมนตัมในเครื่องมือชี้วัด RSI ซึ่งอาจเป็นสัญญาณให้เห็นถึงแรงบีบดึงตัวลงของ Bitcoin ในระยะสั้น
Bitwise เชียร์ Hyperliquid สุดใจ เผยราคายังต่ำเกินจริง แม้จะพุ่งมาแล้วกว่า 77%สรุปข่าว Bitwise ออกมาเปิดเผยว่า Hyperliquid คือหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกตั้งราคาผิดพลาดและถูกเกินไปมากที่สุดในตลาด แม้ว่าราคาจะพุ่งมาแล้วถึง 77%
Zcash เมิน Bitcoin ราคาพุ่งสวนตลาด ฝั่งกระทิงเล็งเป้าต่อไปที่ระดับนี้สรุปข่าว Zcash ดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญ $500 ก่อนพุ่งกว่า 14.9% ภายใน 3 วัน สะท้อนแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้าตลาดอย่างชัดเจน Open Interest (OI) พุ่งขึ้น 18.3%
ETF GATHER SPOT HYPERLIQUID: '$22.34 M in Daily Net FlowKocoon fund reports around $22.34 million in daily net flow for two KEY funds (THYP 21Shares and BHYP Bitwise) over the first trading week of the new cryptocurrency trading exchange.
Zcash, Cardano และ Bitcoin Cash มีโอกาสสูงที่จะกลับเข้าสู่กลุ่ม 8 อันดับแรกของคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงานวิเคราะห์เจาะลึกจาก Finbold ชี้ให้เห็นว่า เหรียญ Zcash, Cardano และ Bitcoin Cash มีโอกาสสูงที่จะสร้างมูลค่าตลาดทะลุ 10,000 ล้านดอลลาร์ และกลับเข้าสู่กลุ่ม 8 อันดับแรกของคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในสิ้นปี 2026
